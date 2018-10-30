В ЧГИК прошел V Областной День детского творчества

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-30T09:20:54+03:00

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28 октября 2018 года в Челябинском государственном институте прошел V Областной День детского творчества. Инициаторами и организаторами мероприятия стали Институт культуры детства ЧГИК и студенческий педагогический отряд «Пульс», а также волонтеры и бойцы студенческих отрядов других вузов Челябинска.

«В жизни человека нет более высокого, чем творчество. Творить, дерзать, пробовать, создавать что-то новое — это самое интересное, что есть у человека и что ему дано свыше» — отметил ректор ЧГИК, профессор Владимир Яковлевич Рушанин.

Поприветствовали и пожелали новых творческих побед гостей праздника директор Института культуры детства ЧГИК, профессор, доктор педагогических наук Римма Алексеевна Литвак и комиссар Челябинского областного студенческого отряда им. П.И. Сумина Гузель Юмагужина.

В этом году сюжетной линией мероприятия стал высказывание «Дети — цветы жизни!». Именно эта тема легла в основу театрализованной постановки «В цветочной долине», открывшей праздник. Также гости Дня творчества стали свидетелями незабываемого шоу мыльных пузырей.

Участниками праздника стали 160 ребят из детских домов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов в возрасте от 6 до 17 лет из Челябинска, Златоуста, Катав-Ивановска, Миасса и Троицка.

Для ребят была организована обширная развлекательно-познавательная программа. Каждый участник посетил интересные мастер-классы. Ребята смогли создать картины из цветного песка и бумаги, изготовить цветы из конфет и гофрированной бумаги, полимерной глины, попробовать себя в роли автора комикса на социальные темы, расписать деревянный значок или футболку, поэкспериментировать в 3D печати и моделировании.

В фойе учебных корпусов работали интерактивные площадки. Ребята могли попробовать себя танцором или музыкантом, поиграть в настольные игры, угоститься сахарной ватой, сделать фото на память. За активную работу на площадках и мастер-классах гости праздника получали жетоны. В завершении Дня детского творчества каждый участник получил грамоту и подарок. А гости, набравшие больше всех жетонов, были отмечены дополнительными наградами.

В этом году проект праздника «День детского творчества» получил финансовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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