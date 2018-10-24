Сотрудницу больницы в Зауралье уволили после жалобы на федеральный ТВ-канал

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-24T11:38:18+03:00

«Разжалованную» в уборщицы санитарку Светлану Адаменко выгнали с работы за год до пенсии

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Хорошее слово «оптимизация»! Звучит жизнерадостно, коварно скрывая под собой увольнения, сокращения и прочие увертки начальников. Вот так «оптимизировали» санитарку рентген-кабинета Звериноголовской центральной районной больницы Курганской области Светлану Адаменко.

В декабре прошлого года Светлану и нескольких ее коллег перевели с должности санитарок в уборщицы. Из-за оптимизации. Начальство больницы объяснило это тем, что они и так отвечают за чистоту операционных, врачебных и процедурных кабинетов. Но разжалованные санитарки потеряли почти половину зарплаты. Минимальный размер оплаты труда тогда составлял 10 тыс 912 руб 15 коп. Оклад уборщицы в больнице Зауралья — 6800 руб. Как прожить на эти деньги месяц?

ПОСТРАДАЛА ЗА ПРАВДУ?

У Адаменко лопнуло терпение, и она позвонила на телеканал ОТР. Ее голос прозвучал в прямом эфире программы «Отражения». И «по случайному совпадению» весной Светлану Адаменко единственную уволили по сокращению штатов. Из-за оптимизации.

Теперь уже бывшая санитарка считает, что пострадала за правду, ведь решилась заявить о проблеме вслух. До пенсии ей оставалось работать год и пять месяцев.

— За меня ходил заступаться врач рентген-кабинета: мол, чего вы делаете, ведь меньше полутора лет до заслуженного отдыха. Но его и слушать не стали, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Светлана Адаменко.

«ВСЕХ ЗАСУЖУ!»

Кстати, сейчас Светлана нашла работу. С сегодняшнего дня она трудится санитаркой в бюро судмедэкспертизы Зверинологовского района. Работает на полставки, потому заработок очень скромный.

— Я намерена через суд восстановиться в трудовых правах на прежнем месте работы. Самоуправства я не спущу. Увольнять людей предпенсионного возраста запрещено по закону. Завтра в наш район приезжает глава департамента здравоохранения Курганской области как раз по моему вопросу. Я еще и компенсацию морального ущерба отсужу, — говорит бесстрашная санитарка.

КОММЕНТАРИЙ

Главный врач Звериноголовской ЦРБ Александр Руснак утверждает, что никакого предвзятого отношения к Светлане Адаменко не было.

— Ее ставка была лишней. По сокращению ей перечислили необходимые выплаты. Мы предлагали место санитарки в ФАПе, но она отказалась.

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