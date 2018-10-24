Челябинский Айболит Карен Даллакян выхаживает рысь, которую сбили на трассе

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-24T15:02:17+03:00

Добрые люди не бросили беднягу умирать на дороге

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Двухгодовалая пятнистая красотка шипит и прячется. Это хорошо. Значит, навыки дикого зверя сохранены. Впрочем, пока рано говорить, будет ли жить рысь на воле...

— В приют для диких животных «Спаси меня!» рысь привезли инспекторы министерства экологии Челябинской области. Хищницу сбили на трассе Екатеринбург-Челябинск. Недвижимого зверя увидели проезжавшие мимо люди и позвонили в минэкологии. И ждали инспекторов рядом с животным, не уезжали. Так у нас появился новый пациент, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель зооприюта Карен Даллакян.

Рысь поступила в очень тяжелом состоянии: боль скручивала животное в узел, начались судороги. Была сломана передняя левая лапа, подозрения на перелом позвоночника. Пришлось провести две операции. К счастью, позвоночник оказался цел. Кости лапы Карен сложил.

Реабилитация после переломов будет длительной. Фото: приют для диких животных «Спаси меня!»

Сейчас дикарка медленно восстанавливает здоровье.

— Реабилитация переломов длительная. Мы должны убедиться, что рысь пользуется когтями травмированной лапы. Иначе как ей по деревьям лазать, как охотиться? — размышляет Карен.

Клетка с новым питомцем стоит рядом с вольером местной жительницы, трехлапой рыси Марыси. Марыся проявляет к дикарке дружелюбный интерес. Но лесная гостья дичится и ее.

— Аппетит у новенькой отличный: день начинает с парной крольчатины и цыплят. Хорошо пьет воду. Надеемся на ее полное выздоровление, — говорит Карен.

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