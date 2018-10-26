2018-10-26T13:18:55+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД массово останавливали машины в Челябинске, чтобы вручить подарки водителям

Так полиция вместе с «Комсомолкой» поздравили горожан с Днем автомобилиста
Валентина ВАГАНОВА
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С праздником поздравили десятки автомобилистов.С праздником поздравили десятки автомобилистов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Днем 26 октября в центре Челябинска наряд ГИБДД массово останавливал машины. Но не ради проверки документов. «Комсомолка» и Госавтоинспекция поздравляли водителей с наступающим Днем автомобилиста! Вручали подарками, фотографировались и просто поднимали настроение. Рассказываем, как прошла эта необычная акция.

Выходите из машины за поздравлениями и подарками. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Выходите из машины за поздравлениями и подарками.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На площади Революции автомобилистов поджидает патруль ГИБДД. Очаровательные девушки-инспекторы на каблучках машут полосатым жезлом и указывают водителям остановиться. Автомобилисты встречают сотрудников с серьезными и немного обеспокоенными лицами. Документы уже наготове, в голове проворачиваются причины остановки.

Водители встречали инспектором с серьезными и немного обеспокоенными лицами. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Водители встречали инспектором с серьезными и немного обеспокоенными лицами.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Здравствуйте! У нас сегодня проходит акция. Выйдите, пожалуйста, из машины, мы хотим вас поздравить с наступающим Днем автомобилиста и подарить подарок, — с улыбкой произносят инспекторы.

К машине подбегают ростовые куклы — милые оранжевые котики — и сотрудницы издательского дома «Комсомольская правда». Водители выдыхают и смеются.

Подняли настроение водителям на весь день. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подняли настроение водителям на весь день.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Вы что так пугаете?! Я думал, меня сейчас оштрафуют. Правда, за что? Я же ничего не нарушил. Уже не знал, что и думать. В будний день так подняли настроение, спасибо ГИБДД и организаторам акции, — поделился эмоциями автомобилист Сергей.

Автомобилисты были приятно удивлены. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Автомобилисты были приятно удивлены.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Уже по традиции праздничную акцию поддержали партнеры «Комсомолки» — сеть магазинов постоянных распродаж для всей семьи «Галамарт». Каждому водителю они подготовили полезные аксессуары для ухода за автомобилем.

Подарки подготовил магазин «Галамарт». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подарки подготовил магазин «Галамарт».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Поздравляли с праздником не только автомобилистов, но и автомобилисток. Девушек за рулем сейчас немало, и многие из них дадут фору мужикам.

С праздником поздравили и автомобилисток. Фото: Валентина ВАГАНОВА

С праздником поздравили и автомобилисток.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подарки вручали милые котики от магазина «Галамарт». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подарки вручали милые котики от магазина «Галамарт».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сотрудники ГИБДД заодно напомнили водителям о повышенном внимании на дороге и соблюдении правил ПДД. Пожелали удачи и отпустили в отличном настроении.

Сотрудники заодно напомнили водителям о повышенном внимании на дороге и соблюдении правил ПДД. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сотрудники заодно напомнили водителям о повышенном внимании на дороге и соблюдении правил ПДД.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Комсомольская правда» поздравляет всех автомобилистов с наступающим праздником, призывает соблюдать ПДД, быть взаимовежливыми и ответственными за рулем.

Такую акцию «Комсомолка» проводит ежегодно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Такую акцию «Комсомолка» проводит ежегодно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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