2018-11-05T18:15:37+03:00
Общество

Что сказал губернатор Челябинской области про отставание от графика строительства к саммитам - 2019

Объезд площадок Борис Дубровский назначил на раннее воскресное утро
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На набережной возле цирка вырастит общественно-деловой центр «Крылья».На набережной возле цирка вырастит общественно-деловой центр «Крылья».
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1. ТАГАНАЙ-2020: ПОБЫВАТЬ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Главный объект саммитов - конгресс-холл на ул. Труда. Здесь пройдут заседания глав 26 государств - членов международных организаций. «Таганай-2020» строится по строгим требованиям Федеральной службы охраны.

Монолитный каркас будущего конгресс-холла уже возведен. Сейчас строятся внутренние перегородки, колонны цоколя. Коммуникационные сети вынесены за пределы стройки, проведены коммуникации. В декабре здание закроют кровлей. Срок сдачи - декабрь 2019 года.

2. ИЗ ДОЛГОСТРОЕВ - В ГОСТИНИЦЫ

На ул. Курчатова, 28 законсервированный когда-то долгострой превращается в гостиницу, где 126 номеров будут классифицированы категорией «четыре звезды». А после саммитов здание перепрофилируют в многофункциональный центр.

Благодаря саммитам преобразится еще один долгострой - по ул. Васенко, 94. 13 лет в самом центре Челябинска ржавел каркас. И только благодаря настойчивости губернатора вместо неказистого остова через два года появится шестиэтажный гостинично-спортивный комплекс с подземной парковкой, спортзалами, офисами и SPA-зоной. По международной классификации гостиница на 72 номера получит «три звезды».

Кстати, под номерной фонд к саммитам преобразятся и три этажа высотки «Челябинск-Сити», расположенной на Кировке. Здесь появятся 32 люксовых номера. Отель получит международную классификацию «пять звезд».

Стройка на берегу Миасса идет каждый день.

Стройка на берегу Миасса идет каждый день.

3. «КРЫЛЬЯ» НА НАБЕРЕЖНОЙ

В центре города, за цирком, к саммитам возводят ОДЦ (общественно-деловой центр) «Крылья» в 37 этажей. Две стеклянные башни преобразят облик центра города.

Проект ОДЦ проходит главгосэкспертизу. На стройплощадке кипит работа. Позади пробные заливки бетона, устанавливают монолитные вертикальные опоры. Ожидается, что здание возведут к саммитам, благоустроят близлежащую территорию.

А рядом с «Крыльями» - еще одна стройка. На ул. Свободы, 4, возводится гостиница на 85 номеров. Это еще один недострой, вместо которого будут апартаменты «люкс» и «стандарт».

На одной из строек Борис Дубровский вспомнил строки из стихотворения Маяковского «Я знаю - город будет»:

- Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!». Красивые слова, но город-сад здесь должен быть уже через полтора года. И он будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы войдем в график!»

- Каждый из объектов находится в зоне моего личного контроля. Работа на всех объектах, которые мы посетили, ведется с отставанием от графика на одну-две недели. Строительство не прекращается даже в праздники и выходные дни. Уверен, мы войдем в график, - говорит Губернатор Борис Дубровский.

- На уровне региона сформирована система управления процессом подготовки, работают все механизмы межведомственного согласования. Аналогичных подходов требует эта работа на федеральном уровне. И я искренне рад, что общую координацию принял на себя заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. У него колоссальный опыт проведения крупных международных мероприятий.

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