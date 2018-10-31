2018-10-31T21:21:09+03:00
Происшествия

В Челябинске из рук изверга спасли краснокнижного филина

Он держал птицу в тумбочке
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Карен Даллакян лечит беднягу.Карен Даллакян лечит беднягу.
Изменить размер текста:

Объявление о продаже ушастой совы челябинские журналисты увидели в интернете. Стоимость – три тысячи рублей.

Продажа хищных птиц с рук запрещена. Требуется разрешение министерства экологии и природных ресурсов Челябинской области.

- Вместе с инспекторами министерства мы поехали под видом покупателей по адресу, на улицу Мамина. Журналистка поднялась в квартиру, а мы остались в машине, - рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» ветврач и зоозащитник Карен Даллакян.

Журналист вскоре вышла, а за ней следом спустился и продавец, с птицей на руках...

«Я НАШЕЛ ЕЕ В ЯМЕ...»

- Смотреть на это создание было страшно. С головы до ног она была покрыта мазутом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не ушастая сова, а филин, занесенный в Красную Книгу России. Продавец пояснил, что птицу он нашел в яме с нефтепродуктами, около городской свалки. Якобы кормил ее хлебом и курицей. Врет, скорее всего. Держал пленника он в тумбочке.

На торговца-нелегала составили акт, ему грозит уголовная ответственность, ведь птицу он обязан был передать ветеринарам или инспекторам минэкологии.

Птица пришла в себя после купания.

Птица пришла в себя после купания.

БУДЕТ ЛИ ПТИЦА ЖИТЬ?

- Несколько часов оттирал филина от мазута. Ушло два флакона детского средства и бутылка шампуня. Очистил около 60%. Но разъедена часть перьев, обожжена кожа. Мы смазали ее ранозаживляющим средством, - рассказал Карен.

Будет ли филин жить? Трудно сказать. Но есть хорошая примета: после часового купания птица съела мышку. Хорошо бы, краснокнижный пернатый уцелел. Назло своему мучителю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экспериментальный отряд зэков создали в колонии Челябинской области
Бравого летчика нарисовали урбанисты в Челябинске
Дальнобойщик пытался тайком от таможни вывезти из Челябинской области элитные иномарки и мотоциклы
Житель Челябинска вернул дочери миллион рублей алиментов, чтобы выехать с ее матерью за границу
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
За один день абоненты Tele2 подарили друзьям и близким 170 Тб интернет-трафика
Глава района в Челябинской области идет под суд за раздачу земли на берегу Увильдов
Губернатор Челябинской области объяснил, почему собирается идти на второй срок
Борис Дубровский рассказал, что его раздражает в Челябинске
Челябинский губернатор объяснил, почему фирмы его сына выигрывают конкурсы
Губернатор высказался о застройке Шершневского бора в Челябинске
Борис Дубровский: Я разочарован в тех, кто работал в теме вывоза мусора в Челябинске
Суд по делу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова откладывается
За вырубку более 200 пихт в Челябинской области «черные дровосеки» отделались условным сроком
На автомойке в Челябинске не оказалось воды, чтобы потушить пожар
Быстрее, выше, сильнее: более 480 спортивных объектов построили за четыре года в Челябинской области