Сотрудники ГИБДД массово останавливали машины в Челябинске, чтобы вручить подарки водителям
Днем 26 октября в центре Челябинска наряд ГИБДД массово останавливал машины. Но не ради проверки документов. «Комсомолка» и Госавтоинспекция поздравляли водителей с наступающим Днем автомобилиста! Вручали подарками, фотографировались и просто поднимали настроение. Рассказываем, как прошла эта необычная акция.
Выходите из машины за поздравлениями и подарками.Фото: Валентина ВАГАНОВА
На площади Революции автомобилистов поджидает патруль ГИБДД. Очаровательные девушки-инспекторы на каблучках машут полосатым жезлом и указывают водителям остановиться. Автомобилисты встречают сотрудников с серьезными и немного обеспокоенными лицами. Документы уже наготове, в голове проворачиваются причины остановки.
Водители встречали инспектором с серьезными и немного обеспокоенными лицами.Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Здравствуйте! У нас сегодня проходит акция. Выйдите, пожалуйста, из машины, мы хотим вас поздравить с наступающим Днем автомобилиста и подарить подарок, — с улыбкой произносят инспекторы.
К машине подбегают ростовые куклы — милые оранжевые котики — и сотрудницы издательского дома «Комсомольская правда». Водители выдыхают и смеются.
Подняли настроение водителям на весь день.Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Вы что так пугаете?! Я думал, меня сейчас оштрафуют. Правда, за что? Я же ничего не нарушил. Уже не знал, что и думать. В будний день так подняли настроение, спасибо ГИБДД и организаторам акции, — поделился эмоциями автомобилист Сергей.
Автомобилисты были приятно удивлены.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Уже по традиции праздничную акцию поддержали партнеры «Комсомолки» — сеть магазинов постоянных распродаж для всей семьи «Галамарт». Каждому водителю они подготовили полезные аксессуары для ухода за автомобилем.
Подарки подготовил магазин «Галамарт».Фото: Валентина ВАГАНОВА
Поздравляли с праздником не только автомобилистов, но и автомобилисток. Девушек за рулем сейчас немало, и многие из них дадут фору мужикам.
С праздником поздравили и автомобилисток.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Подарки вручали милые котики от магазина «Галамарт».Фото: Валентина ВАГАНОВА
Сотрудники ГИБДД заодно напомнили водителям о повышенном внимании на дороге и соблюдении правил ПДД. Пожелали удачи и отпустили в отличном настроении.
Сотрудники заодно напомнили водителям о повышенном внимании на дороге и соблюдении правил ПДД.Фото: Валентина ВАГАНОВА
«Комсомольская правда» поздравляет всех автомобилистов с наступающим праздником, призывает соблюдать ПДД, быть взаимовежливыми и ответственными за рулем.
Такую акцию «Комсомолка» проводит ежегодно.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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