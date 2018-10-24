Ракета взорвалась рядом с деревней в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-24T12:40:00+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября в экстренные службы позвонили жители небольшого села Копытово, что на границе Челябинской и Курганской областей. Очевидцы рассказали, что в поле что-то взорвалось. На горизонте виднелся дым. На место выехали все экстренные службы.

Посреди поля, в трех километрах от домов, дымилась воронка глубиной в 1 м и диаметром 3м. На дне и вокруг расбросаны осколки ракеты, которыми стреляют истребители.

— Это была учебная ракета Х-25. Ее выпустил СУ-24, который базируется на челябинской авиабазе Шагол. В Курганской области есть полигон, на котором истребители отрабатывают маневры. Пилот выпустил ракету, но из-за нештатной работы рулей управления она пролетела через полигон и упала в поле. Угрозы населению нет, — рассказали в службе «112» Челябинска.

Ракета упала неподалеку от села. Фото: Znak.com

Осколки ракеты изъяли сотрудники ФСБ. На месте также побывали полицейские, прокуратура и МЧС. Силовики обследовали окрестности, но больше не нашли взрывоопасных предметов. Сейчас с инцидентом разбирается спецкомиссия.

ОФИЦИАЛЬНО

— Ракета упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона. Жертв и разрушений нет. Причины произошедшего выясняет комиссия военного округа совместно с прокуратурой, — заявили в пресс-службе ЦВО.

Найденный осколок снаряда. Фото: Znak.com

СПРАВКА КП

Х-25 — советская и российская высокоточная авиаракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Принята на вооружение в 1976 году. Предназначена для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций, надводных кораблей и других целей. Вес осколочно-фугасной части может доходить до 100 с лишним кг. Вес всего припаса — в три раза больше. Скорость полета до 850 км/час. Это была самая массовая советская ракета класса «воздух-поверхность» как по выпуску, так и по количеству вооруженных ей самолетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06