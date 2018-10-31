Готовим авто к уральской зиме: что положить в багажник и как защитить машину

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-31T11:02:47+03:00

Что сделать осенью, чтобы в морозы не попасть в неприятную ситуацию за рулем

Первый снег уже выпал, и суровые уральские морозы не за горами. На дорогах в Челябинске уже начались «дни жестянщика», когда едва ли не на каждом перекрестке в час пик случаются ДТП. Если вы еще не подготовили свой автомобиль к зиме, самое время этим заняться. Разбираемся, что нужно сделать.

МЕНЯЕМ ХИМИЮ В МАШИНЕ

Проверяем антифриз, моторное масло и тормозную жидкость. Главное чаще менять масло и понимать, какой вязкости его использовать. Антифриз многие вообще забывают менять, а это сказывается пагубно. Особенно в зимнее холодное время. И тормозная жидкость.

— В любых сервисных инструкциях к автомобилю сказано, что ее надо менять каждые два года, — объясняют эксперты.

Автомеханики советуют проверить машину на подъемнике в сервисе. Тут и тормозные шланги оценят, и износ колодок.

Еще один важный нюанс перед холодами: проверьте аккумулятор. У них есть свойство внезапно «умирать». Машина заводится, а потом просто перестает. За этим надо следить.

КОГДА ПЕРЕОБУВАТЬСЯ

— Я всегда меняю резину ровно тогда, когда приходят первые заморозки. Не хочется поймать себя в ситуации, когда тебе нужно срочно куда-то ехать, а у тебя не подготовлена машина, — говорит автоэксперт, владелец и руководитель компании Urban Racers Борис Трахман.

Если вы ездите зимой только по городу, можно присмотреться к «липучке». Это зимняя резина без шипов. Она не задубеет на морозе, а по чищенным дорогам идет лучше. В последние годы зимы в Челябинске малоснежные.

Шипованные шины больше подходят тем, кто часто выезжает на трассу или живет в поселке.

Если случилось так, что на загородной дороге пробилось колесо, то лучше просто использовать мобильный шиномонтаж. К тому же у всех запасная резина обычно летняя.

ЧТО ПОЛОЖИТЬ ЗИМОЙ В БАГАЖНИК

С лопатой и скребком все понятно — это даже новички знают. Если собираетесь в дальнюю дорогу, то стоит прихватить какие-то дополнительные теплые вещи.

— Если вы собрались за город, а с машиной что-то случилось, всегда надо согреться. Неприятно, если автомобиль не завести, да еще и ты сам мерзнешь. И не забывайте заряжать мобильный телефон перед выездом, — объясняют в МЧС.

Для загородных поездок неплохо было бы иметь в багажнике цепи на колеса. Стоит забраться на заснеженный уклон, и вы рискуете застрять. Цепи надеваются на колеса очень просто. Надевайте их на ведущую пару, это поможет.

КАК БЫТЬ АККУРАТНЫМ НА ДОРОГАХ

— Есть разница, если ехать по накату или обычному асфальту. Рекомендую людям, которые ездят на своем автомобиле, специально выезжать за город, чтобы понять, что происходит с вашим автомобилем, — рассказывает Борис Трахман.

Неопытному водителю лучше брать в дорогу знающих товарищей, которые помогут сориентироваться. Или же можно пойти в школу вождения в экстремальных условиях. После нее вы точно станете чувствовать себя увереннее в сложных городских ситуациях.

А если вы, например, пошли в занос на переднеприводном седане, то надо повернуть руль в сторону заноса, добавить газу, а потом плавно вернуть прямую траекторию. Ни в коем случае нельзя нажимать на тормоз, потому что автомобиль просто понесет боком.

С задним приводом наоборот. Надо также выруливать, но газ в этом случае наоборот убирается. Потому что если добавить газ, автомобиль просто закрутится вокруг себя.

СЭКОНОМИТЬ НА СТРАХОВКЕ

Осенью и зимой, как правило, резко возрастает число ДТП — День жестянщика никто не отменял. Обычно при таких столкновениях (даже незначительных) особенно страдают такие детали кузова, как бампера, двери, крылья и фары. Мало того, что это просто неприятно, так еще перед автовладельцем возникает вопрос с вызовом аварийного комиссара и последующим ремонтом автомобиля.

Мгновенное уведомление страховой в случае ДТП, выезд аварийного комиссара и быстрое и правильное оформление мелкого ДТП без выезда ГИБДД — думаете, это фантастика? Нет, такая возможность уже стала частью реальной жизни многих челябинских автомобилистов.

Программа «СМАРТ-КАСКО» от «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» дает возможность автомобилистам не только сэкономить на КАСКО до 30%, но и получить дополнительный сервис. Попал в аварию? Тут же позвонили из страховой, поинтересовались здоровьем, назвали сумму ущерба и объяснили, что надо делать. Все это возможно благодаря специальному телематическому оборудованию, которое крепят на аккумуляторе авто.

— Отчеты об аварии формируются мгновенно. Наши сотрудники уже через минуту после ДТП знают о том, что именно произошло, какой силы был удар, кто виноват и рассчитывают ущерб, — подтверждают в страховой компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Что это дает автомобилисту?

Во-первых, из процесса оценки ущерба и определения виновника ДТП исключается человеческий фактор. Во-вторых, значительно упрощается взаимодействие со страховщиком. Ведь вся необходимая информация о ДТП автоматически отправляется в систему страховщика.

И, наконец, в-третьих, если водитель ездит аккуратно (а об этом знает телематика), то он получает значительную скидку на КАСКО. В компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» она может достигать до 30% от стоимости полиса. Причем под аккуратным вождением понимается не то, что водителю придется ползти по правой полосе, а то, что его стиль езды не должен приводить к ДТП.

На данный момент страховая компания заключила более 3 000 договоров по программам КАСКО с телематикой. При этом у клиентов средний скоринговый балл находится в пределах 83-89 из 100 максимально возможных, что соответствует скидке 39-45% на второй платеж.

Готовьтесь к суровой уральской зиме заранее и узнавайте подробности на сайте или в офисах компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

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