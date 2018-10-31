2018-10-31T13:28:18+03:00
Общество

Краснова VS Шейк: уроженки Челябинска борются за звание самой сексуальной дивы России

Уральские девушки обошли традиционных фавориток конкурса
Андрей АБРАМОВ
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Блогер из Челябинска Наталья Краснова и супермодель Ирина Шейк стали претендентками на звание самой сексуальной женщины страны.Блогер из Челябинска Наталья Краснова и супермодель Ирина Шейк стали претендентками на звание самой сексуальной женщины страны.
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«Блогер несчитово» Наталья Краснова и модель Ирина Шейк попали в рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны». ТОП составил журнал Maxim и запустил голосование. Пока Краснова занимает первую строчку. Всего лишь на пару голосов от нее отстает актриса Наталья Рудова. Удивительно, но челябинка обошла даже таких звезд как Вера Брежнева и Анна Седокова, которые традиционно были здесь фаворитками.

Блогер «несчитово» из «прямой линии».Кто такая блогер Наташа Краснова, задавшая вопрос Путину

На пятой строчке рейтинга уроженка Еманжелинска Ирина Шейк. Последние годы в России она бывает редко. Бывшая возлюбленная футболиста Криштиану Роналдо, а ныне растит дочку от голливудского актера Брэдли Купера.

Голосование продлится до 15 ноября. Учтут мнение читателей сайта и членов жури, которые поставят галочки напротив приглянувшихся претенденток. Победительницу назовут в январском номере журнала.

СПРАВКА «КП»

Наталья Краснова играла в Челябинске в КВН, выступала в стендап-шоу на ТНТ. Поначалу все шло не очень, но потом Наташа поймала волну и стала побеждать в соревновании комиков.

Ее возлюбленными в свое время был кавэнщик Александр Алымов. У пары родились мальчики-близнецы. Позже они рассталась. У Красновой завязался роман с хоккеистом Дэроном Куинтом. Говорят, что на родине у спортсмена осталась семья. Но и здесь отношения не сложились. Не так давно Краснова выпустила книгу «Бывшие», где без имен, но с намеками рассказала о своих возлюбленных.

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Наталья Краснова ведет популярный аккаунт
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Аккаунт Красновой в «Инстаграм» читают два миллиона человек. Серьезный прирост аудитории произошел после прямой линии Владимира Путина. На ней Красновой доверили задать вопрос. Дива спросила, когда блогеров и прочих творческих самозанятых обложат налогом. А вот земляки раскритиковали Краснову, что она не поведала президенту об экологических проблемах региона.

Ирину Шейк на родине помнят как Иру Шайхлисламову. У нее было непростое детство в городе Еманжелинск Челябинской области: в 14 лет умер отец, мать работала на двух работах. После школы она приехала в Челябинске и пошла в модельное агентство. В 2005 году она уже работала в Европе и Америке.

irinashaykirinashayk
У Ирины Шейк подписчиков в 5 раз больше
261099 отметок «Нравится»830 комментариевInstagram

На родине у Шейк остались роднаяя сестра и мама. Иногда Ирина все же прилетает домой. Также она делает благотворительные пожертвования в фонд, который помогает детям-отказникам на Южном Урале.

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