«Евроскиллс-2018»: чтобы получить золотую медаль студентка-дизайнер качала мускулы

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-05T18:36:30+03:00

С губернатором и министром: золотая чемпионка Будапешта Анастасия Распопова и ее мама.

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Студентка Международного института дизайна и сервиса Анастасия Распопова вернулась с чемпионата Европы «Евроскиллс-2018» с победой.

- Искусство оформления витрин - это новая «одежда» городов. Улицы Мюнхена, Токио, Парижа больше напоминают галереи. В этой номинации «Визуальный мерчандайзинг» мы и взяли «золото», - говорит первый проректор МИДиС Максим Усынин.

Соревнование - это дизайнерское многоборье. С помощью двухметрового листа фанеры, краски, реек, шурупов Анастасия воплощала задание. В данном случае производителя крема для загара. Обосновать проект нужно на английском языке. Для успеха нужно знать не только дизайн, но экономику и особенности психологии потребителя.

- А чтобы управиться с исходным материалом электролобзиком, дрелью, шуруповертом, я качала мускулы в тренажерном зале, - призналась Анастасия.

Настю и других победителей конкурса молодых профессионалов пригласили в резиденцию губернатора. Борис Дубровский поздравил чемпионов и вручил им награды.

КСТАТИ

Сколько стоит победа

По итогам национального чемпионата победители (I место), призеры (II и III места) и наставники получают премии в размере 50, 30 и 20 тыс. рублей. Участникам и наставникам, получившим на соревновании медальоны за профессионализм, выплачивается по 10 тыс. рублей.

За участие в международных соревнованиях движения «Ворлдскиллс» победители, призеры и наставники получают по 150, 130 и 120 тыс. рублей. Обладатели медальонов и их наставники - 110 тыс.

- Челябинской области повезло: Борис Дубровский - промышленник, потому активно поддерживает внедрение принципов движений «Ворлдсклиллс» и «Евроскиллс» в образовательные методики в Челябинской области, - говорит министр образования и науки региона Александр Кузнецов. - Наша область - один их регионов-лидеров в России по качеству профессионального образования. Подтверждение тому - успехи и на Национальном первенстве, которое прошло летом в Южно-Сахалинске и, конечно же, успехи в составе сборной России на «Евроскиллс».

За четыре последних года существенно выросло качество массового профессионального образования в регионе. Мы внимательно относимся к развитию системы среднего и высшего профессионального образования, ведь они обеспечивают кадровый ресурс нашей экономики.

Кадровое богатство Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы в десятке сильнейших»

- Впервые Россия победила на «Евроскиллс» не только по баллам, но и по количеству медалей. Горжусь своими земляками, - говорит губернатор Челябинской области Борис Дубровский. - Это высокий уровень профмастерства подтверждает большой кадровый потенциал Южного Урала и высокую конкурентоспособность региона в пределах России и на мировых рынках.

Много лет наша область стабильно входит в ТОП-10 сильнейших по результатам Национального чемпионата. На рынке труда сегодня большая конкуренция. Но остаются в силе принципы цеховой солидарности и взаимопомощь профессионального сообщества. В следующем году мировой чемпионат «Ворлдскиллс» принимает Казань. Желаю, чтобы вклад Челябинской области в победе сборной России стал самым весомым.