Губернатор Борис Дубровский отправил в села десант доброты
В поселке станция Буранная Агаповского района у местного фельдшерско-акушерского пункта людно. На медицинском посту здесь трудится фельдшер Расима Горбунова. Оказывает доврачебную помощь. Чтобы попасть на консультацию к узкому специалисту приходится ездить за 30 км в город.
Однако, сегодня по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, врачи сами приехали к местным жителям. Эндокринолог, кардиолог, невролог и терапевт прибыли вместе со студентами-волонтерами. А возглавил медицинский десант всероссийского проекта «Добро в село» министр здравоохранения области Сергей Приколотин. И в фельдшерском здравпункте первым надел медицинский халат.
— Как госслужащему мне запрещено заниматься врачебной деятельностью, — говорит Сергей Приколотин. — Но в рамках акции могу вести прием по своей специальности врач-кардиолог.
«ВАЖНО ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ»
Первым его пациентом стал 70-летний местный житель, недавно перенесший инфаркт.
— Смотрю — врачи приехали — надо, думаю, сходить. Пришел, а тут министр! Давление мне измерил и дал рекомендации, — делится впечатлениями улыбчивый мужчина.
Министр здравоохранения области Сергей Приколотин сам принимал пациентов.
— Кстати, инфаркты и инсульты на сегодняшний день являются основной причиной смерти в Челябинской области и в целом по России. Не надо ждать, когда «само пройдет», необходимо сразу обратиться за помощью, — говорит Сергей Приколотин.
СТУДЕНТЫ ПОМОГУТ
Пока профильные врачи работают с сельчанами, волонтеры — студенты не сидят без дела.
— У нас еще нет медицинского образования, чтобы лечить больных. Мы читаем лекции о профилактике болезней, наводим порядок на территории фельдшерских пунктов: подметаем, красим фасады и заборы. У фельдшеров на это не хватает времени, — рассказывает ординатор-хирург ЮУГМУ Ольга Чижова.
В Челябинской области, также, как и во всей стране, акция стартовала больше месяца назад в поселке Тарасовка Чесминского района, а завершилась в Агаповском районе на Станции Буранная. За это время «десант добра» побывал в 12-ти пунктах.
По распоряжению Бориса Дубровского врачи сами приехали к местным жителям.
КОММЕНТАРИЙ
«Акции продолжатся»
— Губернатор Борис Дубровский с особым вниманием относится к вопросу медицинской помощи на селе, — говорит Сергей Приколотин. — Так он лично принимал участие в отборе тех сельских поселений области, в которых прошла акция «Добро в село». Думаю, что на будущий год мы продолжим такие акции на уровне нашего региона. Основная задача участников акции «Добро в село» не только провести медосмотр, но и рассказать людям, как следить за своим здоровьем.