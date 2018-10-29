Преступники в бешенстве: как обезопасить семью, жилье и офис в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-29T07:22:31+03:00

Ирина и Андрей долгое время жили на съемной квартире и, наконец-то, переехали в собственное жилье. Приступив к ремонту в новой квартире, молодая семья узнала много интересного о современных способах охраны себя и своего имущества.

Кнопка, способная спасти имущество и жизнь

Андрей работает старшим менеджером по работе с клиентами в частной фирме. Через его офис ежедневно проходят десятки людей, и, к сожалению, далеко не все из них приходят с добрыми намерениями.

— Этой осенью ближе к вечеру к нам в офис зашел чуть поддатый мужчина крепкого телосложения. Буквально с порога он начал кричать, что его не устраивает сервис, а потом из-за пазухи достал нож, — вспоминает Андрей. — Сотрудники, которые находились в этот момент в офисе, в том числе и я, успели забежать в стеклянный кабинет внутри нашего офиса и запереться изнутри. Однако сообщить об инциденте охраннику здания мы физически не могли. Но мы не растерялись: за неделю до этого наш руководитель установил мобильную тревожную кнопку в компании «Дельта» и подключил сотрудников к аккаунту. У одной из сотрудниц мобильник был с собой. Она открыла приложение «Дельта» и нажала тревожную кнопку. Пока мы пытались сохранить спокойствие, уже через пять минут в нашем офисе появились сотрудники «Дельты», скрутили дебошира и передали органам полиции.

Вечером Андрей рассказал об этом случае супруге, которая работает продавцом в торговом павильоне. В их магазине тоже нередки ситуации, когда нетрезвые покупатели просят продать товар в долг. Ирина рассказала директору торговой точки о преимуществах мобильной тревожной кнопки «Дельта», и уже на следующий день в ее смартфоне и телефонах других продавцов появилось мобильное приложение Delta.

А преимуществ такой услуги множество:

— для установки мобильной тревожной кнопки не требуется штробить стены, тянуть провода и крепить устройство;

— в отличие от стационарной, на мобильной тревожной кнопке не сядут батарейки;

— такая кнопка всегда под рукой: если продавец находится в подсобном помещении, а в торговую точку зашли грабители, группу немедленного реагирования можно вызвать в один клик;

— бесплатное подключение к услуге для юридических и физических лиц;

— абонентская плата составит от 50 рублей в месяц.

Мобильная тревожная кнопка от компании "Дельта"."Дельта" предлагает уникальную услугу в сфере личной безопасности

Такой инновационный продукт, требующий огромного технического и программного обеспечения, способна внедрить только крупная федеральная компания. При этом «Дельта» не только предоставляет услугу по доступной цене, но и дает возможность подключить к мобильной тревожной кнопке неограниченное количество дополнительных пользователей.

Квартира под выгодной защитой

Раньше семья Ирины и Андрея снимала квартиру, но, переехав в собственное жилье, они задумались о сохранности своего имущества. Тем более, что в новостройках довольно часто орудуют домушники, пользуясь рассеянностью новоселов. За советом, как выбрать охранное предприятие, они обратились к друзьям и знакомым. Подавляющее большинство порекомендовало федеральную компанию «Дельта».

По рекомендации друзей, супруги установили охрану квартиры и по акции получили скидку в 50% и 3 месяца бесплатного обслуживания.

— Мы воспользовались полным комплектом. Установили контрольную панель, датчики открывания входной двери, датчики движения, а также датчики дыма и слежения за утечкой воды. Это надежная защита от пожара или затопления, — рассказывает Ирина. — Когда датчики замечают, что что-то пошло не так, на место выезжает группа быстрого реагирования, которая работает совместно с полицией и другими экстренными службами.

Другими словами, датчик дыма, конечно же, не потушит пожар, но он вовремя предупредит в случае задымления. Даже если в доме находятся люди, датчик отправит немедленный сигнал на станцию мониторинга. То же самое с датчиками, информирующими о протечках воды. Они устанавливаются под ванну или раковину и при скоплении воды в этих местах бьют тревогу.

Кстати, для установки квартиры под охрану компании «Дельта» не нужно ломать стены и тянуть сотни метров кабеля. Для этого есть и беспроводная версия всего оборудования и всех датчиков. Современное оборудование довольно незаметно, а вся установка занимает пару часов. А если вы соберетесь переезжать на новое место, все оборудование можно демонтировать и настроить в другом жилье.

Системой можно управлять через бесплатное мобильное приложение (18+). Когда интернета нет под рукой, можно воспользоваться клавиатурой или специальным ключом.

Сынишка под контролем

Андрей и Ирина воспитывают сына Игоря, который в этом году пошел в 3 класс. И, благодаря охранной системе «Дельта», когда ребенок выходит из дома или возвращается из школы, родителям на телефон поступает уведомление.

Однако, как и любой ребенок, Игорь не всегда вспоминает, что перед уходом необходимо поставить квартиру на сигнализацию. В этом случае родителям также приходит уведомление в мобильном приложении Delta, и они ставят квартиру под охрану удаленно.

В ситуациях, когда в квартиру вошли и забыли снять с сигнализации, компания «Дельта» также идет навстречу своим клиентам. За ложный вызов с клиента не спишут штраф, а еще в компании действует акция, по которой в течение года можно несколько раз случайно вызвать группу немедленного реагирования бесплатно.

Охрана дома за один рубль

Установив охрану в свою квартиру, Ирина и Андрей задумались о безопасности пожилых родителей. Являясь клиентами компании «Дельта», квартиры родителей они подключили по акции всего за один рубль.

— Подключив квартиры родителей, мы задумались о защите дачного домика, расположенного в одном из СНТ вблизи города, — говорит Андрей. — В осеннее и зимнее время родители там появляются редко, а телевизор, холодильник и прочую технику хотелось бы сохранить от непрошенных гостей. Мы подключили сигнализацию «Дельта» со скидкой в 50%, а родителям на телефоны установили приложение с функцией оповещения. Кстати, в «Дельте» можно активировать и так называемый ночной режим: ночью будут активны только определенные датчики. Например, датчики открывания входных дверей. А если в СНТ отключат электричество, охранные системы «Дельта» оснащены резервным питанием, благодаря которому оборудование продолжит работать.

Комплексная защита «Дельты»

Компания «Дельта — системы безопасности» предлагает комплексный подход к решению проблемы безопасности: днем или ночью, когда хозяева на работе, когда дома есть домашние животные или когда хозяева находятся дома и включают охрану только дверей и окон, чтобы сон был спокойнее.

Установив комплект сигнализации «Дельта», можно смело доверить защиту дома или квартиры надежным датчикам и профессиональным экипированным бойцам, даже когда дома никого нет.

— Всего один звонок или клик — и дома появится надежная сигнализация «Дельта», которая позволит контролировать безопасность вашего дома, получая по телефону сигналы через SMS о постановках и снятии с охраны, а также контролировать запах газа и дыма, протечку воды и проникновение в жилище, — рассказывают в компании «Дельта». — По сигналу с тревожной кнопки или датчика в течение нескольких минут прибудет ближайшая группа быстрого реагирования компании «Дельта», и вооруженные бойцы защитят ваших близких и ваше имущество.

Стоит подарить себе и своим любимым спокойствие и безопасность: до 15 ноября 2018 года компания «Дельта» бесплатно установит сигнализацию и вручит подарки первым 50 клиентам.

Оставьте заявку на сайте, будьте спокойны за жизнь своих близких и сохранность своего имущества на самых выгодных условиях.

Важно поторопиться: в акции раздачи подарков участвуют всего 50 охранных комплектов. Из-за высокого спроса количество оборудования и подарки могут закончиться уже к концу недели.

Чтобы оставить заявку на подключение, необходимо:

позвонить по телефону: + 7 (351) 222-11-11, оставить информацию для бронирования и назвать кодовую фразу: «двойная выгода»;

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Первые 50 заявок на бронирование получат приятные и ценные подарки от компании.

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«Дельта — системы безопасности»

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Телефон «Дельта системы безопасности» в Челябинске: 8 (351) 222-11-11.

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