Что сказал губернатор Челябинской области про отставание от графика строительства к саммитам - 2019

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-05T18:15:37+03:00

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1. ТАГАНАЙ-2020: ПОБЫВАТЬ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Главный объект саммитов - конгресс-холл на ул. Труда. Здесь пройдут заседания глав 26 государств - членов международных организаций. «Таганай-2020» строится по строгим требованиям Федеральной службы охраны.

Монолитный каркас будущего конгресс-холла уже возведен. Сейчас строятся внутренние перегородки, колонны цоколя. Коммуникационные сети вынесены за пределы стройки, проведены коммуникации. В декабре здание закроют кровлей. Срок сдачи - декабрь 2019 года.

2. ИЗ ДОЛГОСТРОЕВ - В ГОСТИНИЦЫ

На ул. Курчатова, 28 законсервированный когда-то долгострой превращается в гостиницу, где 126 номеров будут классифицированы категорией «четыре звезды». А после саммитов здание перепрофилируют в многофункциональный центр.

Благодаря саммитам преобразится еще один долгострой - по ул. Васенко, 94. 13 лет в самом центре Челябинска ржавел каркас. И только благодаря настойчивости губернатора вместо неказистого остова через два года появится шестиэтажный гостинично-спортивный комплекс с подземной парковкой, спортзалами, офисами и SPA-зоной. По международной классификации гостиница на 72 номера получит «три звезды».

Кстати, под номерной фонд к саммитам преобразятся и три этажа высотки «Челябинск-Сити», расположенной на Кировке. Здесь появятся 32 люксовых номера. Отель получит международную классификацию «пять звезд».

Стройка на берегу Миасса идет каждый день.

3. «КРЫЛЬЯ» НА НАБЕРЕЖНОЙ

В центре города, за цирком, к саммитам возводят ОДЦ (общественно-деловой центр) «Крылья» в 37 этажей. Две стеклянные башни преобразят облик центра города.

Проект ОДЦ проходит главгосэкспертизу. На стройплощадке кипит работа. Позади пробные заливки бетона, устанавливают монолитные вертикальные опоры. Ожидается, что здание возведут к саммитам, благоустроят близлежащую территорию.

А рядом с «Крыльями» - еще одна стройка. На ул. Свободы, 4, возводится гостиница на 85 номеров. Это еще один недострой, вместо которого будут апартаменты «люкс» и «стандарт».

На одной из строек Борис Дубровский вспомнил строки из стихотворения Маяковского «Я знаю - город будет»:

- Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!». Красивые слова, но город-сад здесь должен быть уже через полтора года. И он будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы войдем в график!»

- Каждый из объектов находится в зоне моего личного контроля. Работа на всех объектах, которые мы посетили, ведется с отставанием от графика на одну-две недели. Строительство не прекращается даже в праздники и выходные дни. Уверен, мы войдем в график, - говорит Губернатор Борис Дубровский.

- На уровне региона сформирована система управления процессом подготовки, работают все механизмы межведомственного согласования. Аналогичных подходов требует эта работа на федеральном уровне. И я искренне рад, что общую координацию принял на себя заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко. У него колоссальный опыт проведения крупных международных мероприятий.