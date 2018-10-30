Губернатор Борис Дубровский: Политическая воля на преображение Челябинска у меня есть

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-30T16:09:36+03:00

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Председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков родом из Челябинска. Точнее, родился в Коркино, потом окончил Московский архитектурный институт, работал в родном Челябинске. Сейчас живет в столице, но город детства и юности знает наизусть. Потому, говорит, ему интересно заняться его преображением.

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!

Сотрудничеству, предложенному губернатором Борисом Дубровским, Шумаков рад. Лучшие архитекторы России сейчас копят над концепцией архитектурно-планировочного решения центра города. Город готовится к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Времени в обрез, но, как говорит губернатор, в сжатых сроках есть свое преимущество. Работа идет по проектному методу, многие процессы запараллелены. В декабре на суд губернатора и общественности московские спецы представят концепцию преображения центральной части города. И работы начнутся не со сходом снега, нет. Уже зимой историческая часть города превратится в стройку.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЯРКИЙ ОПЫТ

Челябинск московские эксперты изучали не по бумагам, а в натуре. Были так называемые полевые работы: архитекторы ногами прошли улицы, отведенные под преображение, запускали над городом коптеры, чтобы понять, где проложены народные тропы, как выстроен автомобильный трафик, какие пространства пустуют и почему. 400 горожан опрошены, чтобы понять, какие перемены нужны жителям.

На встрече с губернатором, состоявшейся в Челябинске 30 октября, москвичи представили итоги обследования города.

Собрание прошло в модном лофтеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказывается, наши проблемы, набившие оскомину горожанам, характерны для многих городов России. Кавардак в наружной рекламе, бесконечные магазины на первых этажах зданий, нехватка зелени и нормального уличного освещения — это типично. Вектор преображения города, заданный губернатором Борисом Дубровским, формирование по его поручению архитектурного наследия миллионного города — это копилка практик не только для нас, но и для других российских городов.

СНЕСТИ И НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗВРАТА

Итак, для того чтобы нам жилось комфортнее и интереснее, нужно город вычистить. От бардака в наружной рекламе, от паутины проводов в небе над городом, от хаотичной уличной торговли, от бесконечных строительных заборов.

Известно, что в Челябинске принят дизайн-код: предприниматели должны привести вывески заведений в центре к стилевому единству.

— Нужна политическая воля руководства региона. Я знаю не понаслышке, какой нелегкой была с уличным бардаком борьба в Москве. И я заранее снимаю шляпу перед губернатором Дубровским, пожелавшим навести порядок. Если есть политическая воля, значит, и бардака не станет, — говорит Шумаков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Я всегда относился к большой работе по подготовке города к саммитам как к архитектурному наследию Челябинска. Никакой ненужной избыточности быть не должно: все объекты должны быть востребованы у горожан и после саммитов. К июню 2020 года все должно быть готово: гостевые маршруты, отремонтированные фасады. Земляные работы мы можем вести и зимой. Вывески снимаются хорошо в любое время года и суток. Ларьки мы сможем вывозить в любое время года. Моя политическая воля на все эти преображения есть. В саммиты к нам приедут 30 делегаций и 26 руководителей государств. Мы должны их встретить достойно и обеспечить достойную жизнь горожанам. Рабочую группу прошу не расслабляться.