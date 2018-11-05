Челябинск решает экологические проблемы: чистое небо, чистая вода, чистый город

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-05T18:33:22+03:00

О чем говорил губернатор Челябинской области на совещании с министром природных ресурсов

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В Екатеринбурге на высоком уровне обсуждали экологические риски для здоровья, вызванные техногенной нагрузкой. В окружном совещании в резиденции полпреда президента в УрФО вместе с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным и главным государственным санитарным врачом Анной Поповой участвовали губернаторы Уральского федерального округа.

1. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ

Губернатор Борис Дубровский рассказал о мерах, предпринимаемых в Челябинской области для улучшения экологической ситуации. Для рекультивации закрыта свалка в Челябинске. Эту сложнейшую проблему не могли решить более четверти века. Мусорный курган рос в городской черте с 1949 года. Теперь свалка закрыта. Через два года должен завершиться технический этап ее рекультивации.

- В сентябре, после закрытия свалки возникали сложности в налаживании новых потоков отходов. Сейчас ситуация стабилизирована, - отметил Борис Дубровский. - Твердые коммунальные отходы Челябинска вывозятся на лицензированный полигон регулярно.

Позади этап инженерных изысканий, идет согласование единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации Челябинской свалки. Здесь очень важно содействие полпреда по ускорению процедур, чтобы основные технические стадии рекультивации были завершены до проведения саммитов в Челябинске в 2020 году. И это подчеркнул губернатор.

2. КВОТЫ ДЛЯ ДЫМЯЩИХ ТРУБ

Регион выступил с инициативой изменить федеральный закон об охране атмосферного воздуха. По инициативе Бориса Дубровского Челябинская область получила статут пилотной территории для отработки методики выполнения сводных расчетов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

Сводные расчеты появились по Челябинску, Магнитогорску, Карабашу, Сатке и Златоусту. В базу данных внесены выбросы от предприятий и автотранспорта. Для двух с лишним десятков предприятий Челябинска и Магнитогорска сделана предварительная оценка квот концентраций. Она ляжет в основу реализации закона.

За состоянием воздуха ведут наблюдение стационарные посты Гидромета в Челябинске, в Магнитогорске и в Златоусте, работают и передвижные лаборатории. Сейчас разрабатывается тема обновления транспортной системы Челябинска. В итоге уровень загрязнения воздуха в Челябинске и в Магнитогорске должен снизиться с «высокого» и «очень высокого» уровня до «повышенного».

3. ЧИСТАЯ ВОДА

Сообщил губернатор о строительстве нового канала для реки Сак-Элга в Карабаше. Новый путь поведет воду мимо промотвалов предприятия «Карабашмедь». Проект реализуется исключительно на средства областного бюджета. Цена вопроса - 200 млн. рублей. Работы будут завершены в следующем году. В Аргазинское водохранилище - основной питьевой источник Челябинска - в 25 раз сократится поступление тяжелых металлов.

По словам губернатора, региональное правительство заключило трехстороннее соглашение с Росприроднадзором и крупнейшими предприятиями по снижению выбросов. Промышленники в инвестируют в «зеленый» вопрос за восемь лет более 40 млрд руб.

- Эта практика действует с прошлого года. Уже проведены работы на 1,9 млрд руб., объем выбросов снижен на 26 тысяс тонн, сбросов загрязненных сточных вод - на 12 тыс тонн, - подчеркнул Борис Дубровский.

КСТАТИ

В решении вопроса претворения в жизнь новой транспортно-дорожной концепции федеральный минфин указывает на региональные бюджеты. Это по мнению Дубровского неверно - требуются и федеральные средства. Губернатор обратился за поддержкой к полпреду Николаю Цуканову.