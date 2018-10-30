Погода на ноябрь 2018 года в Челябинске: придет ли в город зима раньше срока
Синоптики давно заметили, что уже в конце октября средняя температура за сутки опускается в городе ниже нуля. Погода на ноябрь 2018 года в Челябинске будет теплее. Выпавший на днях снег вот-вот растает, а температура поползет вверх.
КОГДА РЕАЛЬНО ПОХОЛОДАЕТ
1-5 НОЯБРЯ: воздух постепенно прогреется до +5 градусов. Речь идет о дневных температурах. Ночью в городе от 0 до -4. В четверг, пятницу и субботу возможны дожди.
9-12 НОЯБРЯ: синоптики ждут волну холода. К 12 ноября дневная температура опустится до -9, ночная уже до -15. Позже дневное тепло вернется. Однако ночи до конца месяца будут морозными: около -9…-13 градусов.
13-20 НОЯБРЯ: днем на улице будет порядка нуля.
20-30 НОЯБРЯ: в дневное время около -3…-6 градусов.
— В целом, погода на ноябрь 2018 года в Челябинске ожидается в пределах нормы и даже выше, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Гидрометцентре России.
КОГДА ЛЯЖЕТ СНЕГ
Ноябрь — тот удивительный месяц, когда не знаешь, что надеть утром — куртку или пальто. В городе может зачастить дождь иди дождик со снегом, а также может пойти крупный снегопад. Но именно в ноябре в городе должен установиться снежный покров.
— В северных районах области постоянный снежный покров ложится в начале месяца, а на остальной территории Южного Урала — во второй декаде. В Челябинске это случается после 13 ноября, — говорят в Гидрометцентре.
Для ноября также характерны туманы и повышенная влажность. Число солнечных дней сокращается, их около половины. При этом в целом погода на ноябрь 2018 года в Челябинске обещает быть благоприятной, а зима не нагрянет к нам раньше срока.
КСТАТИ
Бывало и так
• Абсолютный максимум температуры воздуха в ноябре для Челябинска составляет +16 градусов.
• Абсолютный минимум достигал -36 градусов.
• 6 ноября 1997 года в Челябинске поднялся сильнейший ветер, закружила метель. Видимость сразу упала до 10 метров. В городе встал общественный транспорт. Из-за мокрого снега повсюду рвались провода.
• 24-25 ноября 2004 года сильный снегопад длился 12 часов. Из-за того, что мокрый снег налипал на провода, а дороги покрыла ледяная корка, проехать передвигаться по всему городу было проблематично.
• 4-5 ноября 2006 года Челябинск накрыл сильнейший туман. Люди не различали, что творится на другом конце дома, а самолеты покидали Челябинск с задержкой в 6-15 часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.