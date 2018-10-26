Суд разрешил! 100 деревья в Челябинске могут вырубить ради «ларька»

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-26T11:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительный забор материализовался на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных год назад. Жители были шокированы:

— Куда тут строить: вокруг куча киосков, магазинов и еще один хотят вбабахать посреди газона!

Все так. Торговую галерею в 900 квадратных метров планируют протянуться вдоль всего дома. Под снос пустят около ста деревьев! По закону, взамен высадят молоденькие палочки где-нибудь на задворках города, которые вскоре усохнут. А людям остается дышать пыльным асфальтом.

Жители подали иск в суд, чтобы отменить стройку. Есть веская причина — магазин залазит на придомовую территорию. Однако Калининский райсуд встал на сторону строителей.

— Это беспредел со стороны чиновников. Жители уже два раза хотели перекрывать улицу, чтобы привлечь внимание к проблеме. Я их отговорил от этого. Люди заказали экспертизу за свой счет. В заключении написано: территории стройки и дома пересекаются, поэтому без согласия жильцов работать нельзя. Но суд на это не обратил внимание, — рассказала газете «Комсомольская правда» - Челябинск» депутат райсовета Карен Даллакян, который помогает жильцам.

ПОЧЕМУ НЕ ОТМЕНЯТ СТРОЙКУ

— Люди не сдаются, несмотря на то, что большинство уже пенсионного возраста, — продолжает депутат. — Они очень переживают, хватаются за сердце, но продолжают бороться. Сейчас жильцы ждут мотивировочной части решения суда, где будет указано, чем именно руководствовался судья, принимая решение.

Разрешения на застройку выданы прежней администрацией. Сегодня чиновники не горят желанием аннулировать документ. Ведь тогда бюджет должен вернуть бизнесмену заплаченные за аренду участка деньги. Есть еще и другие правовые тонкости.

— Не сдаемся! У нас много документов, подтверждающих незаконность стройки. Коммерсанты зарегистрировали «объект незавершенного строительства», а там пустое место. Под стройкой проложены крупные водоводы, которые питают два микрорайона. Роспотребназдор ответил нам, что строить там нельзя, — рассказала местная житель Татьяна.

ХРОНИКА УНИЧТОЖЕНИЯ КАШИРИНЫХ

Это далеко не первый магазин, который отнимает у жителей Братьев Кашириных деревья.

— На Братьев Кашириных я живу 30 лет. Улицу проектировали умные люди: понимали, что когда-то она станет крупной транспортной артерией. Поэтому вдоль домов плотно высадили деревья, — рассказала журналист «Комсомолки» Инна Кумейко.

1. Первой громкой историей стала варварская вырубка аллеи у дома №114. Утром, пока все были на работе, бригада лесорубов за пару часов выкосила деревья, которые радовали жителей десятки лет. Местные жители боролись как могли: звонили в полицию, ходили по судам, вешали на дом баннер с призывом к мэру. Все тщетно. Теперь на этом месте шиномонтажка и два супермаркета. Шум кондиционером мешает жителям спать.

2. У дома № 110 сейчас строят цветочный магазин. В будущем появится центр ландшафтного дизайна. Бизнесвумен, которая занимается проектом, уверяет, что срубят только ветхие деревья. А на их месте тут же посадят новые. Местные жители обещаниям не верят.

3. На перекрестке с Салавата Юлаева построили ресторан. А тут были деревья.

4. Год назад практически по всей улице обкорнали тополя — так называемая санитарная обрезка, которая по мнению чиновников простимулирует рост еще более пышной кроны. Но из земли торчат высокие пни. А местные ученые доказывают, что деревья после такой обрезки умирают в три раза быстрее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.