«Зебра-убийца», шаурма с кишечной палочкой и могильные камни в бору Челябинска

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-03T10:00:31+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM вместе с лидером движения «Челябинский урбанист» Львом Владовым обсуждаем громкие новости из жизни южноуральской столицы.

«ПЕШЕХОДНИК» УБРАЛИ — ЖЕРТВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На Комсомольском проспекте в районе 11-го микрорайона переход через шесть полос замуровали заборами, после того как там погибла бабушка-пешеход.

С одной стороны, не место «пешеходнику» на таком опасном участке. Однако Владов уверен, ситуацию стоит рассматривать под другим углом:

— До ближайшего перехода триста метров. А «зебра» здесь осталась. Люди продолжают ходить. Рядом школа, детсад, магазины... Но в Челябинске аварий всего лишь в три раза меньше, чем в Москве. При этом в столице живет в 15 раз больше человек.

— Аварии на этом перекрестке не редкость.

— Нерегулируемый переход в шесть полос — это слишком! При этом машинам столько пространства там не нужно. Хватило бы по две полосы в каждую сторону. У перехода нет островка безопасности, нет «лежачих полицейских» или ограничения в 40 км/час. Это нарушение со стороны ГИБДД и чиновников. Дорожные службы спустили весь бюджет на серые ограждения. Больше они ничем не занимались в этом году, — считает Лев.

— Водители парируют: если все утыкать светофорами, тогда как ехать?

— Если вы проехали один переход без светофора, то наверняка встанете в пробку на следующем, где есть регулирование. Количество светофоров не влияет на скорость движения по городу.

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ ЭКО-ТРОПА?

Челябинской городской бор в кой-то веки решили не рубить, а преображать. В лесу начали развивать сеть экотроп. Дорожки для прогулок, на протяжении которых стоят лавки, урны и беседки. Однако обновка вызвала неоднозначные отзывы.

В районе урочища Монахи беседки из дерева покрасили в черный цвет. А информационные стенды напоминают надгробные обелиски. Текст изобилует ошибками.

Не слишком ли мрачновато? Фото: vk.com/chelurban

— По самым скромным оценками в год бор посещают 3,5 млн человек. Нагрузка на экосистему огромная. Если ходить по тропинкам, для леса это становится положительным фактором, — рассказывает директор ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов.

— Гуляя там и бегая, я не замечаю обилие пешеходов, — комментирует урбанист. — Гораздо больше их в парке Гагарина, где аттракционы. Для меня давно приставка «эко-» стала ругательством. В парки лучше не лезть ни с плиткой, ни с асфальтом. По ним не побегаешь. В лесу должны быть земельные тропки. Думаю, аргументы о том, что дорожки снижают нагрузку на лес — надуманы. Тропиночная сеть уже сложилась и люди по ней ходят...

— Информационные обелиски выглядят как на кладбище.

— В основании него бетонный кусок торчит из земли. Можно было спрятать его под дерн, а наверху оставить деревянную конструкцию. Сейчас это выглядит грязно и на скорую руку.

Про черные цвет я не согласен, что траурно. На кладбище вы скорее увидите серые заборчики. Черный цвет не выбивается. Другое дело что покрасили обычной краской — она облупится. Нужно делать это порошковой краской, из баллончика. А все сделали на скорую руку, на один сезон.

Кстати, после претензий общественности все перекрасили в изумрудный цвет.

ГОРОД БЕЗ ЛАРЬКОВ ПРЕКРАСЕН

В челябинской шаурме нашли кишечную палочку. Из оборота изъяли 83 кило овощей и мяса. Составили более 40 протоколов, по которым владельцы фастфуда должны заплатить штрафы. Некоторым запретили работать.

— Нужно уточнить, что кишечную палочку находят не в шаурме, а в продуктах, которые хранят в ларьках. На месте шаурмы может быть гамбургер, салат или сосиска в тесте. В ларьке никогда не будет нормальных гигиенических условий. Поверьте, жизнь в городе без ларьков — прекрасна. Когда бизнес устремляется на первые этажи домов, они начинают жить!

Киоски мешают пейзажу городской среды. Сзади ларька всегда будут наклеены объявления. Я был во многих городах России. Красивые города живут без ларьков даже на остановках.

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