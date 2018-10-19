Как коммунальщикам Еманжелинска «рисуют» долг в 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-19T12:06:53+03:00

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Недавно в СМИ появилась информация о якобы накопившихся долгах теплоснабжающей организации ООО «Уралсервис» (Еманжелинск). Фигурировали и цифры — более 100 млн рублей ресурсоснабжающим организациям, компаниям «НОВАТЭК» и «Газпром». Сообщалось и о том, что жители Еманжелинска исправно платят за услуги, а, мол, нерадивые коммунальщики прикарманивают эти средства. Конечно, «спустить всех собак» на структуры ЖКХ, найти крайнего — привычно и проще простого. Мы решили более детально и обстоятельно разобраться в этом вопросе. Тем более речь идет о теплоснабжении и обеспечении горячей водой целого города.

Животрепещущие «отопительные» вопросы мы адресовали руководству компании «Уралсервис». Отметим, что предприятие работает в рамках концессионных соглашений, что подразумевает государственно-частное партнерство.

Видим только одни обвинения

— Получается, что в Еманжелинске долгов у населения практически нет?- наш вопрос директору компании Ольге Стадниченко.

— На самом деле задолженность населения очень большая. Если брать только эту категорию, не считая бюджетных организаций и прочих структур, куда входят, к примеру, нежилые помещения, — порядка 83 млн рублей. Это по состоянию на 30 сентября.

— Перед НОВАТЭК, как утверждается, у компании долг более 105 млн рублей?

— Такие цифры озвучиваются, но это неподтвержденные цифры задолженности.

Конечно, нужно разбираться. Если это концессия — читай, частное партнерство, то это и должно быть партнерством. Но ничего подобного мы не видим. Вместо того чтобы договариваться, решать все возникшие вопросы, идут простые обвинения.

Скорее всего, это элементарная нестыковка в законодательстве. Само концессионное соглашение не соответствовало закону о концессиях. Как следствие, нашему учредителю было предъявлено обвинение в мошенничестве. И по сей день все вопросы нашей хозяйственной деятельности находятся в судебном производстве, равно как и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с компаниями «НОВАТЭК», «Газпром»…

— Получается, всем директорам «Уралсервиса» — Олегу Каньшину, позже Дмитрию Карабельникову — приписывают статью «мошенничество»?

— Да. Но в отношении учредителя суд вынес решение, что хищения-то не было, и, к сожалению, мы не находим никакого взаимодействия с властями. И это притом, что прежде таких вопросов не возникало. Были большие долги, но эти вопросы решались через субсидии, дотации со стороны местной администрации. В отопительный сезон до заключения концессии мы всегда входили без проблем и без долгов. А в концессии вынуждены были брать кредиты для погашения долга перед поставщиками, который образовывался из-за разбивки платежей на 12 месяцев и снижением платежной дисциплины населения

Также отмечу, что в к концессионным соглашениям должна была быть разработана инвестиционная программа, которая является составляющей тарифа, позволяющего покрыть расходы предприятия и обеспечить нормальную деятельность. Невыполнение данных условий привело к возникшим проблем.

Взять, к примеру, все девять котельных, которые находятся у нас на обслуживании. Года постройки, износ оборудования везде разный. И в тот же тариф нужно было закладывать этот износ. Затраты, и это очевидно, везде разные. Через Федеральную антимонопольный службу мы оспаривали размер этих тарифов, но они были заложены в крайне малом размере. Минимум на 25 — 30 процентов меньше, чем, скажем, у предприятия «Облкоммунэнерго», где котельные более современные и менее затратные, а тариф выше.

Где государственный подход?

— Тепло-, водоснабжение — это очень дорогие технически сложные производственные сферы, и без совместных, партнерских проектов развивать это направление крайне непросто, — продолжает наш разговор главный инженер компании «Уралсервис» Александр Литвинов. — Об этом в одном из своих статей говорил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Специалист, который как раз и координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в отраслях строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта, энергетики тарифного регулирования. Не может сегодня теплоснабжающая компания вкладывать значительные средства в развитие той же сети котельных, их просто нет в тарифе.

Хотя, изыскивали средства на подготовку проектов по реконструкции котельных, 40-й, 26-й, которые эксплуатируются аж с 1958 года. Строительство 26-й, например, оценивается порядка 60 млн рублей. На основе государственно-частного партнерства, когда средства в процентном отношении выделяют предприятие, муниципалитет и основной, областной, бюджет, это еще можно решить. Но найти отдельно взятому предприятию 60 млн? Это крайне сложно. Невозможно.

В профильном областном министерстве с нашей позицией полностью согласились. Но при этом сослались на особенности условий организации производства при концессии. И проблемы предстоит решать только нам. Мы в этом видим не совсем государственный подход, когда речь идет о коммунальном обслуживании довольно крупного города.

— Но, если не ошибаюсь, концессия, концессионное соглашение — это как раз и есть форма государственно-частного партнерства? Где идет вовлечение частного сектора в управление или в оказание услуг. Услуг, которые обычно оказываются государством...

— Да, у бизнеса нет никакой подушки безопасности или гарантий. Он один на один с теми же монополистами. А для теплоэнергетиков такая гарантия крайне необходима, поскольку объемы работ, эксплуатационный фонд довольно большой, затратный, сложный в обслуживании, — продолжает наш разговор Ольга Стадниченко.

Несмотря на то что счета компании арестованы, мы продолжаем проводить комплекс работ по обслуживанию тепловых сетей: ремонты, поверки приборов, необходимые испытания и прочее, и прочее. Все произведенные работы оформлены актами и переданы в администрацию. Подача тепловой энергии проводится в нормальном режиме. Это касается и жилого сектора, и социальной сферы, и других предприятий.

— В этом году тепло запустили без проблем.

— В прошлом году вопросов было больше. Нас просто вынуждали запустить отопление быстро, во что бы то ни стало. В результате произошло довольно много аварийных ситуаций, которые нужно было устранять. Все это из-за безграмотного подхода и поспешных решений.

— Этим летом вопреки всем законам и нормам в городе отключили газоснабжение котельных?

— И мы просто не могли обеспечивать жителей 41-го многоквартирного дома горячей водой. Хотя было и судебное решение, которое касалось незаконности отключения газа. А без этого мы просто не имеем возможности подогревать воду.

— Арест счетов — это дополнительные трудности, связанные и с уплатой всех необходимых налогов?

— Безусловно. Сейчас все деньги со счетов сразу идут газовикам. А где взять средства на ремонт теплотрасс, на зарплату сотрудникам, на уплату налогов. Как говорят — монополисты «рулят». То есть по сути мы стали заложниками такой системы.

А недавно у нас был изъят сервер, где была информация, в том числе, и о начислении заработной платы. Сотрудники прокуратуры пошли нам навстречу — зарплату выплатить сотрудникам, скорее всего, удастся. Но это капля в море.

— Все деньги, которые вы якобы должны, сейчас вовсе не у вас?

— Эти средства, 112 млн рублей, в виде наших прямых потерь находятся в Едином тарифном органе. Не у нас. Плюс 90 млн рублей — задолженность населения. Вот, где все деньги. Нам эти деньги никто не перечислял.

Если эти средства поступят нам, мы сразу рассчитаемся со всеми долгами, в том числе, и перед компанией «НОВАТЭК». И компания хочет, чтобы эти средства сразу упали на их счета.

А взять судебных приставов? Мы также должны оплачивать и оплачиваем расходы этого ведомства.

По коллективному договору

— И, тем не менее, «Уралсервис» успешно вошел в отопительный сезон…

— Да, весь пакет документов был предоставлен.

— Вы наверняка уже готовы расторгнуть концессионное соглашение, поскольку на вашу компанию вешают всех собак?

— У нас работает почти 180 сотрудников, и они будут уволены при расторжении концессии, останутся на улице. Гарантий в трудоустройстве всех сотрудников нет, так как при проведении нового конкурса имущество не должно быть обременено. Почти 70 процентов — это люди пенсионного возраста. А выступления главы государства нацеливают, что в связи с последними демографическими тенденциями в обществе появился запрос «на новую, современную политику в отношении людей старшего возраста». Но при этом в нашем региональном правительстве, не буду говорить кто, замечает: «а что эти пенсионеры работают — пускай себе дома сидят». Даже не знаю, что и сказать по этому поводу…

У нас на предприятии принят коллективный договор (местный профсоюз, это социальное партнерство), устанавливающий взаимные обязательства. У нас есть обязательства перед коллективом, есть социальные программы, которые мы стараемся выполнять. Взять, к примеру, социальную работу с пожилыми людьми, нашими ветеранами сферы теплоснабжения. По возможности оказываем помощь в бытовых вопросах, не забываем поздравить в день рождения. Это лишь одна из программ.

Включились в федеральную программу по выполнению нормативов ГТО. Наши пенсионеры, люди преклонного возраста очень дружно пришли на этот праздник. Кстати, опередили по числу собравшихся нашу молодежь!

Кроме того, помогаем нашим школам, детским садам. Как без этого. Мы живем в одном городе, в одном социуме. Предприятие имеет большое количество благодарственных писем от различных учреждений социальной сферы.

Предприятие номинировалось на конкурсе «Лучший работодатель Челябинской области», было отмечено в числе лучших налогоплательщиков. Два года назад мы вошли во всероссийский рейтинг «Национальный управленческий резерв», получили звание «Заслуженный руководитель», почетный знак «За управленческие заслуги», награждены медалью «Национальный знак качества «Выбор России» — за качественную постановку бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии, имеем довольно много почетных грамот, благодарственных писем.

Предприятие заботится об оздоровлении своих детей и внуков. У нас отлажено взаимодействие с управлением образования. Для получения детьми отдыха и обеспечения занятости детей в летний период предприятие организовывало все последние годы поездки в летние оздоровительные лагеря.

От того же муниципалитета не получали ни копейки денег, в том числе и на проведение эксплуатационных работ на тепловых сетях. Только сплошное давление.

— Сейчас на предприятии есть долги по заработной плате?

— Перед управленческим персоналом — да, перед работниками — нет. Надеемся, что прокуратура позволит нам перечислить средства на зарплату в полном объеме.

Мне не понятно, как, почему арест счетов затрагивает оплату налогов и зарплаты. Такого не должно быть.

Низкая платежеспособность

— Тарифы сегодня не покрывают всех расходов?

— Посудите сами: аттестация сотрудников (семь тысяч на одного специалиста), много текущих расходов. Но затраты, к примеру, на проведение этих и иных мероприятий не входят в составляющую тарифа. Может, крупным компаниям, которые работают в более крупных городах, в мегаполисах проще справляться с такими проблемами. У них просто оборотных средств больше. Но в Еманжелинске, где платежеспособность населения низкая, проблемная занятость, эти вопросы крайне тяжело решаемы. Платежность населения за время работы в концессионных отношениях составляет 68%, эта цифра подтверждена экспертизой государственной организацией.

Поэтому и накопились долги в объеме более 90 млн рублей, это как для области 16 млн. У нас есть должники, у которых суммы долга за тепловую энергию превышают 200 тысяч рублей. Обращаемся в суды, в МВД.

Мы давно обращаемся в различные властные структуры с просьбой помочь решить этот вопрос. «Бьем в колокола». Механизмы такого решения отрабатываются на госуровне. Но никаких решений так, к сожалению, и не принято, о чем мы убеждаемся «на собственной шкуре».

У нас даже есть долги с двух домов, которые уже давно снесены. Домов нет, а долги висят на нас. То есть наши затраты так и не возмещаются.

Мы проводим все работы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, подготавливаем акты осмотра, экспертные работы. Приносим документы в муниципалитет, а в итоге конкурс на выполнение работ выигрывают другие компании. А кто нам возместит эти расходы?

— То есть муниципалитет бодро отчитывается о подготовке к отопительному сезону, но при этом затраты вам не возмещаются?

— Совершенно верно. Мы вкладываем средства в поддержание котельных в рабочем состоянии, рассчитываем на партнерские отношения с властями, но в итоге только тумаки и шишки. Акты выполненных работ за период подготовки к прошлому отопительному сезону до настоящего момента не подписаны. Директор плохой. Какие-то долги у нас. Очень выгодная позиция находить без вины виноватых, а самим бить себя в грудь, приписывая все заслуги себе. А долги оставляют теплоснабжаюшим организациям. А почему бы не разработать и утвердить механизм дотаций сферы теплоснабжения, да и не только ее. Всем организациям ЖКХ прямо скажем нелегко.

— Ремонт котельных необходимо делать. Из-за изношенности оборудования температура теплоносителей падает, особенно если на улице будут стоять крепкие морозы?

— Сейчас мы подготовили проектно-сметные документации на ремонт двух котельных. Без этого никак. И эти работы нужно проводить.

— Особенность Еманжелинского городского округа в том, что платежи население за теплоснабжение, за горячую воду растянуты на 12 месяцев. Не как в крупных городах, где приборы учета позволяют проводить эти платежи куда оперативнее…

— Да, и это чрезвычайно осложняет наши экономические показатели. Долги населения только накапливаются.

ДЛЯ СПРАВКИ

За два последних года объем работ, проведенных ООО «Уралсервис», составил приблизительно 34 млн рублей.

КСТАТИ

Суммарная задолженность муниципальных образований Челябинской области за теплоэнергоресурсы за год выросла на 3%, почти до 2 млрд рублей. Основная часть этой суммы — задолженность за газ перед компанией «НОВАТЭК-Челябинск», равная 1,2 млрд рублей.

— Замечена тенденция, что задолженность населения за потребляемые услуги превышает задолженность предприятий перед поставщиком ресурса, — отметил на недавнем совещании заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

К примеру, в Златоусте задолженность за газ превысила 500 млн рублей. 40 процентов от общей суммы накопило население, еще столько же — управляющие организации, а остальное утекает из-за старых, неэффективных котельных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов:

— По рассматриваемому делу было два потерпевших — «Новатэк» и «Газпром газораспределение Челябинск». Они заявили гражданские иски к ООО «Уралсервис» на сумму 100 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно. «Газпром газораспределение» в итоге от иска в суде отказался. «Новатэку» суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что на момент вынесения приговора ему полностью возместили ущерб. Дело в том, что пока были следствие и суд, «Новатэк» самостоятельно пытался взыскать задолженность с компании «Уралсервис» через арбитражный суд, и по решению арбитража уже работали судебные приставы.

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