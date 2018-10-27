«Мужики шепотом просят виагру»: обаятельный фармацевт из Челябинска ведет интернет-дневник

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-26T21:25:18+03:00

И весело повествует о своей работе

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У Карины Хисамовой из Челябинска лазурно-голубые глаза и белоснежная улыбка. Внешность фотомодели.

— С детства занималась танцами, училась в музшколе, но меня всегда привлекала медицина, — говорит 21-летняя Карина. Она признается, что хотела стать стоматологом. Но начать решила с фармацевта.

А еще она ведет свой мини-блог. С разрешения автора «Комсомолка» публикует выдержки из этого дневника.

КАК ПРОДАЮТ ТОВАР

Сейчас я работаю в аптеке, где не заставляют «вталкивать» конкретный бренд. Но я знаю, что это такое. На первом месте работы заведующая кричала: «Почему не продаешь то, что нужно!?».

А как? Человек просит гематоген, что я ему, мазь при геморрое с истекающим сроком годности буду предлагать?

Когда изучают витрины, нельзя говорить: «Подсказать что-нибудь?». Правильно спросить: «Что для вас?». Это воспринимается лучше, а «подсказать» — может вызвать негатив.

«Практики в аптеках началась со второго курса колледжа».Фото: из архива героя публикации

ПРО ВИАГРУ И ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Вы не представляете, как много людей идут в аптеку за этим. Смущаются, и начинается спектакль. Заходит как-то мужик:

— Можно аскорбинку… И гематоген… И еще цитрамон…

Все, что можно, скупил, и только когда ушли другие, оглянулся по сторонам и робко добавил:

— И виагру еще…

Еще часто добавляют: «Меня попросили купить». Ладно, хватит ржать, проблема-то серьезная.

Вот другая крайность. Есть такие, что начинают нести чушь, как им кажется, смешную: «А эти не порвутся? Вы их случайно иголкой не проткнули? А на меня налезут?». И таких шутников полно!

ГНЕВ И ЛЬГОТНИКИ

Большая проблема: не хватает лекарств для льготников. Это не только пенсионеры и инвалиды, а дети до трех лет, многодетные и малоимущие.

Сколько гнева! «Почему нет? Почему опять закончилось? Какой раз прихожу — и снова нет!»

Но людей можно понять. Пожилые плачут в прямом смысле, что пенсия маленькая, что не могут заплатить за квартиру, а нужно чем-то питаться, а еще болезнь забирает все деньги.

Покупатели вечно ноют, что денег нет, кошельки показывают. Но фармацевт не должен допускать намек на несостоятельность человека. Поэтому под запретом фраза «Есть дешевле». Правильно: «Есть препарат более дешевый».

ЧТО ТАКОЕ «ПЩ-ПЩ»?

Наркоманов сразу видно. У них особая походка, и они всегда в темных очках. И вываливают мятые деньги. Один такой говорит:

— Дайте мне это, ну, «пщ-пщ».

— Шприцы вам?

— Не-е-т!

Стою, жду, а самой страшно. Он молчит, типа «Давай гадай, девка»… Оказалось, ему нужен просто спрей от насморка.

Еще есть алкаши, любители настойки боярышника. Я таким говорю, что у нас такое не продают, чтобы отвадить их сюда ходить, людей пугать.

karinakhisk Работа фармацевт , все легко , непринужденно, весело...

СТУДЕНТЫ И РЕКТАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

В аптеке три тысячи наименований! А нас не учили в колледже, как разобраться в этом многообразии. Мы по семь часов в день делали ректальные свечи! Зачем? Мы же не технологи, а продавцы.

Как-то одногруппница кинула свечку и та прилипла к потолку. Прошло два года — до сих пор висит, я там недавно была, видела.

Из той же серии задание студенту на лето: собрать целебный гербарий. Поручали найти такие редкие травы, что приходилось ехать за тридевять земель. Хитрецы покупали в аптеке готовые сборы. Но преподаватели сразу видят обман.

Но не этому нас нужно было учить! А тому, как общаться с возмущенными покупателями. И как запомнить, где что лежит и от чего это помогает. Ведь выучить весь ассортимент вы сможете, только когда поработаете несколько месяцев.

Чтобы выучить ассортимент в 3000 товаров нужно работать пару месяцев. В колледжах такому не учат.Фото: из архива героя публикации

КАК ВРЕТ РЕКЛАМА

По телевизору гуляет реклама препаратов от аллергии. «Это супертаблетки! Новые! Пятое поколение» Нет этих поколений. Есть только первое и второе.

К первому относится, например, простенький «Супрастин». От него в сон клонит жесть! Ко второму поколению относятся, например, «Цетерезин». Эффект дольше, побочных эффектов меньше. Лучше выбирать современные таблетки. Но рецепт должен дать врач.

ОБ ЭТОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ

Заходит женщина и просит продать ей «Адаптол». Это антидепрессант, продается строго по рецепту. Естественно, я прошу, а на меня начинают кричать.

Закон уже год действует не просто так, друзья! В стране — рост летальных исходов от неконтролируемого приема антидепрессантов. Люди покупали что попало и ели не в тех дозах... И снова повторю: сначала сходите к врачу на прием.

Первое правило фармацевта: следи за речью!Фото: из архива героя публикации

ПРО ЗАРПЛАТУ

Наша з/п 23-36 тыс. руб. по регионам. Заведующие получают больше. Сотрудники в офисе компании, которые контролируют продажи, зарабатывают хорошие деньги.

Зарплата во многом зависит от плана. Производители лекарств составляют договор с аптекой.

Допустим, в сентябре нужно продать 10 упаковок таблеток от головной боли этой фирмы. Вы говорите: «Мне нужны таблетки А». В ответ прилетает: «Возьмите Б — быстрее помогут». И ничего страшного здесь нет, у них просто разные производители. Возможно, вам реально посоветуют препарат, который поможет лучше.

Например, вы пришли за настойкой валерианы, а вам скажут: «Ерундой не занимайтесь! Есть современный сироп». И он реально качественнее разных валерианок.

ТАБЛЕТКА ОТ ВСЕГО

Веселят люди, которые жалуются: «Болею уже три недели, ничего не помогает. Дайте что-нибудь». Ну что я могу дать? Чудодейственную таблетку еще не придумали.

Начинают говорить: «Ну противовирусное какое-нибудь дайте». Какое еще противовирусное на третьей неделе болезни? Даже с первого дня простуды уже может не помочь. Как говорится, будешь с ним болеть неделю, а без него семь дней. Так что, ерундой не занимайтесь! Идите к врачу.

«Первые дни работы я ходила с пешками по 5 рублей: в аптеке 3 000 наименований!»Фото: из архива героя публикации

ПРО НЕАДЕКВАТНЫХ

Встречаются эксцентричные персонажи. Таких я знаю миллион. Вот мой рейтинг.

Третье место бабуле. Заходит, осматривает витрины.

— Подсказать?

Тут представьте самый противный голос, который вы только слышали:

— Конечно! Почему в других аптеках лежит товар без ценников? Разве это разрешено? Вот у вас есть ценники, а почему в других нет?

— Не знаю (правда, откуда я могу знать?)…

— Очень плохо, что вы не знаете свою работу! — бурчит бабуля и идет на выход.

Второе место отдаю любителям пожаловаться на жизнь и поругать цены. И это не только пенсионеры. Все больше молодых, которые ругают меня за высокие цены и низкий уровень жизни в стране.

Первое место отдаю мужику, которые пришел в растянутых трениках. Подошла его очередь, он и говорит:

— Идешь ты по улице, и спадают штаны. Нелегкая жизнь. Как в том анекдоте. Шла по улице девочка. У нее трусы упали, а она говорит, мол, и бес с ними! И пошла дальше… И я, пожалуй, дальше пойду.

Так ничего и не купил.

КТО РАЗБЕРЕТ ПОЧЕРК ВРАЧА

Не шутка, а горькая правда. Люди часто просят прочесть рецепты. И ведь правда, у нас дар! Если сама не могу прочитать, зову на помощь заведующую — она точно справится. Хотя бывает, что в рецепте написана кардиограмма, а не буквы. Приходится отправлять человека обратно к врачу...

«У нас дар разбирать почерк врача».Фото: из архива героя публикации

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ

О хорошем.

• Помогать людям — приятно.

• Фармацевт без работы точно не останется. Люди всегда болеют. Аптек сейчас больше, чем кафе.

• Карьерный рост — от фасовщика товара до первостольника (стоит за кассой. — прим. ред.) и затем заведующей и дальше в менеджмент.

• Устройство официальное, зарплата стабильная. Работаете в тепле и комфорте. Лучший в мире график 2/2.

О не очень приятном.

• Стресс! Люди приходят с негативом. Приготовьтесь тренировать нейтральную улыбку вместо ответа на вопрос: «А че так дорого?».

• Наркоманы трясущимся голосом просят пипетки и шприц.

• Фармацевты часто болеют ОРВИ.

• Воруют, если в аптеке открытая выкладка. Платить потом нужно всем работникам.