В Челябинске начальники полиции торговали паленой водкой

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-30T16:09:36+03:00

Товар они украли со склада - почти миллион конфискованных бутылок

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В Челябинске начинается судебный процесс по делу «полицейского спрута», который торговал конфискованным алкоголем. Подозреваемых задержали летом прошлого года, а на этой неделе доказательства их вины направили в суд.

ПО ДОРОГЕ БУТЫЛКИ ПРОПАЛИ

Нынешнему процессу предшествовал другой, негромкий. На скамью подсудимых тогда попал крупный торговец паленой водкой. За пятилетку подпольного бизнеса он заработал больше 330 млн рублей, но отделался маленьким сроком и быстро вышел на волю, попав под амнистию.

Как потом оказалось, наказание ему скостили за содействие следствию. По слухам, именно он сдал с поличным высокопоставленных полицейских.

Весь конфискованный у дельца алкоголь хранили на складе в полиции. А потом, по решению одного из начальников, начали перебрасывать на другой склад.

По дороге бутылки безвозвратно пропали. По документам, спиртное уничтожали. На самом деле — сдавали на реализацию в магазины Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

Хозяин партии попытался вернуть себе арестованные бутылки. Ничего не получилось. У его подчиненных остались лишь фотографии, как коробки выносят со склада и грузят в грузовики. Эти снимки сегодня — доказательства в деле.

ДЕНЬГИ ТРАТИЛИ НА СВОИ НУЖДЫ

Как оказалось, аферу с конфискованным алкоголем провернули сотрудники следственного управления УМВД Челябинска. Они и сядут на скамью подсудимых.

— В 2013-2014 годах один из следователей городского управления полиции, действуя по указанию начальника следственной части сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Фальсификация помогла скрыть следы незаконного сбыта изъятой водно-спиртовой смеси в количестве около миллиона бутылок — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в областной прокуратуре.

После этого при содействии своего человекаполицейские продали алкоголь, заработав 11 млн. 600 тыс. рублей. Деньги потратили на свои нужды.

Все фигуранты этого дела уже уволены из полиции. Сегодня их обвиняют в фальсификации доказательств и в превышении должностных полномочий. Экс-полицейским грозят реальные сроки.

КСТАТИ

В Пласте силовик продал чужое золото

Кстати, это не первый случай, когда силовики покушаются на конфискованные предметы. К примеру, в Пласте сотрудник органов внутренних дел похитил золотые украшения, которые проходили по одному из дел как вещдоки. Общая сумма ущерба тогда составила 210 тысяч рублей. Предприимчивого полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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