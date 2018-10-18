2018-10-31T15:01:14+03:00
Общество

Уйти в виртуальное пространство. По поручению губернатора Бориса Дубровского власти активизировались в соцсетях

На обращения южноуральцев в Интернете отвечают сотрудники министерств и муниципалитетов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый формат общения с земляками задал членам своей команды губернатор Борис Дубровский. По словам главы региона, традиционная система, когда человек в течение 30 дней ожидает ответ от чиновников на свое письменное обращение, не соответствует требованиям времени.

— Люди должны максимально оперативно получать ответы на вопросы, которые их беспокоят. И делать это нужно там, где удобно гражданам. Поэтому было принято решение изменить поход к работе с населением, используя современные площадки. Этому направлению работы правительство будет уделять особое внимание, — подчеркнул Дубровский.

Итак, официальные аккаунты правительственных структур созданы в сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter.

Чиновники уже отправили обращавшимся белее 300 ответов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика
Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...
Реабилитация по-новым технологиям: изучить историю болезни еще до прибытия пациента
Чтобы улучшить систему восстановления пострадавших от профессиональных травм, Фонд социального страхования запускает пилотный проект по информационному взаимодействию с больницами и поликлиниками
Новости 24
Экспериментальный отряд зэков создали в колонии Челябинской области
Бравого летчика нарисовали урбанисты в Челябинске
Дальнобойщик пытался тайком от таможни вывезти из Челябинской области элитные иномарки и мотоциклы
Житель Челябинска вернул дочери миллион рублей алиментов, чтобы выехать с ее матерью за границу
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
За один день абоненты Tele2 подарили друзьям и близким 170 Тб интернет-трафика
Глава района в Челябинской области идет под суд за раздачу земли на берегу Увильдов
Губернатор Челябинской области объяснил, почему собирается идти на второй срок
Борис Дубровский рассказал, что его раздражает в Челябинске
Челябинский губернатор объяснил, почему фирмы его сына выигрывают конкурсы
Губернатор высказался о застройке Шершневского бора в Челябинске
Борис Дубровский: Я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора в Челябинске
Суд по делу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова откладывается
За вырубку более 200 пихт в Челябинской области «черные дровосеки» отделались условным сроком
На автомойке в Челябинске не оказалось воды, чтобы потушить пожар
Быстрее, выше, сильнее: более 480 спортивных объектов построили за четыре года в Челябинской области