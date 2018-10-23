2018-10-23T15:00:05+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В Москве состоялась конференция для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес», организованная Университетом бизнеса Банка УРАЛСИБ совместно с компанией myTarget (Mail.ru Group).

Конференцию посетило более 200 гостей, в числе которых индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также топ-менеджеры и владельцы предприятий. Мероприятие прошло в офисе компании Mail.ru Group.

Основной темой конференции стала диджитализация. Эксперты рассказывали о том, как найти клиентов в социальных сетях, об инструментах продвижения в мессенджерах и автоматизированной оптимизации налогов.

С презентациями выступили директор по маркетингу GetResponse Россия, руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова, представитель Интернет-бухгалтерии «Мое дело» Антон Семенников, менеджер по работе с клиентами myTarget Ольга Чванова, представитель компании Fasttrack Николай Макаров. Ольга Касьян, директор по счастью клиентов в группе компаний SmartMotion, рассказала о последних тенденциях в области клиентского сервиса.

Параллельно на мероприятии работала секция практических знаний, в рамках которой преподаватели Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ провели для слушателей мастер-классы. Руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой» Ольга Ходакова поделилась секретами успешных публичных выступлений. Валентин Шишкин, соучредитель и руководитель имидж-центра «Кинетика» провел мастер-класс на тему «Как выиграть переговоры без слов? Невербальное влияние в бизнесе». Новый преподаватель Университета бизнеса, эксперт в клиентском сервисе и digital-продажах Борис Шпирт рассказал о клиентских манипуляциях и способах борьбы с ними. Мастерская совладельца маркетингового агентства DNK Club Анатолия Бокорева была посвящена пошаговой настройке нового клиентского потока.

Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Маландий рассказала слушателям о новых возможностях, которые представляет Банк для развития своего дела.

«Мы стараемся регулярно проводить подобные встречи с предпринимателями. Благодаря таким мероприятиям мы можем из первых уст услышать о потребностях и проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются наши клиенты, — отметила Екатерина Маландий. — А для предпринимателей это возможность узнать о новых продуктах и сервисах Банка, инструментах для запуска и развития бизнеса на самых разных этапах жизни компании».

В рамках конференции был представлен обновленный интернет-банк для бизнеса УРАЛСИБ бизнес-онлайн. Новый интернет-банк, который можно подключить за один визит в отделение Банка УРАЛСИБ, обладает простым и понятным интерфейсом, предусматривает подписание документов с помощью смс-кода и автоматическое уведомление контрагента о совершении оплаты.

Кроме того, предприниматели узнали о сервисах и услугах Банка УРАЛСИБ: бесплатном трансфере в Банк на такси для открытия счета, выездном сервисе и пакетах услуг, подарках и скидках для клиентов, а также продукте «Бизнес-копилка» с услугой «CashBack» для предпринимателей.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
Из-за массового ДТП в центре Челябинска образовалась пробка
Дудь рассказал, что туристам делать в Челябинске
В детские сады Челябинской области вернут сторожей
Бывшему сити-менеджеру Челябинска смягчили статью по уголовному делу
Губернатор Дубровский доложил премьеру Медведеву о проекте ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Министр здравоохранения Челябинской области поработал врачом сельской больнички
В Челябинске мастера по маникюру берут предоплату и приглашают девушек в несуществующие салоны
«Суровые челябинцы»: в магазине на Южном Урале рухнул потолок, но покупателей это не смутило
Экс-депутат и звезда «Универа» Мария Кожевникова поддержала воспитателя из Челябинской области
Чтобы обмануть мужа, дамочка из Челябинска обманула полицию
Фитнес-инструктора из Челябинска осудили за сбыт анаболиков
Бухгалтер автосалона украла из кассы 1,3 млн рублей в Челябинске
Маршрутчиков Магнитогорска начали штрафовать за весеннее повышение цен
Новенький полигон в Полетаево под Челябинском уже загадили мелкими свалками мусора
Жителя Южного Урала обнаружили мертвым после недели поисков
Челябинская епархия выступила против Хэллоуина
Жители Челябинской области получили рекордное число посылок с товарами из-за границы
Челябинцы попали в топ-семь благотворительных проектов России
«Подавать в отставку не планирую»: губернатор Борис Дубровский планирует избираться на новый срок
Трасса для чемпионов: в Копейске построили уникальную точку подготовки спортсменов
В Челябинской области продают переписку с любовницами
Вода пришла. Губернаторский проект работает в отдаленных селах
Металл и продукты питания — в Азию: губернатор Дубровский подвел итоги визита в Узбекистан
Житель Магнитогорска нашел в коробке с соком клеща
Эксклюзив: в Челябинск из Кремля привезли редкие экспонаты
Без долгов: более 56 миллиардов губернатор Дубровский направил на развитие дорог
В Челябинске автобусы с садовых маршрутов «перекинут» на городские