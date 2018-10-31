«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мой маленький гений»

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-31T10:07:17+03:00

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Ментальная арифметика, английский язык, развивающие занятия — такие подарки достались победителям фотоконкурса «Мой маленький гений». Призы вручил спонсор творческого состязания — детский садик-клуб «Божьи коровки».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фотографии юных гениев прислали 11 родителей. Каждый из малышей по-своему уникален. Один отлично плавает, еще не начав ходить, второй — в пять месяцев на раз-два преодолевает преграды из подушек, а третий буквально с пеленок делает успешные шаги в модельном бизнесе. Читателям сайта chel.kp.ru пришлось непросто, однако с их помощью организаторам удалось определить победителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Лидером голосования пользователей стал Тимофей Катаев. Ему достались подарки от детского садика-клуба «Божьи коровки» и скидка на абонемент на занятия по раннему развитию.

— Про конкурс узнала в социальных сетях и решили поучаствовать. Вообще мы любим читать новости «Комсомолки». И были первыми, кто подал заявку на конкурс, — рассказывает мама победителя Екатерина. — Наш малыш в месяц уже держал головку, в два — учился переворачиваться со спины на животик, а в 4 месяца — уже ползал без самостоятельной помощи! Сейчас ему 7 месяцев, и он пытается самостоятельно ходить, перед сном сам себе поет песни, убаюкивает. Даже пытается говорить!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

«Серебро» завоевал Ганцев Савелий.

— О конкурсе мне рассказала подруга. Савелию сейчас год и 9 месяцев. Он очень любит автомобили, самолеты, наблюдать, как строят дома — забивают сваи. Обожает кататься на машине с папой. В общем, растет настоящий мужчина, — говорит мама Раиля Ганцева. — А еще любит играть с пуговками, перебирать, перекладывать в баночки . Очень усидчивый.

«Бронза» досталась участнику под ником Алиска. Алисе 4 года, она уже ходит в садик, поэтому за подарком отправила свою маму.

На этом хорошие новости не заканчиваются. Потому что всех, абсолютно всех участники фотоконкурса пригласят на праздник в детский садик-клуб «Божьи коровки» и наградят 50% скидку на приобретение абонемента в садик-клуб или английский мини-садик.

Напоминаем, детский садик-клуб «Божьи коровки» посещают малыши от 1,6 до 3,6 лет в группах полного и короткого дня. Ребята от 9 месяцев до 2 лет могут приходить на занятия по раннему развитию с мамой, а малыши от 4 лет с удовольствием посещают занятия по ментальной арифметике и изостудию.

А совсем недавно здесь презентовали проект английского мини-садика для детей возраста 3,5-5 лет. Его уникальность в том, что с детьми в игровой форме изучают английский и ментальный счет. На занятиях проводится артикуляционная гимнастика, развивается мелкая и общая моторика, а также используются элементы логоритмики. Мини-садик работает три раза в неделю с 9.00 до 12.00.

Участвуйте в конкурсах «Комсомольской правды» и выигрывайте!

г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 12Д;

Тел.: +7 (904) 971 56 33

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