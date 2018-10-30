Конкурс не про проекты, а про людей: «Молодой предприниматель России» набирает обороты

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-30T16:38:48+03:00

Участником может стать любой собственник бизнеса до 30 лет

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Более 100 участников заявили о своем намерении сразиться за поездку с бизнес-миссией в любую точку мира и пройти обучение в лучших компаниях.

6 ноября состоится масштабное деловое событие для молодых бизнесменов, благодаря которому для них открываются новые возможности развития. В отеле RadissonBlu в 15:00 начнется торжественная церемония открытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». 200 самых активных предпринимателей региона вступят в борьбу за звание лучшего предпринимателя Южного Урала.

Участников ждет церемония открытия, в рамках которой 8 именитых наставников конкурсаподелятся своим практическим опытом введения бизнеса и дадут полезные советы. Позже начнется первый отборочный тур в формате конвейера. Участникам необходимо рассказать трем экспертамо своем бизнесе. На каждую презентацию дается всего 3 минуты. По результатам конвейера эксперты отберут 40 финалистов, которые 12 ноября презентуют свой бизнес перед наставникамив финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

В экспертный совет войдут топовые предприниматели региона: основатель международной компании Everypixel и анти-школы «Корпус» Дмитрий Широносов, владелец ООО «Бионика» Салим Шарипов, генеральный директор ИНВИТРО-Урал Андрей Тарасов, генеральный директор ООО «Рендер-ферма» Валентин Дорохов, генеральный директор ТД «Леди Прима» Денис Силин, управляющий партнер Napoleon IT Павел Подкорытов, директор компании ООО «Промкаскад» Глеб Белич, директор ООО «Фабрика шнуров» Сергей Сиренкои другие.

— Стать победителем может каждый. Главное, верить в себя и по-настоящему «гореть» своим делом. Если вы ведете предпринимательскую деятельность, согласно зарегистрированному юридическому лицу, вы можете рассказать о действующем бизнесе и поделиться с наставниками новым проектом или направлением, которые планируете развивать, — комментирует генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, руководитель проекта «Территория Бизнеса» Артур Юсупов. — Хочу отметить, что конкурс не про проекты, а про людей — молодых предпринимателей. И нам важно найти и поддержать интересных, активных, перспективных и целеустремленных бизнесменов.

Участником может стать любой собственник бизнеса до 30 лет. Достаточно оставить заявку на сайте молодойпредприниматель74.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Для гостей и желающих поддержать своего конкурсанта доступна регистрация по ссылке в качестве зрителя мероприятия.

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.

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