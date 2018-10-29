Cамый нелепый пешеходный переход в Челябинской области снова стал мемом

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-29T10:26:05+03:00

К нему сделали тротуар, однако от этого он стал еще комичнее (видео)

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Пешеходный переход в Аше за сутки прославился на всю область тем, что соединял между собой две канавы. Нелепую «зебру» пользователи соцсетей высмеивали и в тоже время сочувствовали местным жителям.

Каждый день они водят по ней детей в детский сад. Местные власти пообещали, к середине октября «переход из ниоткуда в никуда» обретет смысл — с одной стороны улицы сделают тротуар.

Пообещали — сделали. Вот только ситуацию это не исправило.

И ТАК СОЙДЕТ

Возле детского сада №20 по улице Чехова красуется новенький тротуар. Бессмысленная полосатая разметка, казалось бы, стала уместной. Перешел дорогу по ней, спустился к тротуару и в садик. Но подход к переходу не сделали, и, получается, он по-прежнему соединяет овраг и газон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/675376" frameborder="0"></iframe> Самый нелепый пешеходный переход в Челябинской области.! другой источник

— Тротуар проложили вдоль детского сада и это логично. Но проблема с «зеброй» не решена. И не снимает комичность ее нахождения. Она бесполезна, — прокомментировал перемены на участке автор нашумевшего ролика про переход Евгений Жигалов.

Сейчас жителям, чтобы попасть напрямую в детский сад, нужно пройти по «зебре», повернуть направо, прошлепать немного по обочине и спуститься к зданию. Дорожники думают, что люди ходят, как кони на шахматной доске, только буквой «Г»?! Удобнее же сразу пойти напрямую.

Напрямую в садик не попасть, нужно обходить и это неудобно. Фото: местные жители.

— Ничего не изменилось. Так же идешь из канавы в канаву. Сделали в стиле «и так сойдет». На новом тротуаре есть еще хохма: через него проходит труба теплотрассы. Идешь ты такой, идешь и опа — поперек тротуара две трубы. Ты перемахнул и дальше пошел. Особенно «удобно» для мам с колясками, — говорит местный житель Антон.

Другая сторона перехода. Фото: местные жители.

ТЕРПЕНИЕ, ВСЕ БУДЕТ

Наш корреспондент позвонил в администрацию Аши. Возможно, на этом участке работы еще не закончились и к зиме рабочие все доделают.

— В этом году точно ничего больше делать не будем. А на следующий год будет планироваться подход и тротуар с другой стороны. А про теплотрассу знаем. Трубы закроют и будет трапециевидный переезд для колясок. Сделаем переезд до конца октября, — рассказали в Управлении инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района.

Видимо, подход к тротуару стоит очень дорого, а бюджет-то не резиновый. Сколько еще самый нелепый переход будет носить это звание неизвестно. И также нет гарантий, что после перемен опять не обрастет шутками. Но жителям уже не смешно и они надеются, что переход все-таки доведут до ума и как можно скорее.

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