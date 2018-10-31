Комсомольцы «Станкомаша» — в строю!

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-31T09:13:20+03:00

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В музее трудовой и боевой славы завода «Станкомаш» открылась тематическая выставка, посвященная 100-летнему юбилею ВЛКСМ. В связи с этой датой в музей пригласили активистов заводской комсомольской организации всех поколений. Накануне знаменательной даты 130 ветеранов посетили «комсомольскую» экспозицию и побывали на экскурсии по индустриальному парку «Станкомаш».

А буквально за один день до торжественного открытия этой выставки о работе челябинского индустриального парка на весь мир рассказал президент России Владимир Путин. В режиме видеоконференции он принял участие в открытии нового предприятия на территории «Станкомаша» — завода «Русские Электрические Двигатели», созданного совместно компаниями «Транснефть» и «КОНАР».

ЧТО ТАКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК?

Это благодаря генеральному директору АО «КОНАР» Валерию Бондаренко имя легендарной производственной площадки вновь зазвучало гордо и громко. После тяжелых лет безвременья, связанных с экономическими и политическими преобразованиями в стране, в 2014 году «Станкомаш» обрел вторую жизнь. Бондаренко принял решение о том, что амбициозные инжиниринговые планы его предприятие будет воплощать именно здесь.

Ветераны поблагодарили Валерия Бондаренко телеграммой

— Не было никаких сомнений, что начать работу, вложение инвестиций необходимо с увековечивания памяти человеку труда, и не абстрактному, а конкретному — станкомашевцу, — говорит Валерий Вячеславович. — Вклад сотрудников легендарного завода в Великую Победу и в послевоенное восстановление страны неоценим. Поэтому в первую очередь мы открыли музей трудовой и боевой славы.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА РЯДОМ

С 2015 года началась планомерная работа по восстановлению исторической памяти. КОНАР приглашает ветеранов на все значимые события — будь то День Победы, профессиональный праздник, юбилей заводского подразделения или открытие нового производства в индустриальном парке. Конечно, такое событие, как столетие ВЛКСМ, не могло остаться незамеченным.

В зале тематических экспозиций в музее «Станкомаша» разместили плакаты, на них показали то огромное значение, которое комсомольская организация имела в жизни предприятия. На выставке — фотографии, газеты, исторические документы, самые ранние из которых датированы 1932 годом.

Гости-ветераны

Анатолий Толстиков 18 лет был комсоргом секретного цеха № 30, который специализировался на танковой продукции. В нем работали 1300 человек, из них 130 комсомольцев.

— Начал я с того, что руководил «Комсомольским прожектором», кстати, на выставке в музее можно увидеть нашу цеховую газету, — говорит Анатолий Иванович. — Потом я возглавлял оперативно-комсомольский отряд, были организованы ночные дежурства по Ленинскому району, мы ловили пьяниц, хулиганов. Участвовали в спортивных соревнованиях, в конкурсах самодеятельности. Помогали подшефным школам. Конечно, нам есть о чем рассказать молодым!

За внимание к ветеранам «Станкомаша» Валерию Бондаренко вручили памятную медаль

Нынешний руководитель музея Надежда Тарасенко на заводе с 1974 года. 40 лет она отдала работе в отделе технического обучения.

— Тогда я не могла предположить, что буду работать в музее, но это пришлось мне по душе — говорит она. — Рассказывать о нашем заводе одно удовольствие! Теперь иногда думаю: хватит ли мне жизни, чтобы еще больше узнать и еще больше рассказать? Валерий Бондаренко поставил нам задачу: в музей должны приходить не по пропуску, а все желающие. Так мы и сделали. Интерес к музею очень большой! Совсем недавно мы открыли свой интернет-сайт — музейстанкомаш.рф.

Большой интерес у пенсионеров-станкомашевцев и к тому, что теперь происходит на предприятии. Экскурсии для них в индустриальный парк организуют каждый месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Зиновьев:

— Я на заводе проработал всю жизнь — 42 года. Прошел путь от мастера до главного конструктора бюро. Когда мы работали на «Станкомаше», то жили, дышали своей работой, одним общим делом. От посещения индустриального парка у меня впечатления такие, что я даже в себя не могу прийти! Я здесь не был больше пяти лет, сегодня я увидел совсем другой завод, все изменилось. Открываются новые производства, территория стала ухоженной. А самое главное, здесь думают о людях, это сразу видно!

Владимир Зиновьев (слева) и Леонид Вайман

Леонид Вайман:

Я пришел на завод в 1944 году, когда мне было 14 лет. 52 года я отработал в одном цехе, пошел на пенсию в 1996-м. После того, как ушел на пенсию, долго не был здесь. Честно сказать, я такого не видел никогда. Я удивился, вы понимаете? Я такого чуда не видел никогда, честно говорю! Строительство такое, у меня в голове не укладывается. Во время войны цеха-то были, сами понимаете какие. А сейчас такие цеха построили! Это прелесть!