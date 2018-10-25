Губернатор Борис Дубровский отправил в села десант доброты

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-25T18:04:00+03:00

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В поселке станция Буранная Агаповского района у местного фельдшерско-акушерского пункта людно. На медицинском посту здесь трудится фельдшер Расима Горбунова. Оказывает доврачебную помощь. Чтобы попасть на консультацию к узкому специалисту приходится ездить за 30 км в город.

Однако, сегодня по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, врачи сами приехали к местным жителям. Эндокринолог, кардиолог, невролог и терапевт прибыли вместе со студентами-волонтерами. А возглавил медицинский десант всероссийского проекта «Добро в село» министр здравоохранения области Сергей Приколотин. И в фельдшерском здравпункте первым надел медицинский халат.

— Как госслужащему мне запрещено заниматься врачебной деятельностью, — говорит Сергей Приколотин. — Но в рамках акции могу вести прием по своей специальности врач-кардиолог.

«ВАЖНО ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ»

Первым его пациентом стал 70-летний местный житель, недавно перенесший инфаркт.

— Смотрю — врачи приехали — надо, думаю, сходить. Пришел, а тут министр! Давление мне измерил и дал рекомендации, — делится впечатлениями улыбчивый мужчина.

Министр здравоохранения области Сергей Приколотин сам принимал пациентов.

— Кстати, инфаркты и инсульты на сегодняшний день являются основной причиной смерти в Челябинской области и в целом по России. Не надо ждать, когда «само пройдет», необходимо сразу обратиться за помощью, — говорит Сергей Приколотин.

СТУДЕНТЫ ПОМОГУТ

Пока профильные врачи работают с сельчанами, волонтеры — студенты не сидят без дела.

— У нас еще нет медицинского образования, чтобы лечить больных. Мы читаем лекции о профилактике болезней, наводим порядок на территории фельдшерских пунктов: подметаем, красим фасады и заборы. У фельдшеров на это не хватает времени, — рассказывает ординатор-хирург ЮУГМУ Ольга Чижова.

В Челябинской области, также, как и во всей стране, акция стартовала больше месяца назад в поселке Тарасовка Чесминского района, а завершилась в Агаповском районе на Станции Буранная. За это время «десант добра» побывал в 12-ти пунктах.

По распоряжению Бориса Дубровского врачи сами приехали к местным жителям.

КОММЕНТАРИЙ

«Акции продолжатся»

— Губернатор Борис Дубровский с особым вниманием относится к вопросу медицинской помощи на селе, — говорит Сергей Приколотин. — Так он лично принимал участие в отборе тех сельских поселений области, в которых прошла акция «Добро в село». Думаю, что на будущий год мы продолжим такие акции на уровне нашего региона. Основная задача участников акции «Добро в село» не только провести медосмотр, но и рассказать людям, как следить за своим здоровьем.