Уйти в виртуальное пространство. По поручению губернатора Бориса Дубровского власти активизировались в соцсетях

18 Окт. 05:00 2018-10-31T15:01:14+03:00

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Новый формат общения с земляками задал членам своей команды губернатор Борис Дубровский. По словам главы региона, традиционная система, когда человек в течение 30 дней ожидает ответ от чиновников на свое письменное обращение, не соответствует требованиям времени.

— Люди должны максимально оперативно получать ответы на вопросы, которые их беспокоят. И делать это нужно там, где удобно гражданам. Поэтому было принято решение изменить поход к работе с населением, используя современные площадки. Этому направлению работы правительство будет уделять особое внимание, — подчеркнул Дубровский.

Итак, официальные аккаунты правительственных структур созданы в сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter.

Чиновники уже отправили обращавшимся белее 300 ответов.