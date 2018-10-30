В МГТУ им. Г.И. Носова открылся диссертационный совет по педагогике

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-30T11:17:07+03:00

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В опорном университете Южного Урала состоялось поистине грандиозное событие — открылся диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по гуманитарному направлению.

На основании решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 24 октября в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова действует диссертационный совет по научной специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования. В университете это первый диссертационный совет по гуманитарному направлению. До сих пор в вузе действовало пять советов, и все — по техническим научным специальностям. Поэтому переоценить такое событие для развития науки гуманитарного профиля просто невозможно.

«На фоне тенденции к закрытию диссертационных советов, в том числе по гуманитарным направлениям, открытие совета по профилю «педагогика» приобретет особую значимость и открывает перед вузом новые перспективы. Нашему университету предоставлено право проводить государственную научную аттестацию по гуманитарному направлению, чего не было раньше. Это означает, что защищать докторские и кандидатские диссертации у нас смогут не только сотрудники нашего вуза, но и соискатели ученых степеней кандидата и доктора педагогических наук из других городов и из зарубежья. Работа диссертационного совета всегда приводит к улучшению взаимодействия между учеными, усилению обмена идеями, методиками, появлению новых связей и контактов, укреплению их — это то, что развивает науку, дает возможность формировать новые научные школы, а значит, ставит МГТУ им. Г.И. Носова на качественно новую ступень как центра гуманитарной науки. Благодаря этому событию, теперь наш университет получил право осуществлять прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки в аспирантуре, а также принимать в докторантуру по специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования», — комментирует начальник отдела диссертационных советов МГТУ им. Г.И. Носова, доктор медицинских наук, доцент Екатерина Котышева.

Чтобы открыть диссертационный совет, были приложены колоссальные усилия, причем не только членов совета, но и всего университета в целом. Во-первых, необходимо было, чтобы организация соответствовала достаточно жестким требованиям Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования по числу докторов наук по научной специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования в штате вуза, числу подготовленных докторов и кандидатов наук, аспирантов за 5 последних лет и многим другим. Во-вторых, каждый член диссертационного совета обязан был выполнить требования по показателям, отражающим его научные достижения за последние пять лет по числу публикаций в рецензируемых журналах из перечня ВАК или в международных базах Scopus, Web of Science, монографиям. Экспертный совет ВАК утвердил университет по всем перечисленным параметрам.

«Считаю, что это прорыв, поскольку сегодня открыть диссертационный совет чрезвычайно сложно. Я рада за тех, кто в стенах нашего университета теперь сможет защитить свою работу, хотя и требования к защите будут очень высокие. В то же время понимаю, какой груз ответственности лежит на моих плечах и плечах членов совета, но все они имеют огромный опыт работы, поэтому уверена, что со своей задачей мы справимся», — дополняет председатель диссертационного совета по педагогике, доктор педагогических наук, профессор Любовь Савва.

В состав нового диссертационного совета вошли ведущие ученые, чья научная работа и публикационная активность отвечают новым высоким требованиям Высшей аттестационной комиссии РФ.

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