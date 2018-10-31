Единственный в УрФО: спортивный университет для настоящих физкультурников

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-31T11:37:39+03:00

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В преддверии Дня открытых дверей в УралГУФК о новых направлениях подготовки студентов, о популярности и востребованности спортивных специальностей мы побеседовали с и.о. ректора вуза Сергеем Сериковым.

«Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». «Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили». Плакаты в коридорах УралГУФК заставляют задуматься. Мудро, весомо, емко и, пожалуй, правильно. Как говорят, в точку!

Сергей Сериков, и.о. ректора УралГУФК

Единственный в УрФО

Руководитель УралГУФК, профессор, доктор педагогических наук Сергей Геннадьевич Сериков отмечает, что будущие студенты, которые в воскресенье 9 декабря придут в вуз на «День открытых дверей», увидят и услышат еще много интересного и познавательного.

— Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, активный отдых, туризм, — сегодня это очень востребованные направления, которые активнее всего развиваются и во всем мире и у нас в России, — справедливо отмечает исполняющий обязанности ректора вуза, профессор, доктор педагогических наук Сергей Сериков. — И дипломированный специалист именно в этой сфере, фактически, гарантирует себе дальнейшее трудоустройство.

— Тем более, сегодня вузу есть, что предложить будущим выпускникам. Перечень специальностей довольно широкий — зимние, летние виды спорта, единоборства, спортивный менеджмент, оздоровительные технологии, спортивная медицина, педагогическое образование.

— УралГУФК — единственный в Уральском федеральном округе спортивный университет. В последние годы основной упор мы, как специализированный вуз, сделали акцент именно на подготовке профильных специалистов. Сейчас набор студентов проходит у нас именно на профильные специальности, в целом, связанные со спортом, физической культурой. Это подготовка тренеров, спортивных менеджеров, специалистов по оздоровительным технологиям, педагогических работников — учителей, преподавателей. Также будет проводиться набор на такое направление, как подготовка специалистов по работе с лицами, имеющими те или иные физические отклонения в здоровье, с людьми с ограниченными возможностями. Выпускники этой кафедры смогут работать в специализированных детских учреждениях, в различных профильных центрах, по направлениям реабилитации, лечебной физкультуры и прочее. Это касается и обучения специалистов, тренеров, которые будут трудоустраиваться в центры, школы, занимающиеся инвалидным спортом.

Нужны дипломированные специалисты

— Сергей Геннадьевич, одно из интереснейших направлений, которое вуз также активно развивает — это рекреация, подразумевающая в целом активный отдых, занятия физической культурой, направленные на восстановление работоспособности, и спортивно-оздоровительный туризм.

— Не так давно вуз получил отдельную лицензию на эти виды подготовки специалистов, и они, уверен, будут также востребованы. По этим, равно, как и по другим специальностям в вузе всегда предоставляются бюджетные места.

— Каждому человеку хочется, чтобы с ним, к примеру, после работы — в фитнес-зале, на любой спортивной площадке, занимался тренер, инструктор, у которого есть диплом спортивного вуза. Как говорят, чтобы не навредил. Ведь можно так натренировать, что, образно говоря, потом хуже будет...

— Безусловно. И все нормативно-правовые акты сегодня нацелены на то, чтобы такой работой имел право заниматься только дипломированный специалист. Хоть в фитнес-центре, хоть на спортплощадках по месту жительства... Эти вопросы сегодня решаются очень серьезно. Здоровье нации, подготовка спортсменов, спорт высших достижений, — все должно быть в руках грамотных, обученных специалистов. Это залог процветания, развития государства.

— Что касается спортивного туризма, — то это также перспективнейшее направление, касающееся не только нашей Челябинской области, но и развития этой отрасли по всей России. К слову, Южный Урал не случайно называют туристической Меккой. Туризм в наших краях развивается очень активно. И государство, и частный бизнес вкладывают в это направление значительные средства.

Скажем так, спортивные специальности сейчас крайне востребованы. Люди стали бережнее относится к себе, к своему здоровью, к своей физической форме. Это залог долгой активной жизнедеятельности! Посмотрите, к примеру, сколько новых спортивных объектов открывается и у нас в регионе, и по всей стране. Зарождаются и развиваются новые виды спорта. Только за последние годы в перечне Минспорта появилось почти с полсотни соревнований и турниров по новым видам спорта, — с 76 до 110! Активно возрождается и уже шагает семимильными шагами Всероссийский комплекс ГТО. Кстати, большая часть наших преподавателей участвует в сдаче нормативов ГТО. Больше десятка человек уже получили специальные знаки отличия. Не отстают и сами студенты. Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, получают дополнительные 5 баллов при поступлении в УралГУФК.

Вступайте в дружную спортивную семью

— На официальном сайте вуза (www.uralgufk.ru) есть полная информация, касающаяся поступления в вуз, правил приема, подачи документов, перечня вступительных испытаний, количестве баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, а также количество баллов ЕГЭ для каждого вступительного испытания по каждому направлению подготовки, необходимых для участия в конкурсе при поступлении... Известно, что на большинство направлений и профилей абитуриентам нужно обязательно иметь положительные результаты ЕГЭ по биологии, а также сдавать так называемые спортивные зачеты по избранному виду спорта, нормативы по общефизической подготовке.

— У нас спортивный вуз, и, конечно, абитуриент должен быть неплохо физически подготовлен. Ведь в дальнейшем он сам будет готовить, тренировать. При сдаче ЕГЭ в школе нужно обязательно получить баллы не ниже минимальных именно по биологии. Это первичная, скажем так, база для изучения профильных обучающих программ.

— Отмечу, что сейчас большой популярностью у молодежи пользуется обучение в колледже УралГУФК. Человек поступает к нам после девятого класса, в том числе, и на бюджетные места, получает профильное среднее профессиональное образование с возможностью продолжить образование в нашем вузе.

Приглашаю всех 9 декабря, в воскресенье на «День открытых дверей» к нам в УралГУФК. Будет интересно. Будущие студенты сделают свой правильный выбор.

Наш вузовский музей, по сути, это музей истории, достижений нашего отечественного спорта. Из стен УралГУФК вышли десятки чемпионов мира, Европы, России, победителей Олимпийских игр. Среди нынешних студентов вуза — 2-кратный чемпион мира по лыжным гонкам, лучший спортсмен 2017 года по олимпийским видам спорта Сергей Устюгов, чемпион мира среди профессионалов по боксу Мурат Гассиев, 2-кратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов. Призеры олимпийских игр-2016 Анастасия Белякова (бокс), Анастасия Барышникова (тхэквондо).

Студенты, выпускники вуза — победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира, Олимпийских игр. Так, что присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу дружную спортивную семью, мы вас приглашаем.

«День открытых дверей» — официальная презентация УралГУФК. 9 декабря (воскресенье), Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1, с 10.00 до 13.00. Телефон для справок: (351) 217-04-47. www.uralgufk.ru