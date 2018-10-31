Парк Гагарина в Челябинске застроят капитальными строениями и проложат туда дороги

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-31T13:28:18+03:00

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Новость о том, что в парке Гагарина собираются рубить деревья под дельфинарий шокировала горожан. Дело даже не в том, что мы против бизнеса на животных. От бора откусывают каждый год и Челябинск рискует остаться без зеленых легких.

В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) об этом рассказал челябинский юрист Василий Московец.

— Вы были на публичных слушаниях по строительству дельфинария. Как там все прошло?

— К сожалению, как всегда, проявилено неуважение к людям. Публичные слушания по такому важному вопросу были назначены на 13.30 в разгар рабочего дня. Хотели, чтобы пришло как можно меньше людей, и они бы спокойно приняли свое решение — строить.

— А в удобное время их когда-нибудь проводили?

— Никогда. Им не нужны люди.

— Как прошли слушания по дельфинарию?

— Они собрали полный зал. Когда чиновники увидели это, то сразу заявили: дельфинария в парке не будет, мы отправляем проект на доработку, можете ознакомиться в холле с новым проектом.

Дельфинарий, конечно, был самым большим раздражителем. Держать несчастных дельфинов в нашей воде — жестокое уголовное преступление. Но и без дельфинария проект будущей стройки чудовищный.

Таким был макет до отказа от дельфинария. На нем мы видим парковки.

Я изучил список: что там хотят построить. Два объекта капитального строительства, а это могут быть офисы и жилые дома. Многофункциональный комплекс площадью 10 тыс. кв. м с автопарковкой на 240 мест. Школу бокса, дворец физкультуры, стрелковый тир, плоскостные спортивные сооружения. И все это в границах от улицы Энгельса до моста у ТРК Родник. И ко всем этим зданиям должны будут проложить подъездные пути.

— Ощущение, что людей хотят загнать на небольшой пятачок, чтобы они там гуляли и оставляли побольше денег…

— Что тут комментировать? Нам просто нужно сохранить этот бор. И по этой проблеме среди челябинцев сложилось единое мнение: бор самоценен, нужно оставить его в покое.

— Что могут сделать простые жители? Как остановить эту застройку?

— Сейчас угроза вырубки бора отложена, но она не исчезла. Я считаю, что каждый житель Челябинска должен мониторить ситуацию. И когда мэрия будет повторно рассматривать этот проект, прийти на публичные слушания и высказать свое мнение. Дельфинарий не стали строить, потому что на слушания пришли люди, потому что прошла серия одиночных пикетов в защиту бора, потому что начали собирать подписи против. Сейчас нам нужно держать руку на пульсе и все будет хорошо.

Кстати, проект застройки территории парка Гагарина можно найти на сайте администрации Челябинска в разделе «Публичные слушания». Ищите постановление от 20 сентября 2018 года № 416-п.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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