Магнитогорский «Кванториум» начинает работу

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-24T14:11:54+03:00

Детский технопарк при МГТУ им. Г.И. Носова приступит к работе уже 6 ноября

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С этого дня юные исследователи начнут осваивать новые технологии, разрабатывать и внедрять собственные идеи согласно тенденциям развития промышленности в регионе.

Напомним, что главной целью создания детских технопарков является воспитание «универсальных решателей», людей с системным, креативным и продуктовым мышлением, которым окажутся по плечу вызовы 21 века. К концу 2018 года обучать детей в детских технопарках «Кванториум» будут в 51 субъекте Российской Федерации.

В магнитогорском «Кванториуме» на данный момент заканчивается ремонт помещений, практически завершен процесс закупок оборудования.

«Мы ощутили большой к нам интерес, изначально получили свыше 700 заявок. Приняли около 500 ребят — школьников и учащихся колледжей, от 12 до 17 лет. Это ребята не только из Магнитогорска, но и близлежащих районов. На данный момент мы работаем с педагогами над планами занятий, выстраиваем цепочки кейсов. Еще предстоит сделать много работы, поставки и настройка оборудования будут продолжаться до начала ноября», — комментирует руководитель «Кванториума» в городе Магнитогорске Александр Васильев.

Всего сформировано 36 групп — по 9 групп в каждом из четырех направлений — квантумов: IT-квантум (информационные технологии, электроника и цифровизация), VR-квантум (виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование и работа с изображениями и видео), Робоквантум (мехатроника и робототехника) и Хайтек-цех (САD-проектирование, современные технологии материалообработки, с применением 3D-печати, лазерной резки, станков с ЧПУ).

Официальное открытие магнитогорского детского технопарка состоится в конце ноября. Ожидается присутствие руководства Челябинской области и города Магнитогорска, Магнитогорского металлургического комбината, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и других организаций-партнеров.

В декабре состоится еще одно мероприятие: по согласованию с протокольной службой Президента в один день по телемосту пройдет «Марафон открытий» для всех 30 новых технопарков «Кванториум» при участии Президента России.

Технопарк в Магнитогорске даст начинающим инноваторам большой потенциал развития, сформирует необходимые в стремительно меняющемся мире компетенции, что в будущем повысит их востребованность на рынке труда. Необходимую базу знаний и опыта «Кванториум» обеспечит в партнерстве с ПАО «ММК» — например, организацию экскурсий и профориентационных мероприятий с участием ММК для погружения в специфику производственных задач, привлечение специалистов ММК в качестве консультантов и экспертов для формирования тематики проектных кейсов по профильным направлениям и для оценки инженерных проектов обучающихся в рамках инженерно-технических конкурсов.

Официальная группа «Кванториума» в г. Магнитогорске vk.com/kvantorium74