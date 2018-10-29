2018-10-29T10:31:12+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Салон декоративных покрытий LUX DECOR — итальянский шик у вас дома

Как воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы
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Создать необычный рельеф или добиться эффекта, который создаст в интерьере уют летнего дома или колорит средневекового замка, — все это возможно с применением декоративных покрытий LUX DECOR. Компания «Люкс-Декор» уже порядка десяти лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. За время своей работы было отделано свыше сорока тысяч квадратных метров.

Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах.

Давно канули в лету те времена, когда квартиры по внутреннему оформлению были похожи как близнецы. Стандартная планировка и одинаковые обои уже никому не нужны. Сегодня модно воплощать в жизнь смелые дизайнерские решения.

При выборе материал для покрытия стен, многие задаются вопросами: как долго оно прослужит, насколько капризен в уходе и как сильно может пострадать от когтей любимой кошки или творческих чудес обожаемого чада. Если сопоставить все плюсы и минусы современных покрытий, вы, несомненно, отдадите предпочтение декоративной штукатурке. В салоне «Люкс-Декор» представлен широкий выбор материалов для отделки стен.

Компания имеет собственное производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила.

Декоративная штукатурка обладает превосходными эстетическими качествами. В ее составе могут входить различные пигменты и структурообразующие элементы — за счет этого можно создавать неповторимые рисунки и узоры.

Декоративная штукатурка открывает необъятные возможности для творчества и воплощения дизайнерских идей. Сдержанный мрамор, роскошный бархат, уютное дерево или благородный кирпич — вы можете выбрать любое оформление для разных видов помещений.

В отличие от обоев, декоративная штукатурка легко наносится: здесь не нужно соблюдать стыки и специально подготавливать поверхность. Благодаря своей фактуре она легко замаскирует швы или трещины, кроме того, этот материал обладает стойким характером. Такой материал в пять раз прочнее обоев, а за счет своей износостойкости он сохранит первозданный вид на 10-15 лет.

Декоративная штукатурка совершенно неприхотлива в уходе. Она не боится следов мебели, коготков кошки или детских рисунков. При появлении повреждений стену можно отреставрировать лишь на данном фрагменте, не обновляя всю поверхность целиком.

Кроме того, декоративная штукатурка не впитывает в себя запахи и не накапливает вредные выбросы из атмосферы. Такой материал можно использовать как в бытовых, так и в коммерческих помещениях. Качество декоративных покрытий LUX DECOR подтверждают сертификаты.

При всех своих плюсах декоративная штукатурка обладает прекрасным соотношением цены и качества. А если вы воспользуетесь акциями, действующими в салоне декоративных покрытий «Люкс-Декор», то сделаете по-настоящему выгодное вложение в неповторимый облик и уют вашего жилья, который будет вас радовать долгие годы.

Желаете доверить оформление стен профессионалам? Специалисты компании «Люкс-Декор» готовы выполнить все работы по созданию шедевра на ваших стенах «под ключ». Если вы хотите стать обладателями прекрасного ремонта, позвоните по телефону 8(351) 235-36-37 или оставьте заявку на сайте (http://decor-174.ru/). Также вы можете отправить заявку на электронную почту ld-chel@mail.ru.

Чтобы отдать свой голос за компанию «Люкс-Декор», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Тимирязева, 24;

Тел.: (351) 238-39-40;

e-mail: ld-chel@mail.ru

www.decor-174.ru

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