Обманутые дольщики Курганской области: верните деньги, справедливость закона и авторитет судебной системы!

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-19T14:00:46+03:00

Надлежащие дольщики ЖСК «Бульвар Солнечный,12» уже шесть лет не могут вернуть деньги и права на приобретенную недвижимость. Следственные органы искажают факты, уже установленные приговором и постановлениями судов

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Судьи, которые им способствуют, подрывая авторитет своих же коллег. А где же законность и справедливость?

В течение уже нескольких лет «Комсомолка» следит за тем, как в Кургане правоохранительные органы «помогают» обманутым дольщикам, как следственные органы рассматривают их заявления. Напомним, что речь идет о нашумевшем едва ли на всю страну деле ЖСК «Бульвар Солнечный,12». Следствием, постановлениями судов выявлен и доказан целый ряд нарушений закона, включая фальсификацию документов, незаконность прав регистрации собственности ненадлежащими дольщиками, факт неперечисления средств… Доказательств много, но дело в отношении надлежащих дольщиков так и не двигается с мертвой точки. В материале приведены факты, основанные исключительно на документах.

Это дело в череде подобных других уже привлекло внимание главы государства, федерального правительства. Президент, как гарант Конституции, взял на личный контроль проблемы дольщиков.

Следствием и судом установлено

Итак, мы неоднократно писали о том, что бывший генеральный директор ООО «Строй-стандарт» Бабицын А.А. не выполнил обязательства перед дольщиками, обманул граждан, за что и был осужден.

В рамках уголовного дела следствием было установлено, что оплату по договорам долевого участия произвели только 10 дольщиков. А как же остальные? Согласно материалам уголовного дела, они не вносили ровным счетом ничего, в связи с чем не были признаны потерпевшими.

Напомним, в 2013 году следственными органами из объяснений Бабицына А.А. было установлено, что Самаркин О.Н., Максимов И.Л., Лушников А.В., Приходько С.Н., Митина Т.В., Уржунцева М.Ю., Захаров В.А., Машаров А.Н., Бурнаева А.Д., Максимова М.А. денежные средства для участия в долевом строительстве в ООО «Строй-стандарт» не вносили. Данные лица были оформлены дольщиками как подставные лица по представлению Лушникова А.В., перед которым якобы у ООО «Строй-стандарт» имелась задолженность по договору займа. Однако передача займа от Лушникова никак не оформлялась — ни расписками, ни договорами займа. Тогда спрашивается, а откуда долг у предприятия ООО «Строй-стандарт», если денежные средства к нему не поступали, договоры займа отсутствуют? Такие криминальные действия были установлены следствием.

В объяснениях Бабицына говорится: «Галченко В.А., Ульянов С.Ф., Мекшун О.Н., Плеханов И.А., Татаренко А.А. Макаров Д.Н., Карпунин И.Л. — ранее от них я (Бабицын А.А.), как физическое лицо, получал займы. Денежные средства я получал наличными. Передача денежных средств от данных лиц никак не оформлялись. В дальнейшем на данные суммы долга я с данными лицами заключил договоры долевого участия от имени ООО «Строй-стандарт».

Надлежащие дольщики, узнав из материалов проверки, что часть дольщиков ничего не платили по договорам долевого участия, основываясь на объяснениях Бабицына, не дожидаясь разрешения уголовного дела, в 2013 году подали исковое заявление в Курганский городской суд о признании договоров долевого участия, кассовых ордеров, выписанных без оплаты, договоров уступки прав ЖСКа «Бульвар Солнечный, 12» у данных лиц незаконными.

Однако Лушников, Захаров, Плеханов и другие лица (всего 18 человек) представили суду приходные кассовые ордера о внесении ими денежных средств в кассу ООО «Строй-стандарт», и надлежащие дольщики в 2013 году, не имея доказательств незаконности данных документов и обладая только объяснениями Бабицына, проиграли процесс.

Привлечь к уголовной ответственности

В 2016 году судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Бабицына, где было установлено, что оплата по приходным кассовым ордерам, которые предъявили Лушников, Захаров, Плеханов и другие лица (всего 18 человек), в кассу ООО «Строй-стандарт» не вносилась. Приходные кассовые ордера изготовлены и подписаны лицом, не являющимся ни работником, ни руководителем ООО «Строй-стандарт».

На основании установленных следствием и судом фактов надлежащие дольщики обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении данных лиц к уголовной ответственности за предоставление в рамках рассмотрения гражданского суда в 2013 году документов с заведомо ложными сведениями и за регистрацию прав по документам, по которым оплата не производилась.

Однако следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела, указав, что на основании установленных следствием и судом фактов, а также постановления следственных органов от 19 июня 2014 года у надлежащих дольщиков достаточно доказательств для отмены решения суда и для исключения данных лиц из кооператива в рамках гражданско-правовых отношений.

В 2016 году надлежащие дольщики подают заявление в Курганский городской суд по отмене решения Курганского городского суда от 13 сентября 2013 года по вновь открывшимся обстоятельствам, основываясь на фактах, установленных в рамках уголовного дела в отношении Бабицына, и постановлении следственных органов, в соответствии с которым установлено, что данные лица оплату не производили, в связи с чем не признаны потерпевшими, а следовательно, в соответствии с Федеральным законом РФ ФЗ — 214 не вправе являться дольщиками.

Фальсификация и незаконная регистрация

Однако 1.09.2016 суд, рассмотрев заявление надлежащих дольщиков по вновь открывшимся обстоятельствам, отказал им, указав, что вступившие в силу решения суда возможно отменить только на основании вступившего в силу постановления суда ст. 392 ГПК РФ, а постановления следственных органов не являются основанием для отмены вступившего в силу решения суда. Следовательно, пока в рамках уголовного дела не будет установлена фальсификация документов и незаконная регистрация данными лицами права по документам, по которым оплата не производилась, защитить свои конституционные права в рамках гражданского судопроизводства надлежащим дольщикам невозможно.

29 апреля 2016 года надлежащие дольщики с целью установления законности и справедливости снова подают заявление в правоохранительные органы.

Проверка длиной в 2,5 года

Изучая материалы проверки и участвуя в судебных заседаниях, поражаемся тому, как проводится проверка следственными органами, как с легкостью, без зазрения совести следователи искажают факты, уже установленные и отраженные приговором и в постановлениях судов.

Многочисленные постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела основываются только на объяснениях лиц, совершивших противоправные действия. За 2,5 года лицо, которое изготавливало и выдавало данным лицам без оплаты кассовые документы от имени ООО «Строй-стандарт», которое не являлось по закону ни работником, ни руководителем данного предприятия, не опрошено, главный бухгалтер ООО «Строй-стандарт» не опрошен. Документы у лица, которые якобы передавали денежные средства Бабицыну А.А. в долг по договорам займа, не изъяты. Чем руководствуются следователи, вынося данные постановления и на чем основываются работники прокуратуры, утверждая данные постановления?

В нашем распоряжении есть все официальные документы, касающиеся постановлений следователей. Итак, пройдемся по датам:

07.07.2016. Следователь Чернявская Е.А. после проведения проверки изготавливает рапорт на имя руководителя следственного управления, указывая на наличие и состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в действиях лиц Лушникова, Плеханова и других (всего 18 человек). Однако, даже не знакомя заявителей с выводами, отраженными в рапорте, которые увидели случайно при ознакомлении с материалами проверки (и сфотографировали данный рапорт), 21.07.2016 выносит совершенно противоположное решение, забыв в постановлении убрать следующее: «Следствием установлено, что в счет погашения имеющихся у Бабицына А.А. личных долговых обязательств, он заключил договоры долевого участия с лицами, которые фактически в кассу предприятия денежные средства на строительство объекта не вносили».

Бабицын А.А. включил в состав дольщиков от имени ООО «Строй-стандарт» Лушникова, Плеханова, Захарова, Галченко, Татаренко, Самаркина, Ульянова, Мекшун, Максимова, Солдатова, Приходько, Митину, Уржунцеву, Макарова, Карпунина, Машарова, Бурнаеву, Федорову, и от данных лиц денежные средства в уплату по договорам долевого участия в кассу ООО «Строй-стандарт» не поступали (постановление от 21.07.2016). Спрашивается, каким образом данные лица без оплаты законным образом приобрели право?

Факт регистрации признан незаконным

26 декабря 2016 года Курганский городской суд признал постановление следователя Чернявской Е.А. об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.07.2016 незаконным, необоснованным, немотивированным, указав, что следователем не дана оценка доводам заявителей о том, что Захаровым, Плехановым и другими лицами (всего 18 человек) денежные средства в ООО «Строй-стандарт» не вносились. Передача их Бабицыну, как физическому лицу, не могло служить основанием для заключения с ними с ООО «Строй-стандарт» договоров долевого участия, а факт регистрации договоров долевого участия в Федеральной службе регистрации кадастра и картографии свидетельством законности действий Захарова, Плеханова и других лиц (всего 18 человек) быть не может и не является.

16 февраля 2017 года Курганский областной суд постановил — постановление судьи Курганского городского суда от 26 декабря 2016 года — признать законным и обоснованным.

21 декабря 2016 года на заявление надлежащих дольщиков о том, что лица Лушников, Плеханов и другие (всего 18 человек) представили в гражданский суд документы (приходные кассовые ордера) от имени ООО «Строй-стандарт», по которым денежные средства в кассу не передавались, изготовлены и выданы лицом, не являющимся по закону ни работником, ни руководителем данной организации, а следовательно, с заведомо ложными сведениями, что квалифицируется по ст. 303 УК РФ фальсификацией доказательств. На это заместитель СК М.Н. Козлачков ответил отказом, указав, что Решением Курганского городского суда от 13.09.2013 по делу № 2 — 3470 установлено: представленные суду квитанции являются платежными документами ООО «Строй-стандарт», а, следовательно, являются законными. А то, что они выписаны и выданы лицом незаконно и что оплаты по данным документам не производилось, получается не важно?

Но 30 января 2017 года Курганский городской суд признал ответ заместителя СК Козлачкова незаконным и необоснованным, указав, что его ответ об отказе в проведении проверки нарушает конституционные права заявителей, а решение Курганского городского суда от 13.09.2013 не имеет какого-либо процессуального значения, поскольку обстоятельства фальсификации доказательств как уголовно-наказуемого деяния не являлись предметом доказывания по данному гражданскому делу.

30 марта 2017 года Курганский областной суд оставил постановление Курганского городского суда без изменения, указав, что суд первой инстанции правильно указал, что решение Курганского городского суда от 13 сентября 2013 года не имеет преюдициального значения для решения вопроса о наличии в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ.

17 августа 2017 года следователем Ершовой В.В. вновь выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того самого решения Курганского городского суда от 13.09.2013, указывая, что данным решением требования надлежащих дольщиков о признании договоров долевого участия, заключенные между ООО «Строй-стандарт» и Лушниковым, Захаровым и другими лицами (всего 18 человек) о признании незаконными были признаны необоснованными и в удовлетворении исковых требований надлежащим дольщикам было отказано. Получается для следователя решение Курганского городского суда, Курганского областного суда которые указали, что данное решение не имеет преюдициального значения, не является обязательным?

Это постановление следователя было отменено работниками прокуратуры. А 28 августа 2017 года следователь Ершова В.В. выносит новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фактически не меняя ни одного вывода. Опять ссылается на преюдицию решения Курганского городского суда от 13.09.2013 и на то, что невнесение Бабицыным А.А. в кассу денежных средств, полученных от Лушникова и других лиц (всего 18 человек), не свидетельствует о фальсификации указанных платежных документов, так как при передаче денежных средств последние не знали, что передают денежные средства не уполномоченному на то лицу (якобы при передаче денежных средств Бабицын А.А. не сообщил им, что не является директором ООО «Строй-стандарт»).

Почему и зачем искажаются факты?

Почему следователь Ершова переворачивает факты? Ведь согласно показаниям данных лиц, Лушникова, Плеханова и других, денежные средства они передавали в 2008 — 2009 годах по договорам займа, которые якобы не составляли и не имеют, а в период, когда Бабицын уже был отстранен и не являлся руководителем предприятия. О какой передаче денежных средств неуполномоченному лицу ведет речь следователь? Для чего Бабицыну было сообщать Лушникову и другим лицам (всего 18 человек), что он не является руководителем ООО «Строй — стандарт», если передачи денежных средств в данный период не было, а следовательно, какие денежные средства в кассу должен был вносить Бабаицын А.А. за данных лиц если передачи денежных средств не было? Более того, получение данными лицами кассовых документов без оплаты ими денежных средств указывает на преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ.

23 октября 2017 года постановлением Курганского городского суда постановление следователя Ершовой В.В. отменено, как незаконное и необоснованное. Суд постановил, что ранее (решение от 26.12.2016) следователю было указано на незаконность постановления следователя от 21.11.2016 об отказе в возбуждении уголовного дела, так как следователем не дана оценка доводам заявителей о том, что Захаровым, Плехановым и другими лицами (всего 18 человек) денежные средства в ООО «Строй-стандарт» не вносились, передача их Бабицыну А.А., как физическому лицу, не могло служить основанием для заключения с ними ООО «Строй-стандарт» договоров долевого участия. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 28.08.2017 указанные доводы заявителей надлежащей оценки не нашли.

12 декабря 2017 года Курганский областной суд постановил: постановление Курганского городского суда от 23.10.2017 о признании постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным оставить без изменения, апелляционное представление прокурора — без удовлетворения.

Чехарда продолжается. 22 января 2018 года следователем Чащиным С.В. вновь выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И что мы видим? Постановление следователя Чащина С.В. фактически один в один переписано с постановления следователя Ершовой В.В., все те же выводы, основанные на решении Курганского городского суда от 13.09.2013 года, которое вопреки решениям судов по мнениям следователей имеет преюдициальное значение в соответствии со статьей 90 УПК РФ, тот же вывод, что невнесением Бабицыным А.А. денежных средств в кассу ООО «Строй-стандарт», полученных от Лушникова и других лиц (всего 18 человек), не свидетельствует о фальсификации, так как последние при передаче денежных средств не знали, что передают денежные средства не уполномоченному на то лицу, а последний не сообщил им об этом.

И опять хочется сказать, каким образом следователь, не изучая материалы дела, делает выводы, которые противоречат показаниям данных лиц, которые в период отстранения и не передавали ему денежные средства? А если бы ранее в 2008 — 2009 годах они передавали юридическому лицу денежные средства по договорам займа, то им и не нужно было в период, когда Бабицын А.А. уже не являлся работником данного предприятия, получать от него кассовые документы договоров займа и документов, подтверждающих передачу денежных средств? Для чего следователю искажать и фальсифицировать уже установленные факты, которым уже многократными судебными постановлениями дана оценка?

19 февраля 2018 года Курганским городским судом постановление следователя Чащина С.В. признано незаконным и необоснованным. И вновь суд указал, что следователем не приведено разумных оснований, по которым доводы заявителей опровергаются, что Плеханов, Захаров, Лушников и другие лица (всего 18 человек) передали денежные средства Бабицыну А.А., как физическому лицу, а не в кассу ООО «Строй-стандарт», на что ранее было обращено внимание как в постановлении суда от 23 октября 2017 года, так и в решении суда апелляционной инстанции от 12 декабря 2017 года. Кроме того, приговором суда от 19.01.2016 года установлено, что денежные средства по договорам долевого участия в ООО «Строй-стандарт» поступили только от 10 надлежащих дольщиков. Чем следователь обосновывает и мотивирует поступление денежных средств от данных лиц юридическому лицу, вообще не понятно.

Какой-то замкнутый круг…

Выводы следователей признавались незаконными

10 мая 2018 года судьей Алфимовым А.Н. вынесено апелляционное постановление, которым он отменил постановление Курганского городского суда, в удовлетворение жалобы заявителей Мурашкиной Н.А., Кузнецова Ю.В., Гураль А.М., Голиковой М.И. о признании незаконным постановления следователя Чащина С.В. об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 января 2018 года.

Судья Алфимов А.Н., вынося данное постановление, почему-то даже не проверил, что постановление следователя Чащина С.В. идентичное постановлениям других следователей — с одними и теми же выводами, основанное только на объяснениях лиц, совершивших противоправные действия, которые ни чем не обоснованы и не подтверждены.

Кроме того, данные выводы следователей неоднократно исследовались городскими и областными судами и были признаны незаконными и не мотивированными. Кроме того, как ранее указывали городские и областные суды выводы, изложенные в постановлениях следователей, противоречат приговору Курганского городского суда от 19 января 2016 года.

Несмотря на то что в соответствии с разъяснениями Конституционного суда РФ, изложеннми в Определении от 25.01.2005 года № 42 — О, в соответствии с которым каждый гражданин вправе обращаться лично либо коллективно с заявлениями и обращениями за защитой своих прав и свобод в любой орган или должностному лицу и получить на это обращение мотивированный, обоснованный ответ.

Для справки: В соответствии с данным Определением положения ст. 7, 21, 123 и 125 УПК РФ не допускают отказ судов и иных правоприменительных органов и должностных лиц от рассмотрения и оценки всех доводов заявителей, ходатайств и жалоб участников уголовного судопроизводства, а также обязаны предоставить заявителям законный, обоснованный и мотивированный ответ путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности основания, по которым эти доводы опровергаются, рассматривающим соответствующее обращение органом или должностным лицом.

Вопреки статьям УПК РФ

Итак, за 2,5 года следователями в соответствии с многочисленными постановлениями только опровергаются доводы заявителей. А где доказательства оплаты данными лицами, где денежные средства, где их виртуальные договора займа, где конкретные с точки зрения разумности основания, по которым опровергаются доводы заявителей?

Судья Алфимов А.Н., делает вывод, что в обязанность следователя не входит оценка доводов заявителей и их опровержение, а лишь проверка наличия или отсутствие признаков состава преступления.

Судья Алфимов А.Н., вопреки статьям УПК РФ и определениям Конституционного суда РФ, отказывает гражданам в рассмотрении и оценки доводов заявителей (нарушения статей 7, 21, 123 и 125 УПК РФ). Своим постановлением судья по сути признает незаконными многочисленные постановления своих коллег городского и областного судов, которые уже неоднократно давали оценку действиям следственных органов на те же самые выводы, указанные в постановлениях, которые в соответствии с законами РФ указали, что действия следователей ничем не мотивированы, не обоснованы и незаконны?

В своем постановлении судья Алфимов А.Н., похоже, искажает доказанные факты, указывая, что обществом были привлечены заемные средства Плеханова, Захарова, Галченко и других лиц. Каким образом, если приговором суда от 19.01.2016 установлено, что денежные средства от данных лиц юридическому лицу ООО «Строй-стандарт» не поступали, договора займа отсутствуют, в то время как согласно ст. 808 — 812 ГК РФ договоры займа с юридическим лицом должны быть обязательно составлены в письменной форме. Или ему это не известно?

Кроме того, в постановлении судья Алфимов А.Н. делает выводы, что участники долевого строительства Самаркин, Максимов, Лушников, Приходько, Митина, Уржунцева, Захаров, Машаров, Бурнаева, Максимова которые, как показал Бабицын, являются подставными лицами, стали дольщиками по представлению Лушникова А.В., перед которым у общества образовалась задолженность. О какой задолженности Лушникова указывает судья Алфимов А.Н., не установив, каким образом образовалась задолженность у общества? Где доказательства задолженности общества, если в рамках уголовного дела от 19.01.2016 установлено, что от Лушникова А.В. никаких поступлений не было, договоры займа отсутствуют, документов, подтверждающих передачу денежных средств по договорам займа, нет. Каким образом следователем проведена проверка? Чем следователь опровергает доводы заявителей и как судья признает его бездействие законным?

Согласно постановлению судьи Алфимова А.Н., следователь вынес законное постановление, основываясь объяснениями данных лиц. Закрыл глаза на факты, согласно которым оплата по документам не производиась, и фактически предоставил им право завладеть имуществом других граждан? По сути это сравнимо с тем, что, к примеру, преступник залез и ограбил магазин, имеется видеозапись, его отпечатки пальцев, но пойманный преступник дает объяснения, согласно которым его там не было и он ничего не совершал, и поэтому следователь его оправдывает». Что это? Халатность и злоупотребление должностным положением? А судья Алфимов А.Н. признает действия следователя законными. При вынесении постановления, видимо, не знакомясь с материалами дела, делает вывод, поскольку указанные договора долевого участия не оспорены в установленном законом порядке, утверждение заявителей об их недействительности необоснованно. При этом, заметьте, в материалах дела имеется решение Курганского городского суда от 13.09.2013, которым суд отказал надлежащим дольщикам в признании недействительности договоров Лушникова и других лиц за отсутствием доказательств, и есть решение Курганского городского суда от 01.09.2016, когда надлежащие дольщики оспаривали решение суда от 2013 года по вновь открывшимся обстоятельствам на основании фактов, установленных приговором суда и постановлением следователя от 19 июня 2014 года. Напомним, здесь было установлено отсутствие оплаты. Судья умышленно сокрыл данный факт оспаривания договоров надлежащими дольщиками?

Таким образом, постановление судьи Алфимова А.Н вынесено только на основании выводов следователя — из объяснений лиц, совершивших незаконные действия. Но это противоречит и не соответствует действительным фактам установленным приговором суда! Следователем не установлено поступление денежных средств, что недопустимо законом.

А деньги где?

На основании объяснения Бабицына А.А. судья Алфимов А.Н. делает вывод, что, несмотря на то, что Бабицын по требованию прокуратуры отстранен от руководства обществом, в обществе назначен новый руководитель. Бабицын продолжал руководить деятельностью предприятия (то же самое, если, к примеру, прокурора, судью отстранят от должностных обязанностей, а они наплюют на закон и будут выносить постановления и решения. Парадокс).

Итак, существует общество, имеется руководитель общества, бухгалтерия, касса, а лица Лушников, Захаров и другие (всего 18 человек) передают денежные средства совершенно постороннему лицу, и следователь, а после и судья делают вывод, что, передавая денежные средства Бабицыну, Лушников и другие лица не знали, что передают денежные средства неуполномоченному на то лицу. Это детский сад какой-то! И как, получается, в этом детском саду выглядят следователи и сам судья — не опровергнув, не доказав заявления заявителей ни по одному их доводу и не ответив на вопрос: где же деньги?

Отказано в жалобе

На каком основании судья Алфимов А.Н. признает, что по результатам проверки следователь пришел к правомерному выводу, если за 2,5 года в пяти томах только одни объяснения и нет ни единого доказательства подтверждающего поступления денежных средств юридическому лицу от данных лиц?

26 сентября судья Литомская В.И. уведомила заявителей о том, что им отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Поражает тот факт, что при наличии множества нарушений процессуального права, при несоответствии и искажении фактов, которые налицо, судья Алфимов А.Н. выносит постановление, которое препятствует надлежащим дольщикам защищать свои конституционные права в рамках уголовного права. Ведь, как мы уже сообщали, следственными органами устанавливается отсутствие оплаты ненадлежащими дольщиками, но при этом надлежащие дольщики не могут защитить свои конституционные права. Суд отказывается признать договоры лиц, которые ничего не платили и пытаются завладеть имуществом, построенным на средства надлежащих дольщиков. Это невозможно, пока в соответствии со ст. 392 ГПК РФ и разъяснениями Верховного суда РФ не будет в отношении данных лиц решения суда. Решения, которое должно быть признано незаконным.

Пока в рамках уголовного дела следствие бездействует, и получается, что дольщикам невозможно защитить свои права ни в рамках гражданского судопроизводства, ни в рамках уголовного права.

Верните жилье!

Неужели граждане РФ, чтобы защитить свои конституционные права на имущество, которое они построили за счет своих средств, вынуждены искать защиты в международном суде от лиц, которым следственные органы предоставляют право без оплаты завладеть их имуществом. Которые бездействуют и не видят Определения Конституционного суда РФ и положения статей 7, 121, 123 и 125 УПК РФ, не допускающих отказ судов и иных правоохранительных органов и должностных лиц от оценки всех доводов заявителей.

Неужели в Курганской области не существует правосудия, не действуют российские законы?

Тема обманутых надлежащих дольщиков сегодня одна из самых животрепещущих, поскольку здесь завязаны жизни и судьбы тысяч людей, потерянные миллионы рублей, здесь вера в правду, правосудие! Люди, оказавшиеся в такой ситуации, готовы снова идти на митинги, обращаться уже в Конституционный, в Верховный суд, в международные инстанции, напрямую к Президенту России. Курганские дольщики отстаивают свои права, требуют, чтобы им вернули право на жилье, за которое они заплатили «живые» деньги. А это более 16 миллионов рублей!

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