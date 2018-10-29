В Челябинске трижды сорвался аукцион по реконструкции пешеходной зоны

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-29T11:38:57+03:00

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За реконструкцию пешеходной зоны по ул. Университетской набережной жители проголосовали еще в марте. Речь идет об участке от ул. Молодогвардейцев до парка «Калининский». Предполагалось восстановление пешеходно-велосипедной дорожки и газонов. Место для жителей нужное, ведь прогулочная зона отделяет жилые многоэтажки от шумной дороги по Университетской набережной.

Однако объявленный властями района аукцион трижды срывался, несмотря на то, что по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на реконструкцию был выделен миллион рублей.

МИЛЛИОН ПЕРЕНЕСЛИ

— Трижды мы пытались провести аукцион, третий назначали на 26 октября, но никто на конкурс так и не заявился, — сказал глава района Сергей Колесников.

Невостребованный миллион рублей перенесут на 2019 год, чтобы отремонтировать дополнительно дворы. А ремонт прогулочного пространства перенесут на следующий год. Об этом чиновник заявил в понедельник, 29 октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

ЖАДНОСТЬ ПОГУБИТ

А жителям района отказ строителей от ремонта прогулочной зоны понятен.

— Чего там ремонтировать, если загребущие коммерсанты нарушили логику планировки прогулочного пространства и начали строить ларек? У нас была дорожка и деревья вокруг. Люди гуляли, мы с соседями ухаживали за деревьями, разбивали клумбы. Я, например, в память о дорогом мне человеке высадила вдоль дорожки пушистую сосну, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старшая по дому №65 по ул. Молодогвардейцев Валентина Челпанова.

Под окнами девятиэтажки ради одноэтажного здания вырубили березы, клены. После этого в Челябинске разгорелся очередной скандал по поводу уничтожения зеленых насаждений.

— Мы узнавали, что там будет: пекарня, пункт приема платежей за жилищно-коммунальные услуги, аптека. Ну, никак не обойтись без этих ларьков. Они, по мнению коммерсантов, важнее деревьев, — говорит Валентина Челпанова.

Пока вместо павильонов красуется фундамент. Жители пытаются оспорить стройку в суде.

— А еще я предупреждала коммерсантов: у нас очень близко к поверхности земли стоят грунтовые воды. И фундамент будущих киосков мокрый. Крепкого здания на нем не возвести. Не надо было жадничать, — заключила Валентина Челпанова.

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