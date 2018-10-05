В Челябинской области может появиться сейсмостанция

5 Окт. 11:00 2018-10-31T16:52:27+03:00

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Сразу после землетрясения губернатор Дубровский выехал в Катав-Ивановск. Фото: gubernator74,ru

Пятого сентября Челябинскую область порядком тряхнуло. Катав-Ивановский район стал эпицентром землетрясения магнитудой в пять баллов. Второй раз толки повторились 29 сентября. Магнитуда — 4,4 балла. Оба землетрясения зафиксированы сейсмостанциями УрФО.

Через несколько часов после случившегося, уже 5 сентября, в Катав-Ивановск, выехал губернатор Челябинской области. Он осмотрел поврежденные здания, общался со специалистами и жителями.

ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ ЗАРАНЕЕ

О том, чем сейчас, спустя месяц, живет Катав-Ивановск, за чей счет будут восстанавливаться поврежденные жилые дома и социально значимые объекты в программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3FM рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

— Вскоре после первого толчка, на место выехала группа ученых Горного института Уральского отделения РАН. Они зафиксировали и определили место эпицентра — 10 км глубины, силой 5,6 баллов. Решается вопрос об обустройстве в Катав-Ивановском районе сейсмостанции. Губернатор Борис Дубровский дал поручение министерству общественной безопасности отработать этот вопрос. Мы считаем решение принципиально важным, чтобы получать информацию о возможных рисках заранее, предупреждать население и принимать меры для реагирования. Сразу же после толчков были созданы функциональные группы, задача которых была определиться с размерами ущерба, причиненного как жилым, так и административным зданиям. В общей сложности, размер ущерба определен в 38 млн руб. Подземными толчками повреждены свыше 400 жилых помещений. Все эти заявки муниципалитетом подготовлены, направлены в Правительство Челябинской области для последующих компенсационных выплат.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, КОТОРОГО РАНЕЕ НЕ БЫЛО

— Пострадало и здание Катав-Ивановской районной больницы. Губернатор побывал в лечебном учреждении распорядился о капитальном ремонте корпуса.

— Основное повреждение связано с корпусом стационара. Потому пациентов стационара временно переведут в лечебные учреждения Юрюзани и Усть -Катава. Амбулаторное лечение продолжается в других корпусах больницы. Губернатором Борисом Дубровским принято принципиальное решение о капитальном ремонте пострадавшего больничного здания. Дело это небыстрое, требуются соответствующие средства. Деньги выделены, и в следующем году ремонт будет завершен.

— Нам с детства говорили, что Уральские горы — одни их древнейших на планете, что они «уснули навек», и ничего коварного от них ждать не приходится. Но мы видим, что и летаргический сон может прерваться.

— Я вас немного удивлю, но мы живем в сейсмоактивной, но не опасной зоне. В Челябинской области сейсмостанции нет, они есть в Екатеринбурге, Башкоторстане, Перми, Оренбурге. Поскольку у нас наблюдаются аномальные толчки на глубине 10 км, а все знают, что толщина земной коры — 5-7 км, будет детальный анализ случившегося. Но поскольку выход сильного напряжения случился, нужно его контролировать. Требуется и нам сейсмостанция. Мы прорабатываем этот вопрос с учеными. А с региональным министерством строительства мы прорабатываем вопрос о том, нужно или нет менять Строительные нормы и правила, внося изменения в документацию о будущем строительстве, в том числе, жилья в Катав-Ивановском районе.

Ранее для Челябинской области мы выделяли 13 риском природного и техногенного характера, и ни один из них не был связан с подземными толчками. Значит, нужно вносить в перечень и этот риск, принимать меры для информирования и обучения населения по тому, как действовать в ситуациях, связанных с подземами толчками.

Губернатор осмотрел здание больницы в Катав-Ивановске. Фото: gubernator74.ru

КАК ПОБЕДИТЬ ВЫДУМКИ

— Много шуму было по так называемому грязевому оползню в районе Катав-Ивановска. В соцсетях он было красочно, не без преувеличения, описан. Как сейчас обстоит дело с этой грязевой рекой?

— Много раздутых слухов вокруг этой темы. Там организован ежедневный системный мониторинг. На место Катав-Ивановского грязевого разлома ежедневно выезжают представители районной администрации, сотрудники МЧС. Фиксируют состояние разлома: движения давно нет. Примерно 27-28 сентября образовался разлом на горе Песчаная, с водой вышла грязь. Грязевой поток прошел 650 метров. Верху его ширина 60 м, внизу — 150 м. Масса прошли это расстояние и застыла. До ближайшего населенного пункта — 4,5 км. Кто-то искусственно пытается посеять панику, выдавая совершенно необоснованные данные. Геодезические метки, поставленные по границам грязевого потока, говорят: движения нет. На сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района ежедневно выкладывается информация с фото с места. Мы сняли видео, чтобы можно было услышать возможные звуки. Нет звуков. И движения нет. 4 и 5 октября в районе разлома работают ученые Горного института Уральского отделения РАН. Выводы будут готовы через неделю. Мы с ними находимся в тесном контакте.

— В таком случае, как бороться со слухами?

— Практика показывает, что отвечать на каждый слух — это оправдываться. Нужно системно информировать. Потому и договорились с районными властями о ежедневной оперативной информации на сайте администрации муниципального образования. Это крайне важно. Информация для СМИ не закрыта.

ПРИКРЫТЬ БОЛЬШИЕ ГОРОДА И МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВНИ

— Еще одна тема — развитие противопожарной службы Южного Урала. В чем миссия ведомства?

— Противопожарное законодательство Российской Федерации очень сложное. И для многих является новостью, что есть федеральные, региональные и муниципальные противопожарные службы, службы лесничества. Впору запутаться, но людям главное — чтобы их безопасность была обеспечена. В Челябинской области 312 муниципальных образований, 1289 населенных пунктов. И есть специальные нормативы прибытия. В городской черте — 10 минут, в сельской — 20 мин. До недавнего времени наблюдалась системное сокращение федеральных структур. Потому нам важно развернуть областные противопожарные службы министерства общественной безопасности Челябинской области таким образом, чтобы соблюдался норматив прибытия.

Сегодня у на развернуто 65 подразделений численностью 1300 человек. За четыре года решением губернатора Бориса Дубровского развернуто 16 таких подразделений. И на сегодня в радиусе оперативного прикрытия пожарных министерства общественной безопасности Челябинской области расположено 560 населенных пунктов. В зоне нормативного прибытия — 352, 208 — где мы помогаем коллегам из МЧС. Это примерно 40% территории Челябинской области, на которой проживает более 520 тыс южноуральцев.

Об интенсивности работы наших пожарных говорит простой пример. С начала 2018 года — более шести тыс оперативных выездов. То есть, примерно 170 выездов в неделю — интенсивность очень серьезная.

На 2019 год губернатором Борисом Дубровским принято решение развернуть еще два подразделения — в поселке Варламово и на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Потому что там строятся поселки ,многоэтажные дома. То есть, идет планомерное развитие.

Технические арсенал противопожарной службы министерства — более 150 единиц специального транспорта. И около половины автомобилей эксплуатируется более 20 лет. Конечно, требуется соответствующее обновление.

В 2018 году решением губернатора было выделено 60 млн руб, что позволило нам приобрести шесть пожарных автомобилей и построить быстровозводимое здание пожарной части в п. Красногорский. Всего же за четыре года мы построили девять таких зданий: восемь — в пожарных частях и одно — для поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности.

— Как служба будет развиваться?

В проекте бюджета Челябинской области на 2019 год решением губернатора Бориса Дубровского предусмотрено выделение 200 млн руб. В том числе, на приобретение 12 пожарных автомобилей, строительство двух депо и укрепление материально-технической базы наших спасателей. Благодаря работе и пожарных, и спасателей министерства общественной безопасности в 2018 году спасено уже 775 человек. У спасателей 2/3 операций проходят в горно-таежной местности, более половины — водолазные работы.

«НАМ ЗАВИДУЮТ»

— Получается, вы — если не замена, то надежная подмога федеральным службам экстренного реагирования.

— Каждый третий пожар на территории Челябинской области тушится пожарные министерства общественной безопасности.

— Финансирование идет из областного бюджета?

— Исключительно. На противопожарную службу — более 500 млн руб в год, в основном, на заработную плату и коммунальные платежи. Скажу честно, наши коллеги из МЧС нам завидуют.