Развязку на улице Дарвина в Челябинске реконструируют к саммитам ШОС

15 Окт. 11:00 2018-10-31T17:03:43+03:00

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Развитие транспортной инфраструктуры городов и сел Челябинской области — один из приоритетов в работе правительства, считает глава региона Борис Дубровский.

Об итогах второго года программы на Южном Урале, о подготовке дорожной инфраструктуры региона к саммитам ШОС и БРИКС в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM рассказал начальник Управления дорожного хозяйства министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

— О завершении программы «Безопасные и качественные дороги» отчитался Челябинск отчитался Челябинск. Отремонтировано 44 км улично-дорожной сети. Когда будут готовы цифры по Челябинской агломерации?

— Челябинская агломерация участвует в этом проекте второй год. Губернатор Борис Дубровский уделяет теме ремонтов дорог в областном центре и пригороде огромное внимание. Агломерация включает в себя территорию, которая используется ежесуточно жителями Челябинской области в формате суточной доступности. Проще говоря, человек должен свободно добираться в областной центр из пригорода и в обратном направлении. В Челябинскую агломерацию, например, входит Златоуст, Миасс, Южноуральск.

Челябинск отчитался о подведении итогов. К 25 октября будет готов отчет по работе над проектом в целом по Челябинской агломерации.

ДОСЬЕ «КП»

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года, в нее вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек. К 2024 году в Челябинской области приведут в соответствие федеральным нормативам 85% автодорог. Второй год подряд финансирование программы составляет 2 млрд рублей, средства в равных частях предоставляют федеральный и региональный бюджеты.

В 2018 году в рамках проекта реконструкцию проведут на 40,8 км региональных автодорог, на 55,5 километрах — устройство выравнивающего слоя.

Не менее важны и ремонты межмуниципальных дорог. Фото: gubernator74.ru

Сейчас идет процесс приемки по БКД. Готово 85% объемов. Да, погода чуть тормозит выполнение плана, но мы, в целом, уже завершили асфальто-бетонные работы.

— Помимо укладки нового дорожного полотна создается новая инфраструктура: знаки, светофоры и прочее обязательное наполнение.

— Да. В прошлом году, в рамках федерального проекта, Челябинск акцентировал работы на организации дорожного движения. А в этом году занимались устройством дорожного покрытия. В области же, за пределами Челябинска, к вопросу подходили комплексно.

ДОРОГИ ЧТО РЕКИ: БЕЗ НИХ НИКАК

— Назовите, пожалуйста, знаковые точки программы.

— Одним из значимых региональных объектов данной программы стала трасса Миасс — Карабаш — Кыштым, соединяющая крупные промышленные центры области. Ремонтируемый участок дороги также прокладывает путь к знаменитым туристическим местам нашего региона. Дорожники отремонтировали 13 километров магистрали. Также работы прошли на 21 километре автодороги Миасс — Златоуст, реконструировано три километра трассы Кулуево — Альмеева, 3,6 километра дороги Кунашак — Усть-Багаряк.

— В Челябинске отремонтировано 10 значимых улиц.

— Да. Реконструированы проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Блюхера, Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан» и автодорога в аэропорт.

— Что включает в себя ремонт?

— На всех объектах программы произведено устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По данной технологии работы проводятся третий год. Положительный опыт доказал, что покрытие отвечает требованиям мегаполиса с интенсивным трафиком движения. Преимущества ЩМА — это высокая устойчивость к разрушениям под воздействиями транспортных потоков и природных климатических условий; отличная сдвигоустойчивость, снижающая риск возникновения дефектов при больших нагрузках; долговечность покрытия; высокие эксплуатационные характеристики.

МАГНИТОГОРСК — В СПИСКЕ

— Что будет сделано в грядущем году?

— Нужно отметить, что для губернатора Бориса Дубровского развитие транспортной инфраструктуры городов и сел Челябинской области — один из приоритетов в работе правительства. В 2019 году реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится. Кроме того, в Челябинской области он будет расширен, в программу на следующий год включена Магнитогорская агломерация.

Регион развивается, и строительство дорог — транспортных артерий — лучшее тому доказательство.

— В 2020 году Челябинская область примет крупнейшие международные мероприятия — саммиты ШОС и БРИКС. У вашего министерства очень много работы в связи с этими событиями.

— Достаточно давно мы ведем подготовительную работу к саммитам. Проект «Безопасные качественные дороги» входит в смету подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В смете — 30 объектов. Из них три объекта — региональные. Например, автодорога Челябинск — Харлуши, Шершни — п. Северный, Шершни — п. Западный. Муниципальные объекты — это строительство автодороги к п. Терема и строительство автодороги к п. Белый Хутор. В Челябинске так же будет построена развязка по ул. бр. Кашириных, реконструкция моста по пр. Победы через реку Миасс. Мы комплексно заходим на очень сложный объект — развязку по ул. Дарвина. Предусмотрена реконструкция развязки, дороги по ул. Дарвина, кольца в районе мебельной фабрики. Эти работы начнутся весной следующего года.