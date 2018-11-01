Инвалиды выбирают игры: на Южном Урале прошел областной тур по настольным спортивным играм

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-01T06:16:03+03:00

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«Новус» (морской бильярд), «Шаффлборд» и «Джакколо» — в Челябинской области состоялся региональный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья по настольным спортивным играм. Он прошел в рамках проекта «Игры народов мира», который реализуется Челябинской областной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» при финансовой поддержке регионального Министерства социальных отношений.

Соревнования прошли 25 и 26 октября в доме отдыха «Звездный» на берегу озера Акакуль. В них приняли участие люди с ограниченными возможностями от восьми лет и старше, которые показали наилучшие результаты в ходе проведения зональных турниров по настольным спортивным играм.

За победу в турнире боролись 42 участника, представляющие 15 местных организаций ЧООО ВОИ: Калининскую РО , Курчатовскую РО, Центральную РО, Металлургическую РО, Тракторозаводскую РО, МООИ Катав-Иваноского МР, МООИ Усть-Катавского ГО, МООИ Юрюзанского ГО, МООИ Пластовского МР, МООИ Троицкого ГО, МООИ Кыштымского ГО, МООИ Увельского МР, МООИ Южноуральского ГО, МООИ Верхнеуфалейского ГО, МООИ Озерского ГО.

Главным судьей турнира, по традиции, стал Александр Зайцев, который также являлся судьей по игре «Новус». Игру «Джакколо» судил Александр Сибиркин, игру «Шаффлборд» — Чемпионка России по данному виду Наталья Коркина.

— Данные игры позволяют каждому игроку выбрать и сформировать индивидуальный стиль, соответствующий физическим возможностям, темпераменту, особенностям личности, кроме того они развивают координацию движений, стремление к физическому самосовершенствованию, потребность к здоровому стилю жизни, — сообщают организаторы. — Не все люди с инвалидностью способны плавать, бегать, играть в баскетбол, следж-хоккей, тогда как в настольные спортивные игры может играть каждый, выбрав для себя наиболее подходящую игру.