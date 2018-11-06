СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-06T11:52:10+03:00

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На телеканале ТВ-3 стартовал киносериал «Обычная женщина». Специально для КП.ру Анна Михалкова дала интервью, в котором рассказала о своей роли и работе с режиссером Борисом Хлебниковым.

Ваша героиня, Марина, вопреки названию сериала «Обычная женщина», не так проста и однозначна. Чем она вам симпатична?

Марина — это обычная женщина, оказавшаяся в необычных обстоятельствах. Лично мне она не может не нравиться как персонаж, потому что моя главная задача в этом проекте — сделать Марину наиболее понятной и симпатичной героиней.

Мы называем ее «обычной», потому что Марина, как и большинство женщин в нашей стране, вынуждена тянуть на себе всю семью: и зарабатывать, и вести хозяйство, и воспитывать детей… Мне кажется, что сейчас происходит некая смена гендерных ролей: мужчина двадцать первого века — это женщина.

В чем слабость ее мужа Артема?

Артем — не менее сильный и волевой человек, чем его жена. Просто есть идеалисты, а есть реалисты. Муж Марины более склонен к идеализму, а ей из-за этого приходится более реально смотреть на вещи. Каждый из них внутренне оправдывает свои поступки тем, что делает все для своей семьи.

Почему Марина не может никому довериться, рассказать, чем она занимается на самом деле?

Я думаю, у нее просто нет на это времени. Она постоянно существует в достаточно экстремальной ситуации, поэтому привлечение в эту игру каких-то новых людей будет для нее чревато еще большими проблемами.

Журналисты, которые видели «Обычную женщину» на закрытом показе, говорили, что по стилистике проект напоминает американские жанровые сериалы типа «Во все тяжкие» или «Косяки». Насколько уместно такое сравнение?

Я бы не стала сравнивать эти истории, но какие-то пересечения, конечно, есть: наш сериал тоже жанровый и с хорошим юмором. Это жесткая история с жестким юмором, природа которого мне очень импонирует. При этом мы не хотели превращать драму в ситком, старались добавлять юмор деликатно, чтобы не испортить напряженную атмосферу сериала и не превратить все в шутку.

Вы уже работали с Борисом Хлебниковым в фильме «Сумасшедшая помощь» почти десять лет назад. Как за это время изменился режиссер? И почему, на ваш взгляд, его привлекли эта история и этот формат?

Мне стало еще легче и проще работать с ним. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, потому что он располагает к соавторству, очень деликатен и всегда готов выслушать мои предложения, с ним всегда есть пространство для творчества — неважно, идет ли речь о работе над фильмом или над сериалом. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом, в первую очередь, как над большим произведением, в которое можно многое вложить. У Бориса Хлебникова есть свой почерк, и он всегда четко прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах.

Смотри сериал «Обычная женщина» по будням в 21:00 на Тв-3.