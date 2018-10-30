Погода на ноябрь 2018 года в Челябинске: придет ли в город зима раньше срока

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-30T16:09:36+03:00

Сне по расписанию, а холода в Челябинск придут с задержкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы узнали, когда ляжет снег и какой будет погода на ноябрь 2018 года в Челябинске

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Синоптики давно заметили, что уже в конце октября средняя температура за сутки опускается в городе ниже нуля. Погода на ноябрь 2018 года в Челябинске будет теплее. Выпавший на днях снег вот-вот растает, а температура поползет вверх.

КОГДА РЕАЛЬНО ПОХОЛОДАЕТ

1-5 НОЯБРЯ: воздух постепенно прогреется до +5 градусов. Речь идет о дневных температурах. Ночью в городе от 0 до -4. В четверг, пятницу и субботу возможны дожди.

9-12 НОЯБРЯ: синоптики ждут волну холода. К 12 ноября дневная температура опустится до -9, ночная уже до -15. Позже дневное тепло вернется. Однако ночи до конца месяца будут морозными: около -9…-13 градусов.

13-20 НОЯБРЯ: днем на улице будет порядка нуля.

20-30 НОЯБРЯ: в дневное время около -3…-6 градусов.

— В целом, погода на ноябрь 2018 года в Челябинске ожидается в пределах нормы и даже выше, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Гидрометцентре России.

КОГДА ЛЯЖЕТ СНЕГ

Ноябрь — тот удивительный месяц, когда не знаешь, что надеть утром — куртку или пальто. В городе может зачастить дождь иди дождик со снегом, а также может пойти крупный снегопад. Но именно в ноябре в городе должен установиться снежный покров.

— В северных районах области постоянный снежный покров ложится в начале месяца, а на остальной территории Южного Урала — во второй декаде. В Челябинске это случается после 13 ноября, — говорят в Гидрометцентре.

Для ноября также характерны туманы и повышенная влажность. Число солнечных дней сокращается, их около половины. При этом в целом погода на ноябрь 2018 года в Челябинске обещает быть благоприятной, а зима не нагрянет к нам раньше срока.

КСТАТИ

Бывало и так

• Абсолютный максимум температуры воздуха в ноябре для Челябинска составляет +16 градусов.

• Абсолютный минимум достигал -36 градусов.

• 6 ноября 1997 года в Челябинске поднялся сильнейший ветер, закружила метель. Видимость сразу упала до 10 метров. В городе встал общественный транспорт. Из-за мокрого снега повсюду рвались провода.

• 24-25 ноября 2004 года сильный снегопад длился 12 часов. Из-за того, что мокрый снег налипал на провода, а дороги покрыла ледяная корка, проехать передвигаться по всему городу было проблематично.

• 4-5 ноября 2006 года Челябинск накрыл сильнейший туман. Люди не различали, что творится на другом конце дома, а самолеты покидали Челябинск с задержкой в 6-15 часов.

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