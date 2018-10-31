Проверка слуха: В Челябинске в квартире взорвался газ

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-31T15:16:46+03:00

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В редакцию обратились обеспокоенные жители. Рассказали, что в их доме на Комсомольском проспекте, 37а взорвался газ.

— Это произошло в квартире на третьем этаже. Вынесло окна даже в подъезде. Приезжали три пожарных машины, полиция, реанимация, газовики. Соседи повыскакивали на улицу, — сообщил местный житель Андрей.

Первым делом мы позвонили в МЧС. Но там информацию о взрыве не подтвердили, никаких подобных вызовов не было. Однако через какое-то время телефон в редакции снова зазвонил.

— У нас в доме что-то страшное случилось. Нам ничего не объяснили, но соседи говорят, газ взорвался. Мы боимся находиться дома, пожалуйста, приезжайте.

ВЗРЫВ ИЛИ ПОЖАР?

Во дворе на удивление спокойно. Когда летом хлопнул газ на ЧМЗ, происшествие ощущалось за километры от дома. Пострадавшую квартиру мы даже нашли не сразу. Ее «выдали» окна, затянутые пленкой, и следы копоти. Жители, которые встретились нам возле дома знают, что-то в их доме случилось, а что точно не могут сказать.

— То ли газ взорвался, то ли пожар. Пожар, скорее всего. Если бы газ, мы бы тут все взлетели.

В квартире на третьем этаже случился пожар.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В подъезде тоже тишина, никого нет. На третьем этаже черные от копоти стены, видно, что дым хорошо валил. На встречу нам спускается бабушка-уборщица со шваброй.

— Пожар был! В 87 квартире. Все закоптило, отмываю. Здесь мужчина живет, его отвезли в ожоговый центр. Столько дыма было — ужас, — рассказала бабуля.

На этаже черные стены от копоти.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В выгоревшей квартире двери нам никто не открыл. Удалось застать дома соседей. Говорят, в их квартирах вздулись обои на стенах и натяжные потолки. Черно от дыма.

Стекла выбили пожарные.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я помогал огонь тушить. Владелец квартиры вообще на улице был, домой пришел, а там уже полыхает. Постучал к нам, я выскочил, жене велел воду набирать в ведра. Вот мы с ним вдвоем тушили. Горела комната, из-за чего не знаю. Пожарных соседи вызвали. Они быстро приехали, — вспоминает сосед Нуриагзам.

Его и хозяина квартиры осмотрели врачи. У обоих ожоги верхних дыхательных путей. Нуриагзаму назначили амбулаторное лечение, а соседа увезли в ожоговый центр.

— Он мужик положительный. Ему 49 лет. Много лет работает водителем скорой помощи. Живет с женой. Где была супруга во время пожара тоже не в курсе.

Сосед Нуриагзам помогал тушить пожар.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЕЗ ПАНИКИ!

В Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска нам рассказали:

— Мужчине обожгло руки, лицо и дыхательные пути. Состояние средней степени тяжести. Пожар случился из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Выходит, взрыв газа в квартире — слухи. Газовики приехали на вызов, потому что угроза взрыва во время пожара существует. Из-за паники и неопределенности жители стали звонить журналистам. Запугали себя и других.

Как вести себя, если в доме произошло ЧП

1. Не паникуйте.

2. Вызовите спецслужбы.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101

Полиция — 102

Скорая медицинская помощь — 103

Газовая служба — 104

Единый телефон спасательных служб — 112

3. Соберите документы, деньги, телефон.

4. Отключите газ, электричество.

5. Покиньте опасное место. Никогда не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице. Это касается и пожара, и землетрясения, и наводнения и других случаев.

6. Покидая здание стучите, звоните в другие квартиры, постарайтесь предупредить остальных.

7. Если в доме пожар и горение только началось, попробуйте затушить его: водой, накройте толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей. Если видите, что не сможете справиться с огнем, и он становится больше, покидайте помещение.

8. Если почувствовали в доме запах газа, немедленно вызовите газовиков. Перекройте газовые трубы, откройте все окна, предупредите об опасности других. Как можно скорее выходите на улицу. ВАЖНО! Ни в коем случае не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками. Это может привести к взрыву.

9. Следуйте указаниям спасателей, постарайтесь узнать у них, что произошло. Не распространяйте ложную информацию. Все итак напуганы, не усугубляйте ситацию.

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