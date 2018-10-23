2018-10-23T15:18:23+03:00
Общество

Челябинские абоненты Tele2 любят комедии и мужские журналы

В компании выяснили, что чаще всего смотрят пользователи развлекательных сервисов оператора
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Урал — Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, выяснил, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Ночная смена», а самым читаемым онлайн-изданием — журнал Maxim. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV увеличилось более чем в полтора раза год к году.

Tele2 проанализировала работу популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь 2018 года. Оказалось, что 68% абонентов использует его для просмотра телеканалов, 23% зрителей предпочитают кино, остальная часть аудитории приходится на любителей онлайн-кинотеатра Amediateka и других разделов. Самыми популярными каналами среди абонентов, установивших Tele2 TV, оказались ТНТ, РЕН ТВ и Первый канал.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2. На первом месте — прошлогодняя российская комедия «Ночная смена». На втором месте списка оказалась история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. В четверку лидеров также вошли приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34 и режиссерский дебют Данилы Козловского — кинодрама «Тренер». Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 8-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

Более 89% пользователей приложения Tele2 TV смотрят фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 11% — с планшета. При этом Android является абсолютным лидером по доле установленных у пользователей операционных систем: на нее приходится 86% против 14% у iOS.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы» с начала 2018 года в макрорегионе «Урал». С момента его запуска в конце апреля этого года число читателей онлайн-периодики выросло более чем на 10%. Самым читаемым онлайн-журналом оказался Maxim, на который приходится 7,6% аудитории. За ним c отставанием в 0,6% и 2,5% соответственно следуют женские журналы Cosmopolitan и Elle. Четвертая позиция в списке досталась журналу Playboy. На пятом месте — мужской глянец GQ. Любопытно, что в топ-10 попал журнал «Популярная механика».

В макрорегион «Урал» Tele2 входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО и Республика Коми.

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