Пешеходы скользят и падают: куда жаловаться на гололед в Челябинске
Гололед — это неизбежная сезонная напасть, как тонкий лед на водоемах ранней осенью и клещи летом. Даже малейший не растаявший снежок оборачивается тонкой ледяной коркой. И тут уж балансируй, цепляясь за землю подошвами ботинок. Иначе падения и травмы не миновать. Мы узнали, куда жаловаться на гололед в Челябинске.
«ЛЮБИМ СИГНАЛЫ ЖИТЕЛЕЙ»
Во вторник, 30 октября, тротуары в Челябинске «зазеркалили», покрывшись льдом. Например, в центре в каток превратился проспект Ленина, Алое поле, ул. Володарского, ул. Энгельса. Та же ситуация у Теплотехнического института.
Чиновников, ответственных за содержание тротуаров — целый список. В схеме отлично разбирается глава Металлургического района Сергей Кочетков. До нынешнего назначения он руководил Управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска.
— В Металлургическом районе мы стараемся убирать выпавший снег сразу же, чтобы не было наледи, валов вдоль тротуаров. И всегда рады сигналам жителей, это для нас самая важная связь, самая оперативная, — объяснил Сергей Кочетков.
Чиновник объяснил, кто отвечает за уборку тротуаров:
— во дворах, вдоль внутриквартальных проездов: управляющая копания.
— пешеходные дорожки внутри районов: районные администрации с помощью подрядчиков.
— тротуары вдоль административных зданий и у магазинов: собственники.
— подземные пешеходные переходы и скверы: управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска или в отделы ЖКХ администраций районов.
— тротуары вдоль городских магистралей: управление дорожного хозяйства Челябинска.
За уборку в скверах отвечает управление ЖКХ администрации Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
НОМЕРОК
Куда жаловаться на каток на тротуаре
1. Районные администрации:
— Калининский район 791-64-85
— Курчатовский район 741-45-48
— Ленинский район 256-23-05
— Металлургический район 735-80-14
— Советский район 237-26-44, 237-54-42
— Тракторозаводский район 775-30-39
— Центральный район 263-31-14, 263-14-33
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Тел. 263-48-91
3. Единая дежурно-диспетчерская служба. Тел. 112, 263-34-44, 263-42-10, 063
4. Государственная жилищная инспекция 727-78-88.
5. Управление дорожного хозяйства Челябинска 791-19-67
КСТАТИ
За перелом ответят!
Конечно, нерадивых коммунальщиков за брак в работе нужно наказывать. Например, если вы упали и, не дай Бог, травмировались. Подойдите ответственно к сбору доказательной базы.
— На мобильный телефон фотографируйте место падения. Или попросите об этом вашего спутника. Зафиксируете на снимке окрестности: ближайший дом, если возможно — его адресную табличку. Запишите показания свидетелей, не забудьте взять их контакты, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» адвокат Александр Щербинин.
Если травма тяжелая, немедля вызывайте «скорую помощь». Не забудьте взять справку о том, куда вызывали машину «скорой». Если можете передвигаться, обратитесь в травмпункт. Справки от врачей — главный документ вашей доказательной базы.
Храните чеки о приобретенных лекарствах.
— Ищите ответственного за уборку участка тротуара, подавайте в организацию претензию. А потом обращайтесь в суд, — продолжает адвокат.
Размер возможной компенсации зависит от степени тяжести полученной травмы и вреда здоровью. Если повреждения тяжелые, размер выплаты по суду может составить несколько сотен тысяч рублей, — говорит Александр Щербинин.