2018-10-31T15:33:43+03:00
Общество

Сделать Челябинск «умным городом» помогут ученые ЮУрГУ

Компания «Интерсвязь» заключила соглашение с крупнейшим вузом Южного Урала
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Одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа «Интерсвязь» и Южно-Уральский государственный университет подписали соглашение о намерениях в сотрудничестве. Стороны объединят усилия для реализации концепции «Умный город Челябинск».

Напомним, «Умный город Челябинск» реализуется компанией «Интерсвязь» чуть более двух лет. За это время передовые разработки были внедрены и успешно используются ежедневно в десятках различных направлений. Среди клиентов и партнеров оператора связи — крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и иных сфер. А мобильное приложение «Интерсвязь» — ключевой инструмент управления «Умным городом» — стало незаменимым для более чем миллиона жителей УрФО. Ежедневно такие сервисы как «Теледомофон», «Обратиться в ЖЭК», «Бесплатный Wi-Fi», «Видеонаблюдение», «Запись к врачу» и «Система город» наращивают популярность и количество пользователей, а нововведения удивляют экспертов и с благодарностью принимаются уральцами.

Вместе с тем для дальнейшего развития и внедрения высоких технологий на благо Челябинска и других территорий, перед компанией «Интерсвязь» встал вопрос о наращивании научного потенциала. Для демонстрации возможностей взаимовыгодного сотрудничества была организована специальная научно-практическая конференция.

Разработчики представили высшему преподавательскому составу и аспирантам ЮУрГУ ряд уже реализованных или разрабатываемых инициатив в сферах ЖКХ, мониторинга состояния окружающей среды, компьютерного зрения и машинного обучения.

По окончании конференции состоялось подписание соглашения о намерениях для расширения научного обоснования наработок концепции «Умный город Челябинск» и улучшения дальнейших перспектив технологического развития.

— Для университета это соглашение носит стратегический характер. Интернет вещей — это сфера, которая сейчас активно разрабатывается нашим вузом. Кроме того, мы тем самым развиваем научный потенциал и проектное образование наших студентов, — комментирует проректор по научной работе Южно-Уральского государственного университета Александр Дьяконов. — В каждом из представленных сегодня проектов смогут принять участие от 10 до 20 студентов, то есть в общей сложности более 100 человек.

— Самое главное, что у нашей компании и ЮУрГУ есть огромное желание двигаться вперед, развивая технологии. Нам не хватает фундаментальных знаний в некоторых отраслях, которыми обладает вуз. И если мы будем развивать наши проекты вместе, то вместе с нами будет двигаться вперед весь город и регион, — отмечает председатель Совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев. — То есть в этом высокотехнологичном будущем для всех нас будет место.

Новости компаний.

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