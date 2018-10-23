2018-10-23T13:23:01+03:00
Экономика

В Челябинске стартовал национальный семинар по интеллектуальной собственности

По окончании семинара слушатели получат сертификаты
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23 октября в Южно-Уральской торгово-промышленной палате начал работу двухдневный национальный семинар по интеллектуальной собственности с участием представителей Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, Женева).

Семинар такого уровня проводится на площадке ЮУТПП уже во второй раз. Впервые международные эксперты по ИС посетили Челябинск в 2015 году. Организаторы отмечают высокий экспертный потенциал Южно-Уральской ТПП в области ИС, а также изобретательскую активность Челябинской области.

Как отметил в своем приветствии президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, вот уже почти 30 лет при палате работает центр интеллектуальной собственности, выступающий опорной организацией Роспатента в Уральском федеральном округе; в этом году при ЮУТПП создан Центр поддержки технологий и инноваций, оказывающий бесплатное консультирование предпринимателей в области интеллектуальной собственности.

— Сейчас все больше предпринимателей понимают, что интеллектуальную собственность нужно защищать, особенно при выходе на зарубежные рынки. Надеюсь, что уважаемые спикеры поделятся с участниками семинара новой полезной информацией, которая позволит более качественно и квалифицированно охранять и защищать товарные знаки и промышленные образцы, тем самым, более уверенно чувствовать себя в условиях повышения конкуренции, — сказал Федор Дегтярев.

От имени генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсиса Гарри участников семинара приветствовал старший специалист по информации ВОИС Михаил Фалеев.

— Мы долго с Роспатентом выбирали место, где провести очередное мероприятие. Остановились на Челябинске — одном из основных центров промышленного развития РФ. Полагаем, что это мероприятие будет полезным, поскольку мы предоставим уникальную возможность посмотреть на регистрацию промышленных образцов и товарных знаков с новой стороны, — отметил представитель ВОИС.

Семинар пройдет по теме «Мадридская система международной регистрации товарных знаков и Гаагская система международной регистрации промышленных образцов». Основными докладчиками выступят старший специалист по информации ВОИС Михаил Фалеев и представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юлия Дутикова.

По окончании семинара слушатели получат сертификаты участия международного образца. Всего на участие в семинаре зарегистрировалось свыше 60 человек.

Новости компаний.

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