В Челябинске из рук изверга спасли краснокнижного филина

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-31T21:21:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Объявление о продаже ушастой совы челябинские журналисты увидели в интернете. Стоимость – три тысячи рублей.

Продажа хищных птиц с рук запрещена. Требуется разрешение министерства экологии и природных ресурсов Челябинской области.

- Вместе с инспекторами министерства мы поехали под видом покупателей по адресу, на улицу Мамина. Журналистка поднялась в квартиру, а мы остались в машине, - рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» ветврач и зоозащитник Карен Даллакян.

Журналист вскоре вышла, а за ней следом спустился и продавец, с птицей на руках...

«Я НАШЕЛ ЕЕ В ЯМЕ...»

- Смотреть на это создание было страшно. С головы до ног она была покрыта мазутом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не ушастая сова, а филин, занесенный в Красную Книгу России. Продавец пояснил, что птицу он нашел в яме с нефтепродуктами, около городской свалки. Якобы кормил ее хлебом и курицей. Врет, скорее всего. Держал пленника он в тумбочке.

На торговца-нелегала составили акт, ему грозит уголовная ответственность, ведь птицу он обязан был передать ветеринарам или инспекторам минэкологии.

Птица пришла в себя после купания.

БУДЕТ ЛИ ПТИЦА ЖИТЬ?

- Несколько часов оттирал филина от мазута. Ушло два флакона детского средства и бутылка шампуня. Очистил около 60%. Но разъедена часть перьев, обожжена кожа. Мы смазали ее ранозаживляющим средством, - рассказал Карен.

Будет ли филин жить? Трудно сказать. Но есть хорошая примета: после часового купания птица съела мышку. Хорошо бы, краснокнижный пернатый уцелел. Назло своему мучителю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06