Компания «Уралсервис»: профессионалы своего дела, люди отзывчивые, пообещали — сделают

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-26T14:46:02+03:00

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Девять котельных, более 200 жилых домов, плюс объекты социальной сферы, различные производственные площадки, почти 180 сотрудников, из них порядка 50 процентов — люди пенсионного возраста. Предприятие «Уралсервис» уже в течение 10 лет работает в сфере теплоснабжения Еманжелинска. В отрасли, которая в России справедливо считается одной из самых сложных, и, в первую очередь, из-за довольно большой изношенности теплового хозяйства — и самих котельных, и сетей теплоснабжения. И эта проблема практически всех муниципалитетов. Средств, которые должны выделяться на ремонт и содержание этой сферы, крайне мало.

Если говорить о Еманжелинске, то задолженность населения за теплоснабжение и горячую воду перевалила уже за 90 миллионов рублей, и мы не так давно уже писали об этом. Причина — снижение платежеспособности населения. И эти долги продолжают накапливаться, в том числе и из-за особенностей платежей в Еманжелинском городском округе. Здесь такие платежи населения растянуты на 12 месяцев. Не как в крупных городах, где приборы учета позволяют проводить оплату куда оперативнее.

На кого списать долги?

А недавно в некоторых СМИ даже появилась информация о якобы накопившихся долгах теплоснабжающей организации ООО «Уралсервис». Фигурировали и цифры — более 100 млн рублей ресурсоснабжающим организациям, и в частности «НОВАТЭК-Челябинск». Однако эти долги так и не были доказаны. А между тем Еманжелинск, как и все прошлые годы до этого, успешно вступил в отопительный сезон. И в этом заслуга коллектива «Уралсервиса». Не последнюю роль сыграл и тот факт, что только за последние два года предприятие вложило более 34 миллионов рублей в ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей. Конечно, проще всего списывать долги на теплоснабжающие организации, тогда как в рамках того же государственно-частного партнерства часть средств на ремонт и содержание выделяют предприятия, муниципалитет и основную — областной, бюджет. Тем более что некоторые котельные эксплуатируются с середины прошлого века, и реконструкция старых или строительство новых — это существенные капиталовложения. Речь идет о десятках миллионах рублей. У предприятия нет таких сумм.

Другой вопрос — добросовестное отношение к своей работе. Ведь подчас именно из отдельных факторов, деталей, поступков складывается то, что называют качественной, профессиональной работой. Особенно это заметно в небольших городах, где все и вся на виду. Где нельзя схалтурить, пообещать и не сделать или сделать для галочки.

Срез общественного мнения

Хочешь узнать о работе, к примеру, предприятия коммунальной сферы — обратись к жителям. Самый лучший рецепт, согласитесь. Мы поговорили с руководителями сразу нескольких учреждений Еманжелинска — директорами детских садов, школ, социального приюта, домов культуры. Это как срез общественного мнения. Ведь по тому, как заботятся о детях, о содержании социальных объектов, и можно сделать вывод о качестве работы коммунальной компании.

Быстро решили проблему

— «Уралсервис» — это фактически наши шефы, — рассказывает директор детского сада № 10 (МКДОУ № 10) Жанна Рафаиловна Тур. — Всегда помогали и помогают с ремонтами, выделяли даже материальную помощь. Все годы тепло приходит к нам раньше, чем в жилой сектор. Так всегда принято, если речь идет о детских дошкольных учреждениях.

В этом году у нас были проблемы с водоснабжением. Вышло из строя насосное оборудование. Обратились в «Уралсервис». Хотя, на самом деле, водоснабжение — это не их забота. Но такие люди там работают. Мы их хорошо знаем, они нас. Постоянно участвуют во всех общегородских мероприятиях — культурных, спортивных. Со своей главной задачей — теплоснабжением — прекрасно справляются. Специалисты компании быстро решили проблему с насосным оборудованием. Все оперативно отремонтировали.

Вода и чистота – залог здоровья в детских садах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Или взять другой пример. В свое время перед отопительным сезоном были вопросы по подаче тепла. Месяца два к нам приезжали начальники из разных инстанций. Ходили, что-то смотрели. Но вопрос так и не решался. Заместитель директора «Уралсервиса» Михаил Мамайкин приехал к нам. Тут же осмотрел, проверил все системы. Выяснил причину неполадок — отсутствие должного давления воды. И буквально за две недели специалисты компании все нам отремонтировали, все привели в порядок. Это компетентные специалисты, профессионалы, досконально знающие свое дело. И еще — люди по-человечески с добрым отношением. Отзывчивые. Сегодня таких мало. Особенно если дело касается бизнеса. А в «Уралсервисе» всегда говорят: если что-то нужно — звоните, сделаем все, что в наших силах. У нас город небольшой. Все друг друга хорошо знают. Отрадно, что нам не отказывают в поддержке.

Добрые соседи

— Мы, можно сказать, соседи с «Уралсервисом». Котельная расположена совсем неподалеку от нашей школы. И, без сомнения, это добрые соседи. Для нас «Уралсервис» сродни службе «911». Приходят, как говорят, по первому звонку. Если есть какие-то проблемы с внутренней разводкой, в бойлерной, с давлением и прочим — все быстро и оперативно исправляют. А не так давно вообще открыли нам глаза. Оказывается, система отопления у нас частично проходит параллельно с вентиляционными системами. Мы даже об этом не догадывались. Нам никто не сообщал. А специалисты «Уралсервиса» выяснили это, решив, соответственно, задачку с возможными особенностями текущих ремонтов. Всегда помогают и делом и дельным советом. Я сама на общем собрании вручала благодарственное письмо от нашего учреждения заместителю директора «Уралсервиса» Михаилу Алексеевичу Мамайкину.

Помню, нам нужно было заменить несколько секций радиаторов отопления, заменить часть труб. В «Уралсервисе» досконально объяснили и написали то, что нужно приобрести. Модель, формы, диаметры, заглушки, краны и прочее. Мы все приобрели, а специалисты компании бесплатно все смонтировали и запустили, — делится впечатлениями директор еманжелинской школы № 2 (МБОУ СОШ №2) Анжела Петровна Герц.

Звонят, спрашивают

— Хочу отметить, что и руководители и сотрудники «Уралсервиса» — постоянные и активные участники многих общегородских мероприятий. Творческие, активные люди. Принимали активное участие в подготовке и праздновании 85-летия Еманжелинска. Что касается горячего водо- и теплоснабжения, то у нас никаких проблем с этим нет, — подчеркивает директор еманжелинского Дома культуры им. ПушкинаТатьяна Александровна Аксенова.

Директор Дома культуры им. 30-летия ВЛКСМ Екатерина Ивановна Субачева также поделилась своим мнением о сотрудничестве с компанией «Уралсервис»:

— Специалисты «Уралсервиса» каждый год принимают непосредственное участие в запуске систем отопления. В этом году, например, заранее позвонили, сказали, когда будут проводить опрессовку, другие необходимые работы. Вместе прошли по зданию, все проверили. На следующий день снова пришли, доделав все, что было начато накануне. Все быстро, оперативно и, главное, качественно.

Здание у нас старое. Ремонт нужен постоянно. Только за последнее время «Уралсервис» дважды менял трубы, задвижки. Хотя это не их задача.

Доводят все начатое до конца

— Мы очень благодарны сотрудникам «Уралсервиса» за безотказность. И это действительно так. Проверки, опрессовки, запуск в эксплуатацию — все делают сами. Помню, в прошлом году у нас засорилась система отопления. Все быстро починили, убрали засоры. Благодаря профессионализму сотрудников компании мы даже сами начали неплохо разбираться в вопросах тепло- и водоснабжения. Так все детально объясняют, а главное, помогают и доводят все начатое до конца. Теплотрассу, которая проходит по нашей территории, содержат в надлежащем состоянии.

Наши отношения продолжаются уже не менее десятка лет. Теплотрассы всегда нужно ремонтировать, поддерживать в рабочем состоянии. Случаются утечки, и они быстро устраняются. Это очень важно, ведь речь идет о комфортном пребывании детишек.

Дали тепло и забыли. Это не про «Уралсервис». Специалисты предприятия всегда следят за температурным режимом в помещениях, проверяют все системы. Просят звонить, если это необходимо, — рассказывает Оксана Владимировна Плясунова, директор детского сада № 9 (МКДОУ, Еманжелинск, разрез «Батуринский»).

— В этом году с начала мая мы не могли решить вопрос по подготовке учреждения к будущему зимнему сезону. Проблема зависла. Уже в августе-сентябре мы заключили прямой договор с «Уралсервисом», и к работе подключились специалисты этой компании. Все сделали буквально за полторы недели, — говорит директор МКУ СО «Социальный приют «Росинка» Инна Владимировна Беляева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Стадниченко, директор ООО «Уралсервис»:

— Тепло-, водоснабжение — это очень дорогие, технически сложные производственные сферы, и без совместных, государственно-частных партнерских проектов развивать это направление крайне сложно. В 2016 году предприятие вынуждено было брать кредиты, для того чтобы рассчитываться с поставщиками. А в ситуации, когда задолженность населения очень велика (порядка 90 млн рублей. — Прим. ред.), расплачиваться по кредитам невозможно. Так что здесь должна идти речь о серьезной инвестиционной политике. Одним давлением на бизнес эти вопросы не решить.

Мы живем в одном городе, в одном социуме. Предприятие имеет большое количество благодарственных писем от различных учреждений социальной сферы. Как я уже отмечала, мы заботимся об оздоровлении своих детей и внуков. У нас отлажено взаимодействие с управлением образования. Для получения детьми отдыха и обеспечения занятости детей в летний период предприятие организовывало все последние годы поездки в летние оздоровительные лагеря.

ВАЖНО

Компания «Уралсервис» номинировалось на конкурсе «Лучший работодатель Челябинской области», было отмечено в числе лучших налогоплательщиков. Два года назад вошло во всероссийский рейтинг «Национальный управленческий резерв», получили звание «Заслуженный руководитель», почетный знак «За управленческие заслуги», награждены медалью «Национальный знак качества «Выбор России» — за качественную постановку бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. Имеем много почетных грамот, благодарственных писем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Хрулев, глава Еманжелинского городского поселения (накануне недавнего празднования 85-летия Еманжелинска):

— В этом году проводится большой объем работ на магистральных инженерных сетях. Предприятие «Уралсервис» на собственные средства, а это около 10 миллионов рублей, провело ремонт самых аварийных участков теплотрассы. Общая протяженность составляет 668 метров труб разного диаметра. Кроме того, изолировано 73 метра труб наружной теплотрассы. И, благодаря стараниям руководства предприятия «Уралсервис» летом в домах еманжелинцев есть горячая вода.