Пешеходы скользят и падают: куда жаловаться на гололед в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-30T10:20:59+03:00

Если вы упали на скользком тротуаре и травмировались, можно отсудить деньги. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ.

Кто должен чистить тротуары и как наказать халтурщиков

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Гололед — это неизбежная сезонная напасть, как тонкий лед на водоемах ранней осенью и клещи летом. Даже малейший не растаявший снежок оборачивается тонкой ледяной коркой. И тут уж балансируй, цепляясь за землю подошвами ботинок. Иначе падения и травмы не миновать. Мы узнали, куда жаловаться на гололед в Челябинске.

«ЛЮБИМ СИГНАЛЫ ЖИТЕЛЕЙ»

Во вторник, 30 октября, тротуары в Челябинске «зазеркалили», покрывшись льдом. Например, в центре в каток превратился проспект Ленина, Алое поле, ул. Володарского, ул. Энгельса. Та же ситуация у Теплотехнического института.

Чиновников, ответственных за содержание тротуаров — целый список. В схеме отлично разбирается глава Металлургического района Сергей Кочетков. До нынешнего назначения он руководил Управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска.

— В Металлургическом районе мы стараемся убирать выпавший снег сразу же, чтобы не было наледи, валов вдоль тротуаров. И всегда рады сигналам жителей, это для нас самая важная связь, самая оперативная, — объяснил Сергей Кочетков.

Чиновник объяснил, кто отвечает за уборку тротуаров:

— во дворах, вдоль внутриквартальных проездов: управляющая копания.

— пешеходные дорожки внутри районов: районные администрации с помощью подрядчиков.

— тротуары вдоль административных зданий и у магазинов: собственники.

— подземные пешеходные переходы и скверы: управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска или в отделы ЖКХ администраций районов.

— тротуары вдоль городских магистралей: управление дорожного хозяйства Челябинска.

За уборку в скверах отвечает управление ЖКХ администрации Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НОМЕРОК

Куда жаловаться на каток на тротуаре

1. Районные администрации:

— Калининский район 791-64-85

— Курчатовский район 741-45-48

— Ленинский район 256-23-05

— Металлургический район 735-80-14

— Советский район 237-26-44, 237-54-42

— Тракторозаводский район 775-30-39

— Центральный район 263-31-14, 263-14-33

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Тел. 263-48-91

3. Единая дежурно-диспетчерская служба. Тел. 112, 263-34-44, 263-42-10, 063

4. Государственная жилищная инспекция 727-78-88.

5. Управление дорожного хозяйства Челябинска 791-19-67

КСТАТИ

За перелом ответят!

Конечно, нерадивых коммунальщиков за брак в работе нужно наказывать. Например, если вы упали и, не дай Бог, травмировались. Подойдите ответственно к сбору доказательной базы.

— На мобильный телефон фотографируйте место падения. Или попросите об этом вашего спутника. Зафиксируете на снимке окрестности: ближайший дом, если возможно — его адресную табличку. Запишите показания свидетелей, не забудьте взять их контакты, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» адвокат Александр Щербинин.

Если травма тяжелая, немедля вызывайте «скорую помощь». Не забудьте взять справку о том, куда вызывали машину «скорой». Если можете передвигаться, обратитесь в травмпункт. Справки от врачей — главный документ вашей доказательной базы.

Храните чеки о приобретенных лекарствах.

— Ищите ответственного за уборку участка тротуара, подавайте в организацию претензию. А потом обращайтесь в суд, — продолжает адвокат.

Размер возможной компенсации зависит от степени тяжести полученной травмы и вреда здоровью. Если повреждения тяжелые, размер выплаты по суду может составить несколько сотен тысяч рублей, — говорит Александр Щербинин.