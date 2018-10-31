2018-10-31T15:47:59+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ награжден дипломом за динамику роста кредитования малых и средних предприятий (МСП). Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСП, состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис», который прошел в Москве 24 октября 2018 года. Организаторами форума выступили деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром».

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. По итогам 2017 года, Банк занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА. Также, по данным исследования, Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ в 2017 году.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В октябре текущего года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». С марта 2017 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. А бизнес-плейс Банка УРАЛСИБ призван помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку, подключить интернет-бухгалтерию и другие услуги.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экспериментальный отряд зэков создали в колонии Челябинской области
Бравого летчика нарисовали урбанисты в Челябинске
Дальнобойщик пытался тайком от таможни вывезти из Челябинской области элитные иномарки и мотоциклы
Житель Челябинска вернул дочери миллион рублей алиментов, чтобы выехать с ее матерью за границу
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
За один день абоненты Tele2 подарили друзьям и близким 170 Тб интернет-трафика
Глава района в Челябинской области идет под суд за раздачу земли на берегу Увильдов
Губернатор Челябинской области объяснил, почему собирается идти на второй срок
Борис Дубровский рассказал, что его раздражает в Челябинске
Челябинский губернатор объяснил, почему фирмы его сына выигрывают конкурсы
Губернатор высказался о застройке Шершневского бора в Челябинске
Борис Дубровский: Я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора в Челябинске
Суд по делу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова откладывается
За вырубку более 200 пихт в Челябинской области «черные дровосеки» отделались условным сроком
На автомойке в Челябинске не оказалось воды, чтобы потушить пожар
Быстрее, выше, сильнее: более 480 спортивных объектов построили за четыре года в Челябинской области