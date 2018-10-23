2018-10-23T11:04:24+03:00
Экономика

В Челябинске стартовал прием заявок на конкурс «Молодой предприниматель России»

200 молодых бизнесменов региона будут бороться за место в финале в формате конвейера бизнес-идей
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Челябинских бизнесменов приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2018». Победители смогут пройти обучение в лучших компаниях мира, принять участие в бизнес-миссии в Сингапуре и посетить самое крупное экономическое событие страны.

Конкурс будет проводиться в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, сельское хозяйство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновации, торговля, сфера услуг.

6 ноября состоится торжественное открытие, на котором 200 молодых предпринимателей региона будут бороться за место в финале в формате конвейера бизнес-идей. За 3 минуты им предстоит презентовать свою идею и убедить действующих бизнесменов поверить в нее. Из 200 участников эксперты отберут по 5 представителей из каждой номинации.

12 ноября состоится заключительный этап и торжественное награждение. Из 40 участников эксперты отберут по одному победителю из каждой номинации. Восемь счастливчиков получат наставника из «большого бизнеса», смогут пройти обучение в лучших компаниях мира и посетить самое крупное экономическое событие страны.

Кроме того, эксперты выберут одного суперпризера, который примет участие в бизнес-миссии в Сингапуре.

— Федеральный конкурс «Молодой предприниматель России» создан, чтобы выявить и поддержать молодых бизнесменов, помочь им на этапе развития, чтобы через 10 лет именно они пришли на смену деловой элиты Челябинской области, — комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — На мой взгляд, такие мероприятия в комплексе с государственной поддержкой малого бизнеса способствуют развитию региона и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Наставниками регионального этапа станут топовые предприниматели региона: инвестор Сергей Вайнштейн, генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов, председатель правления «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев, генеральный директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский, старший партнер АКГ «АВУАР» Алексей Овакимян, собственник БЦ «Гринплекс» Марк Болдов, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр Солнечная долина» и ОАО «Золотой пляж» Олег Сиротин, генеральный исполнительный директор НПО «Сады России» Воронков Дмитрий.

Участником может стать любой собственник бизнеса до 30 лет. Достаточно оставить заявку на сайте или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке Правительства и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

молодойпредприниматель.рф

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