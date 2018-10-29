«Родину охаял и предал»: болельщики раскритиковали хоккеиста Николая Кулемина за историю с канадским гражданством

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-29T16:50:16+03:00

Николай Кулемин (справа) родом из Магнитогорска, и с этого сезона вернулся в родной клуб «Металлург». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Болельщики приняли в штыки новость о том, что игрок магнитогорского «Металлурга» желает получить канадское гражданство. Его страницу в Инстаграм завалили гневными комментариями:

— «Родину охаял и предал»;

— «Свобода там, а бабки здесь получать?»;

— «У тебя контракт на полмиллиарда на три года, и ты еще чем-то недоволен».

ЕСТЬ КВАРТИРА И СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ

Хоккейный и околохоккейный мир потрясла эта «непатриотическая» история. Оказалось, еще шесть лет назад Николай Кулемин, играя за клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», подал документы на получение второго канадского гражданства. Но тамошние власти посчитали, что оснований для получения паспорта у него недостаточно.

Адвокаты хоккеиста продолжили добиваться положительного решения этого вопроса в канадских судах. Записи с заседания апелляционного суда попали в канадскую прессу. Газетчики особо подчеркнули фразу Кулемина — «я и мои дети хотят жить в свободной стране». Это, кстати, один из пунктов в анкете, которую заполняют для получения гражданства. И с этим пунктом, в числе прочих, соискатель должен согласиться.

Болельщики раскритиковали хоккеиста за историю с двойным гражданством.

Из-за фразы «хотят жить в свободной стране» в России и разгорелся весь сыр-бор. Сам Николай в своих интервью давно рассказывал, что двое его детей родились в Канаде, уже имеют двойное гражданство и свободно говорят на английском. Хотя сейчас учатся в обычной российской школе в Магнитогорске. В Магнитке Кулемин родился и с этого сезона снова играет за «Металлург». И они с супругой также не прочь стать гражданами Канады. Хоккеист не скрывает, что у него есть квартира в этой стране и счета в местных банках.

«ЭТО ОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ»

Мы дозвонились в ХК «Металлург», но обсуждать частную жизнь хоккеистов там отказались. Нам предложили сделать официальный запрос, но быстро ответить не обещали.

Свое мнение на этот счет мы попросили высказать известных челябинских хоккейных специалистов.

— Руководители КХЛ и самого клуба «Металлург», где с этого сезона играет Кулемин, дают очень сдержанные комментарии в таком духе: нас интересует только его профессиональные качества, как игрока. И функционеров можно понять, поскольку речь идет об имидже КХЛ. Мне тоже сложно комментировать желание Николая получить канадское гражданство. Хотя, если его дети родились в Канаде и имеют двойное гражданство, то понятно желание Кулемина также получить такой статус. Скорее всего, канадские СМИ передергивают слова Николая о «свободе и демократии». Просто кому-то выгодно показать все именно в таком непатриотичном свете. Думаю, что как раз такая шумиха и позволит Кулемину получить второе гражданство, — отмечает хоккейный арбитр всесоюзной и международной категории, директор детской спортшколы Юрий Макаров.

Бывший игрок «Трактора», тренер спортивной школы «Трактор» Виктор Перегудов сравнивает получение гражданства Кулеминым с историями, которые имели место и в России:

— Когда российские спортсмены уезжали за кордон или получали гражданство другой страны, нередко говорили о свободе и демократии. А как иначе? Нужно закрепиться в той же Канаде или Америке. Это и было одним из оснований для получения гражданства. Тот же Стивен Сигал, когда получал российское гражданство, тоже фактически клялся в преданности и любви к России, и говорил про нашу страну только хорошее. Хоккеисты сейчас очень хорошо зарабатывают и могут позволить себе жить в любой точке мира. И вчера, и сегодня все юные игроки грезят играть в за океаном. Думаю, Кулемин не исключение.

ДОСЬЕ «КП»

Николай Кулемин. 32 года. Рост 185 см, вес — 100 кг. Нападающий. Прозвище — «Кулема». Воспитанник спортшколы «Металлург» (Магнитогорск). Начал играть за Магнитку в 2005 году. В первом же сезоне получил звание «Лучший новичок». Дважды в составе сборной России выигрывал титул чемпиона мира.

С 2008 по 2014 годы играл в клубе «Торонто Мейпл Лифс», с 2014 по 2018 — в «Нью-Йорк Айлендерс» (все — НХЛ). С этого сезона — в магнитогорском «Металлурге» (контракт рассчитан на три года). Провел в чемпионате КХЛ этого сезона 14 матчей, забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.