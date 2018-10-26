Школьница из Челябинска «вынесла приговор» качеству местной воды

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-26T06:21:00+03:00

Татьяна Махмутова держит стаканчик с дафниями и блюдце с кресс-салатом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для этого она провела эксперимент с живыми существами

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Знакомим вас с участниками молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее» из школы №104.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Семиклассница Татьяна Махмутова увлечена биологией. Для участия в проекте «Шаг в будущее» выбрала чрезвычайно важную для каждого из нас тему: она оценивает качество воды.

— Вода нужна нам как основа жизни, как самый главный элемент. Какую воду мы, жители промышленного города, пьем? Этим вопросом я и задалась, — говорит Татьяна.Воду Татьяна проверяла методами биотестирования. Вместе с научными руководителями — доктором биологических наук, профессором Назаром Назаренко, учителем биологии Оксаной Перевозчиковой, испытывала образцы воды на мельчайших ракообразных — дафниях и семенах кресс-салата. И дафнии, и семена этого сорта салат чувствительны к качеству воды.

— В Челябинске дафний мы не нашли, заказывали из Самары. Партия ракообразных поступила в мельчайшем песке. Я поместила рачков в отстоянную в течение семи дней воду и подкармливала после вылупления живыми дрожжами, — поясняет юный биолог.

Рачки спокойно живут в челябинской воде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Далее партии рачков Таня пипеткой переносила их в контрольные образцы: воду из-под крана, кипяченую водопроводную воду, воду отфильтрованную, воду бутилированную .

Те же испытания в разных образцах воды ждали семена кресс-салата. По всем правилам юный биолог описывала происходящие перемены через определенные временные интервалы.

— И дафнии, и кресс-салат выжили во всех образцах воды. Воду в Челябинске можно пить и из-под крана, — резюмирует Татьяна.

В восьмом классе в учебном плане Тани появится химия. И ее эксперименты продолжатся. Так, она намерена тестировать томаты на наличие нитратов.

КАК ОЧИСТИТЬ ВОЗДУХ

Экологическая тема близка и восьмикласснице Алине Шариповой. Она исследовала тему загрязнения атмосферного воздуха автомобилями. По математическим формулам определяла уровень загрязнения и пришла к неутешительному выводу:

— На наших дорогах очень много старого автотранспорта, он заправляется топливом, не соответствующим экостандартам. Власти должны приобретать современные автобусы на метане, а горожане — переходить на современное топливо, — говорит Арина.

РЕВОЛЮЦИЯ В ГРАВИРОВКЕ

Восьмиклассник Дмитрий Дегтярев — постоянный участник интеллектуального форума «Шаг в будущее», настоящий изобретатель. Его единомышленник и верный помощник — дедушка Сергей Сергеевич Мельчин, инженер по образованию. Несколько его работ уже или получили патенты или находятся на согласовании.

Внук и дед - изобретатели.

В прошлом году творческий тандем Дмитрия и Сергея Сергеевича представили на суд жюри интеллектуального форума проект флотационной ванны для мойки отходов из полимерной пленки для последующей вторичной переработки. На Всероссийском финале молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее» проект занял третье место. Финал проходил в МГТУ им. Баумана.

В нынешнем году на суд экспертов Дмитрий и Сергей Сергеевич представят макет лазерного гравера, который способен наносить надписи и узоры и на плоскости, и на сферических поверхностях. Дмитрий утверждает, что такого устройства пока не изобрели.

Макет дедушка и внук собрали, в том числе, из дисководов старых компьютеров.

Этот чудо-прибор будет способен наносить гравировку на сферическую поверхность.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТ СЛОВА «МЫ» К СЛОВУ «Я»

Семиклассница Софья Грубых анализирует концепт «детство» в советским и современных детских песнях. В интересной работе школьнице помогает мама, лингвист по образованию.

— Мы взяли популярные детские песни, на которых выросло не одно поколение детей. И современные песенки. Поразительно, но сейчас практически нет детских песен, — говорит Соня.

Девочка и мама обратили внимание на принципиальное смысловое отличие песен прежней поры и нынешнего времени.

— Советские песни учат добру, дружбе, взаимовыручке. Они воспитательные по сути. Сейчас в центре песенного сюжета ребенок, «Я», «Я и мир». Нет коллектива, нет поддержки. Это не совсем верно, конечно, — рассуждает исследователь Софья Грубых.

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