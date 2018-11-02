Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-02T14:45:45+03:00

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В Екатеринбурге состоялось награждение победителя Большой игры, которую Банк УРАЛСИБ проводил с 25 по 30 сентября во всех регионах присутствия, и участие в которой приняли более 12 тысяч держателей карт УРАЛСИБа. Суперприз в 300 000 рублей выиграл житель Екатеринбурга Евгений Юрков.

Общий призовой фонд игры, приуроченной к 30-летнему юбилею Банка, составил 1 миллион рублей. Всего в финал игры прошли 622 участника, из которых десять человек заняли второе место и получили по 30 тысяч рублей каждый. Остальные 611 финалистов разделили между собой призовой фонд, который, ввиду высокой популярности квеста и большого количества участников, был увеличен на 300 тысяч рублей, и составил 700 тысяч рублей.

Ключевым фактором победы в финале являлась скорость выполнения задания. Евгений выполнил последнее задание игры за 39 минут, опередив своего ближайшего конкурента из Санкт-Петербурга всего на 5 минут.

Выигрыш был зачислен Евгению на карточку сразу после вручения символического сертификата победителя Большой игры в ходе торжественного награждения в Екатеринбургском филиале Банка.

«Нам было очень интересно, как клиенты реагируют на игру, какой интерес она вызывает, и мы следили за всем этим увлекательным сюжетом, который развивался в самых разных регионах присутствия Банка, — отметил управляющий Екатеринбургским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Киреев. — Тысячи заявок было подано на участие, и на каждом этапе шла настоящая борьба. И я очень рад, что победителем в результате оказался наш земляк, клиент Филиала в Екатеринбурге».

«На самом деле, удовольствие огромное, — рассказал Евгений Юрков о финальном этапе игры, — я никогда с таким удовольствием не тратил деньги. Совершить за полчаса тридцать покупок в разных торговых токах — это был квест. Было весело, я остановиться не мог. Спасибо банку за этот увлекательный марафон. Я являюсь клиентом УРАЛСИБА уже 13 лет, с 2005 года. За это время банк практически уже стал родным. Хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать успехов во всех начинаниях! На мой взгляд, нужно как можно больше таких акций, которые привлекают внимание и помогают на практике понять то, что с банком можно так удобно и приятно работать».

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