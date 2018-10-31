Сельское хозяйство стало настоящей точкой роста региональной экономики

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-31T09:30:25+03:00

Все «урожайные обязательства» аграрии в этом году выполнили. Фото: Вячеслав Шишкоедов

Изменить размер текста: A A

Чествование передовиков сельскохозяйственного производства приурочено к окончанию уборочной кампании и Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В ходе торжества будут озвучены предварительные итоги сельскохозяйственного сезона.

В этом году погода преподнесла аграриям немало сюрпризов. Однако сельские труженики достойно выдержали все испытания и собрали хороший урожай — 1 млн 903 тыс. тонн зерна. Стоит отметить, что в этом году значительно выросло качество урожая: 90% «валовки» — это продовольственное зерно (для сравнения: в 2017 году — 78%)! Свою роль в этом сыграла господдержка, которую регион оказывает на приобретение элитных семян, удобрений, техники.

Все «урожайные обязательства» аграрии в этом году выполнили. Регион полностью обеспечен сырьем для производства хлебопродуктов, круп, муки и формирования семенного фонда.

По итогам девяти месяцев 2018 года наши аграрии вышли на второе место в России по производству мяса птицы, четвертое — мяса всех видов и яиц, восьмое — по свинине. Традиционно Челябинская область на первом месте по производству макаронных изделий.

Производств мяса птицы и свинины более чем вдвое превышает внутреннее потребление. Вывоз этой продукции за пределы региона составляет 64%. Самообеспеченность региона хлебными продуктами — 287,3%, яйцами — 182%, картофелем и овощами — 124,1%, в том числе картофелем — 170%.

С каждым годом растет производство продуктов питания. Весомая доля продукции вывозится в другие регионы России и за рубеж. Челябинская область поставляет на внешний рынок более 36% произведенной муки, 50% — крупы, 55% — кондитерских изделий, большим спросом пользуется растительное масло.

Продуктовый экспорт стимулирует государство. С 2019 года по решению губернатора в области будут введены региональные субсидии на экспорт продукции АПК в дополнение к федеральному финансированию.

Во многом благодаря поддержке губернатора субсидирование аграриев из областного бюджета увеличивается, в этом году оно превысит 2 млрд рублей, а вместе с федеральным — 4,4 млрд. Из них 635 млн рублей будет направлено на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий», что в 19 раз больше, чем в 2014 году (33 млн рублей). Это инвестиции в новые стандарты жизни в сельских территориях.

Расширение экспорта стимулирует предприятия строить логистические центры, новые мощности по переработке. А этот процесс влечет за собой развитие сельхозмашиностроения, транспортной и складской инфраструктуры, торговли и услуг, социальное обустройство сельских территорий. По сути, в структуре экономики региона сельское хозяйство стало настоящей точкой роста.

В ходе губернаторского приема состоится награждение передовиков по итогам конкурса сельскохозяйственного производства. Среди лучших из лучших: фермерское хозяйство Николая Шаманина, КХ «Карскбаев КБ», СПК «Подовинное» и СПК «Черновской». Среди муниципальных образований в этом году первое место присуждено Октябрьскому району.