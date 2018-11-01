Крематорий для животных в Челябинске: достойные проводы тем, кого любим

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-01T10:36:59+03:00

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Померанский шпиц Патрик был любимцем семьи Пестряковых. Его купили, когда дочка и сын пошли в школу. С тех пор с собакой семья не расставалась, даже на море пса брали с собой. Патрик щедро дарил всем хорошее настроение, был утешением в трудные времена. Но пришел день расставания. Патрику было 13 лет, и однажды утром он умер…

Дети выросли. И родителям даже в голову не пришло прятать от детей тело. Патрик долго болел, морально к уходу друга уже были готовы. Но никто не знал, что делать с телом: закопать в саду, где-нибудь в парке или подбросить в уличный контейнер с мусором? Слышали, что за это полагаются штрафы. Нарушать закон не хотелось. К счастью, друг рассказал Пестряковым о крематории для животных. Патрику вызвали ритуальную службу, тело шпица кремировали, а прах — развеяли в знаковом для семьи месте.

ОТ ПОПУГАЯ ДО ПОНИ

Уже четыре года при ветеринарной клинике «Велес-Вет» работает служба «РитуалЭнимал». Ее сотрудники помогают достойно провожать в последний путь домашних питомцев любого размера: от попугая до пони.

«РитуалЭнимал» имеет свой специализированный крематорий для животных. Он был первым в Челябинске и сейчас очень востребован у горожан. Сегодня в нем работают две печи — для мелких и крупных питомцев. При желании любой хозяин может присутствовать на кремации лично, заказать фотоотчет, а так же получить прах животного в урне (керамической, или экологической). Эти услуги актуальны круглый год. Никто не должен нарушать закон, даже в горе! Официальных кладбищ для животных на территории Российской Федерации НЕТ. Их не было и не будет. Если тело питомца было похоронено в парке, сквере или другом месте, то такую могилку в любой момент государственные структуры могут снести, а хозяину выписать штрафы. Стихийные захоронения несут угрозу жизни граждан: вирусные инфекции (на ногах владельцы приносят домой и заражают своих питомцев), трупный яд (проникновение в почву продуктов гниения тела), экология (останки животных во время таянья снега или паводка могут всплывать), здоровье граждан (захоронение тел на садовых участках).

Крематорий "РитуалЭнимал" в Челябинске.Ритуальная служба для домашних животных

Если в вашей семье случилось несчастье, лучше вызовите врача из клиники «Велес-Вет» прямо на дом. Ветеринар засвидетельствует смерть питомца и отвезет его тело на кремацию. Для транспортировки тела у клиники есть собственный специализированный транспорт. Если питомец безнадежно больной, то врач может провести абсолютно законную гуманную безболезненную эвтаназию.

ВЕТКЛИНИКАМ — В ПОМОЩЬ

Крематорий челябинской ритуальной службы «РитуаЭнимал» является членом Ассоциация ветеринарных крематориев России, и признан Российско-Немецким центром похоронного сервиса. В нем соблюдаются все аспекты национального стандарта и ГОСТа.

Помимо работы с частными лицами, крематорий принимает заявки от ветеринарных клиник на уничтожение биоотходов. Среди клиентов крематория такие известные клиники, как «Три кота», «Вита Animal», «МегаВет», «Котовасия», «ДокторВет».

«РитуалЭнимал» — это достойное отношение к животным, и пример цивилизованного подхода к их погребению.

Экологично. Чисто. Безопасно.

Вот девиз Крематория для животных №1 «РитуалЭнимал».

КОНТАКТЫ

Ветеринарная ритуальная служба Крематория для животных №1 «РитуалЭнимал».

г. Челябинск, ул. Котина, 5.

Тел. (351) 282-46-93, данные можно оставить на автоответчике, мы вам перезвоним.

Тел. +79123207655 (с 6.00 до 24.00).

e-mail: ritualanimal@mail.ru

Сайт ритуальной службы «РитуалЭнимал» www.ritualanimal.ru

Сайт ветеринарной клиники «Велес-вет» www.veles-vet.ru

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